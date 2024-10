Gala Better Choice Awards 2024 - sự kiện quan trọng tôn vinh các thương hiệu và sản phẩm đổi mới sáng tạo được diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội). Bên cạnh những giải thưởng được vinh danh trong các hạng mục giải thưởng, khán giả có mặt tại sự kiện còn có cơ hội được thưởng thức những màn trình diễn đến từ dàn nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt.

Một trong những nam nghệ sĩ được chờ đợi bậc nhất chính là SOOBIN. “Anh trai” đang nhận tình cảm lớn của người hâm mộ gây sốt ngay từ khi BTC công bố line-up. Chính vì vậy ngay khi bước lên sân khấu, các khán giả trẻ trong khán phòng đã “vỡ òa” phấn khích và dành sự cổ vũ lớn cho giọng ca Nếu Lúc Ấy.

Clip SOOBIN trình diễn tại Better Choice Awards 2024

Trở thành một trong những nghệ sĩ khách mời, SOOBIN đã mang đến loạt bản hit trong sự nghiệp như Luật Anh, Dancing In The Dark và HEYYY. Nếu như Luật Anh và Dancing In The Dark được SOOBIN thể hiện ngọt ngào, tình cảm, đậm chất "quý công tử" trên sân khấu thì với HEYYY, sân khấu như được "đốt cháy" hơn bao giờ hết với màn kết hợp vũ đạo bùng nổ cùng dàn vũ công.

SOOBIN điển trai xuất hiện tại Gala Better Choice Awards 2024

Nam ca sĩ mang đến loạt 3 bản hit Luật Anh, Dancing In The Dark và HEYYY

Từ giọng hát đến vũ đạo của SOOBIN đều lôi cuốn người xem

Đặc biệt, sự kết hợp gây bất ngờ cho khán giả đó chính là màn trình diễn Beautiful Monster đến từ SOOBIN và Hà Lê. Đây là một ca khúc quen thuộc với khán giả với sự thể hiện của SOOBIN - Binz. Thế nhưng với phiên bản hoàn toàn mới dành cho khán giả của Better Choice Awards 2024, Hà Lê lại thổi làn gió mới cho ver rap của Binz, tạo nên một tổng thể hòa quyện nhưng vẫn giữ được chất riêng mang âm hưởng retro của phiên bản gốc. Đây cũng chính là màn trình diễn khép lại Gala Better Choice Awards 2024 thành công, hứa hẹn vào mùa Better Choice Awards 2025 thăng hoa hơn nữa.

Clip màn kết hợp Beautiful Monster - SOOBIN x Hà Lê

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Trước đó Cường Seven là nam nghệ sĩ mở màn cho các phần trình diễn tại Better Choice Awards 2024

Nam ca sĩ mang đến liên khúc 2 bản hit Beautiful Girl…

… và Put Your Hands Up

Trước khi có màn trình diễn cùng SOOBIN, Hà Lê cũng có sân khấu solo tại đêm Gala của Better Choice Awards 2024

Nam rapper dành tặng khán giả hai ca khúc Ở Trọ và I Will Call It Love