Tuyển tập truyện 18+ của Taylor Swift gây tranh cãi

Đúng 11h ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức “thả xích” album mới mang tên The Life Of A Showgirl. Chỉ vừa mới phát hành, TS12 đã tạo nên cơn “đại địa chấn” không chỉ ở trên BXH âm nhạc mà toàn MXH và giới truyền thông. Hơn 1 năm kể từ sản phẩm dài hơi và cũng “mệt hơi” The Tortured Poets Department, lần tái xuất của “mẹ Rắn” nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu.

TS12 đã chính thức "xuất xưởng", nhanh chóng gây bão MXH

Theo đúng “thủ tục”, dân tình sẽ bóc tách, mổ xẻ từng lyrics để xem Taylor cài cắm, ẩn ý những gì trong câu từ. Nữ ca sĩ nổi tiếng với khả năng “chuyên Văn”, “IELTS khủng” hay được gọi là “đại thi hào”, mỗi bài hát sẽ ẩn chứa ít nhiều vài thông điệp thú vị.

Tản mạn một lượt album, người hâm mộ không khỏi sốc trước một Taylor phóng khoáng, thậm chí hoang dại trong sáng tạo nghệ thuật như vậy. Nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ những bí mật thầm kín 18+, những khát khao dục vọng - gần như không thể nhận ra thiếu nữ đồng quê ngày nào. Thay vào đó, Taylor thật sự đã “lột xác”, hóa thân thành đúng bản ngã “mẹ Rắn”.

Taylor phóng khoáng, thậm chí hoang dại trong lần comeback này

Wood là một trong những ca khúc táo bạo nhất của Taylor Swift, khi cô khéo léo chuyển từ chủ đề tình yêu lãng mạn sang những ẩn dụ gợi cảm rất trực diện. Ban đầu, “wood” có thể biểu qua định nghĩa quen thuộc trong thành ngữ “knock on wood” - “trộm vía” như một cách Taylor khẳng định niềm tin rằng tình yêu đích thực tồn tại, rằng cô chỉ cần chờ đợi rồi tình yêu sẽ tự tìm đến.

Nhưng càng về sau, “wood” lại dần biến đổi thành lớp nghĩa khác: trong tiếng lóng, từ này ám chỉ sự cương cứng, và khi Taylor đưa thêm hình ảnh “redwood tree” (cây tùng gỗ đỏ) - loài cây cao lớn và hùng vĩ bậc nhất - ẩn dụ tình dục đã trở nên quá rõ ràng. Phân đoạn “ăn tiền” nhất khi Taylor hát: “Tình yêu của anh chính là chiếc chìa khóa mở khoá cơ thể em” - một cách nói đầy gợi cảm về sự hòa hợp thể xác.

Wood có phần lời ẩn dụ về tình dục gây sốc

Wood cũng là track sôi động và upbeat nhất trong album, chứa đựng nét trưởng thành và bạo liệt chưa từng có trong lối sáng tác của Taylor, khiến nó trở thành một trong những lyrics 18+ ấn tượng nhất sự nghiệp.

Actually Romantic được xem là một trong những ca khúc gây tranh cãi nhất của The Life Of A Showgirl. Nhiều người cho rằng bài hát nhắm đến Charli XCX – nữ ca sĩ từng có mối quan hệ thân thiết với Taylor Swift nhưng dần rạn nứt. Lời ca khúc gợi lại nhiều chi tiết mỉa mai: từ biệt danh “Boring Barbie” (Búp bê nhạt nhẽo), cái bắt tay với tình cũ, cho tới việc sáng tác nhạc để bộc lộ sự khó chịu khi nhìn thấy đối phương.

Điểm khiến Actually Romantic trở thành tâm điểm bàn tán còn nằm ở đoạn lyric mang ẩn ý 18+. Thay vì phản ứng tiêu cực, Taylor lại tiếp nhận sự công kích như một dạng “dirty talk” đầy gợi tình, thậm chí biến nó thành khoái cảm. Cách viết này vừa khiêu khích vừa cho thấy sự chủ động: Taylor không để mình rơi vào thế nạn nhân, mà biến sự thù ghét thành nguồn năng lượng nhục cảm, bất chấp những lời dèm pha.

Actually Romantic còn bạo hơn khi tính 18+ trở nên trực diện

Cụm từ “khiến tôi chảy nước” đánh dấu bước ngoặt táo bạo trong ngôn ngữ âm nhạc của Taylor. Nếu ở các album trước, đặc biệt Reputation, cô chỉ ẩn ý mơ hồ về tình dục, thì lần này lời ca gần như hiển hiện rõ ràng. Chính sự trực diện ấy khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa tò mò: liệu đây chỉ là trò chơi chữ, hay là sự thách thách của cô. Ở tầng nghĩa rộng hơn, Actually Romantic chứng minh Taylor Swift sẵn sàng phá bỏ hình ảnh “công chúa đồng quê” để khai thác vùng cấm kỵ, biến cả xung đột cá nhân thành chất liệu gợi cảm.

Trong track WI$H LI$T, Taylor mong muốn có được cuộc sống yên ổn cùng chồng sắp cưới, nuôi con và tận hưởng giấc mơ ngoại ô. Đặc biệt, Taylor tự tin khẳng định muốn sinh con cho Travis với số nhân khẩu lớn bằng một… dãy nhà. Điều này chứng minh nữ ca sĩ đã sẵn sàng lên thiên chức làm mẹ, kết hôn và vun vén tổ ấm với người mình thuơng. Không mang tính chất 18+ nhưng lyrics WI$H LI$T khiến fan “há hốc” về độ “sung sức” của Taylor trong khoản sinh đẻ.