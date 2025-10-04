Mới đây, Vương Lực Hoành đã tổ chức đêm concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ The Best Place Tour tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Chương trình thu hút hàng chục nghìn fan tới tham dự để ngắm nhìn idol ngoài 50 tuổi vẫn hừng hực trình diễn như bị thời gian bỏ quên. Tại đây, một vị khách mời đặc biệt xuất hiện khiến fan hú hét không ngừng - đó là Thành Long.

Là siêu sao cấp S của làng giải trí Hoa ngữ, Thành Long, Thành Long gây thổn thức khi song ca với Vương Lực Hoàng qua bài hát Cần Người Ở Bên. Trình độ của nam vương không còn phải bàn cãi rồi nhưng không phải ai cũng biết Thành Long còn là một ca sĩ thực lực. Chỉ có điều, gia tài phim ảnh quá khủng nên sự nghiệp âm nhạc của Thành Long dễ bị quên lãng bởi thế hệ trẻ.

Cả 2 hoà giọng giàu xúc cảm, đưa người xem vào không gian hoài niệm, về một thời đã qua nhưng đáng nhớ. Điều khiến toàn bộ khán giả sửng sốt là 2 nghệ sĩ trao nhau nụ hôn môi, ôm nhau tình tứ.

Vương Lực Hoàng rủ rê Thành Long tới dự concert của mình

“Giữa tôi và Lực Hoành là tình bạn kéo dài hàng chục năm. Tôi đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành cũng như con đường nghệ thuật của cậu ấy. Hôm nay, màn trình diễn của Lực Hoành vô cùng xuất sắc và đầy tự tin, điều đó khiến tôi thật sự vui mừng. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều kỷ niệm khó quên để có được một Vương Lực Hoành hoàn thiện như hiện tại”, Thành Long chia sẻ.

MXH nổi da gà tước pha hôn môi giữa 2 nghệ sĩ

Được biết, Thành Long và Vương Lực Hoành nhiều lần thể hiện sự thân thiết ngay trên sân khấu cũng như tại các sự kiện. Trong một số cuộc phỏng vấn, Thành Long thậm chí còn bày tỏ mong muốn được xem Vương Lực Hoành như con trai của mình. Năm 2018, trong đêm diễn của Vương Lực Hoành tại Trung Quốc, Thành Long và nam ca sĩ sinh năm 1976 cũng có nụ hôn gây sốc trên sân khấu.

Khoảnh khắc này khiến MXH xứ Trung như “nổ tung”, leo thẳng Top 1 Hot Search bảng giải trí. Phần lớn netizen cho rằng, dù có thân thiết đến đâu nhưng hành động này có phần phản cảm, nhất là nụ hôn này dường như vượt quá ranh giới tình bạn hay “ân sư”. Khoảng cách tuổi tác giữa Thành Long và Vương Lực Hoành cũng là nhân tố khiến cộng đồng mạng “nổi da gà” khi nghĩ về chuyện này.

Khung hình quyền lực quy tụ dàn sao hạng A ở nhiều thế hệ

Không chỉ vậy, trước đó vài hôm, Thành Long nhận về nhiều chỉ trích khi có hành động được cho là không đúng mực với diva Dung Tổ Nhi. Tại đêm hội Vịnh Khu Thăng Minh

Nguyệt, Thành Long và Dung Tổ Nhi được xếp ngồi cùng nhau, bên cạnh Tiêu Chiến - tạo nên bữa tiệc đỉnh lưu. Một đoạn video zoom lại cảnh Thành Long đã sờ soạng tấm lưng và bờ vai Dung Tổ Nhi trong vài giây trước khi một Dương Thụ Thành - quản lý nữ diva - khác tới trò chuyện.

Thành Long được cho là có hành động sàm sỡ đàn em Dung Tổ Nhi

Nữ ca sĩ tỏ vẻ khá bất ngờ, sau đó đứng dậy đổi chỗ vị trí ngồi khác, nhường lại ghế cho Dương Thụ Thành. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, tố Thành Long quấy rối, sàm sỡ đàn em. Một số ý kiến tin rằng, với vị thế của mình, Thành Long cảm thấy thoải mái và không lo sợ hành động của mình bị phản ứng. Tuy nhiên, vẫn có không ít người khẳng định, đó chỉ là tương tác thân mật giữa 2 nghệ sĩ vì Thành Long và Dung Tổ Nhi đã thân quen từ nhiều năm trước.