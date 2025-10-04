Ngày 3/10, lễ trao giải Better Choice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Hòa Lạc (Hà Nội). Sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm, thương hiệu cùng ứng dụng đem đến trải nghiệm sáng tạo, tiện ích và phù hợp cho người tiêu dùng. Đây được xem là một trong những giải thưởng công nghệ danh giá bậc nhất tại Việt Nam.

Better Choice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)

Bên cạnh những hạng mục giải thưởng hấp dẫn cùng BST xe hơi thời thượng, dàn line-up nghệ sĩ trình diễn cũng là điều thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và khán giả. Có mặt tại đêm Gala là Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara, góp phần tạo nên một bữa tiệc âm nhạc - giải trí trọn vẹn.

Mở đầu chương trình là Em Xinh gốc Hàn - Han Sara - với set diễn ba ca khúc Do Anh Si, Có Khi Nào và Xinh. Sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ cùng phần vũ đạo mạnh mẽ, mang đến một nguồn năng lượng trẻ trung, khiến khán giả ngay lập tức bị cuốn theo sức hút khó cưỡng của Han Sara. Cô nàng xuất hiện trong bộ trang phục ánh bạc nổi bật, khoe trọn visual xinh xắn và cá tính.

Han Sara mở màn đêm Gala với nguồn năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ

Nếu như Do Anh Si và Xinh bùng nổ với giai điệu Trap/EDM thì Có Khi Nào lại là điểm lắng đọng giàu cảm xúc. Vừa thể hiện khả năng nhảy nhót, vừa hát live, nữ ca sĩ chứng minh được trình độ performer tiềm năng của mình. Han Sara đã khởi động không khí bằng một sân khấu khơi dậy sự phấn chấn, hứng thú từ người hâm mộ.

Han Sara

Nối tiếp Han Sara, Dương Hoàng Yến bước đến giữa sân khấu ngoài trời, diện lên mình bộ váy lấp lánh vô cùng bắt mắt, visual ngày càng lên hương. Ngay khi giai điệu Never Enough cất lên, cả khán phòng lặng đi để dõi theo từng nốt cao vút mà nữ ca sĩ thể hiện. Những đoạn ngân dài, chắc nịch khiến nhiều khán giả phải trầm trồ, vỗ tay ca thán trước thực lực của giảng viên thanh nhạc hàng thật giá thật.

Dương Hoàng Yến gây ấn tượng với bản hit Never Enough

Nữ ca sĩ “chuyển lane” với tiết mục Bớt Diễn Đi Anh, mang chất liệu điện tử hiện đại khiến ai nấy cũng phải nhún nhảy. Lâu lắm rồi, người xem mới được chứng kiến Dương Hoàng Yến nhảy cực bốc, hòa nhịp cùng dàn vũ công hùng hậu. Đến ca khúc cuối cùng là bản hit Chị Đẹp - Cầu Vồng Lấp Lánh, Dương Hoàng Yến mang đến không gian rực rỡ sắc màu, thổi bay bầu không khí với pha chơi kèn Melodion “nghệ cả củ” với sự rạng rỡ, nhiệt huyết như không hề nguội lạnh đi phần nào.

Dương Hoàng Yến trổ tài chơi kèn Melodion

Dương Hoàng Yến

(S)TRONG Trọng Hiếu tiếp chiêu, “giá đáo” đêm Gala trên chiếc xe hơi, cầm vô lăng “bon bon” tới chính giữa sân khấu. Anh chàng nhuộm đỏ buổi tiệc, gây mê hoặc khán giả với ngoại hình lãng tử, phong trần cùng thần thái sexy. FC anh chàng đã tụ tập sẵn trên khán đài, hò hét như vỡ oà trong cảm xúc bất cứ khi nào thần tượng xuất hiện trên màn hình LED.

(S)TRONG Trọng Hiếu

Anh chàng thể hiện 3 bản hit gồm Thú Vị Hơn Vậy, Rise Up Underdog và Kho Báu. Chất nhạc bắt tai, funky của Thú Vị Hơn Vậy giúp nam ca sĩ gây ấn tượng mới kỹ thuật nhảy thượng thừa, footwork biến hoá linh hoạt đến khó tin. Bản hit Kho Báu khiến bất kỳ ai cũng vô thức hát theo, đung đưa thưởng thức một tiết mục vừa tình tứ, vừa chất chứa màu sắc hoài niệm khó tả. Bất ngờ nhất có lẽ là Rise Up Underdog - một ca khúc được (S)TRONG Trọng Hiếu trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - nhưng lại khá mới mẻ đối với những khán giả không quá quen thuộc với Vpop.

(S)TRONG Trọng Hiếu mê hoặc khán giả với phong cách trình diễn duyên dáng, tự tin

Chốt sổ đội hình line-up là sự xuất hiện của Trúc Nhân - cá tính âm nhạc độc đáo nhất nhì Vpop. Màn trình diễn của Trúc Nhân tại Gala Better Choice Awards 2025 đã trở thành một điểm nhấn khó quên không chỉ bởi khả năng làm chủ sân khấu tài tình mà còn vì sự thăng hoa cảm xúc mà anh mang đến. Nam ca sĩ khiến khán giả như hòa mình vào những giai điệu quen thuộc, lần lượt là Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Thật Bất Ngờ, Bốn Chữ Lắm - những ca khúc từng làm mưa làm gió một thời làng nhạc Việt. Người hâm mộ như được sống lại một thời đã qua, làm sống lại nhiều ký ức gắn liền với thời điểm đó.

Trúc Nhân đem đến set diễn toàn hit

Nhìn vào Trúc Nhân, dễ dàng có thể nhận thấy anh chàng yêu sân khấu, yêu ca hát và yêu khán giả. Cách anh chàng tương tác, trò chuyện và đặc biệt là “phiêu” như lên đồng, bung xoã hết mình - nói lên đam mê nghệ thuật cháy bỏng của nam ca sĩ. Kết màn với ca khúc Made In Vietnam, Trúc Nhân xin 1-2 phút để thay trang phục thành chiếc áo dài màu đỏ rực rỡ. Những ca từ, âm thanh mang đậm tinh thần tự hào dân tộc đã làm bùng lên trong lòng khán giả một niềm tự hào về quê hương, đất nước. Chương trình khép lại dưới cơn mưa pháo hoa và tràng pháo tay tung hô Trúc Nhân.

Trúc Nhân "phiêu" như đang lên đồng

Made In Vietnam - Trúc Nhân

Trúc Nhân



