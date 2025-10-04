Hồ Văn Cường khoe mua được nhà tại show của Như Quỳnh

Ngày 3/10, Như Quỳnh công bố loạt dự án âm nhạc cuối năm 2025 và năm 2026. Ngoài album nhạc Xuân Trên Đĩa Than, nữ ca sĩ mở lại đại nhạc hội mang tên Hương sắc giai nhân.

Như Quỳnh mời các giọng ca như Hương Lan, Họa Mi, Hoài Tâm, Hồ Văn Cường, Hoài Lâm, Mai Thiên Vân, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Thanh Duy… có giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) và Thanh Thanh Huyền làm MC.

Trong phần giao lưu với khán giả, Hồ Văn Cường nói anh đã ổn định, mua được nhà, không quá áp lực về kinh tế. Ngoài việc góp mặt trong chương trình của Như Quỳnh diễn ra tháng 12 tại Nhà hát Hòa Bình, anh ít nhận show, ưu tiên dành thời gian cho việc học và chuẩn bị cho giai đoạn tốt nghiệp đại học.

Hồ Văn Cường và Như Quỳnh tại chương trình diễn ra ngày 3/10.

Ngoài Hồ Văn Cường, Như Quỳnh cho biết cô thấy vui vì mời được Hoài Lâm tham gia. "Không có nghệ sĩ nào muốn rời xa nghệ thuật. Chỉ là ai cũng có giai đoạn thăng trầm. Tôi cũng từng trải qua điều đó. Tôi mừng cho Hoài Lâm vì em có dự án phim, vừa trở lại âm nhạc và lần này đồng ý tham gia chương trình của tôi", nữ ca sĩ nói.

Như Quỳnh cho biết cô mời thêm Thanh Duy tham gia đại nhạc hội do dành sự quan tâm lớn đến show Anh trai, Chị đẹp. "Ước mơ lớn nhất của tôi là có thêm sức khỏe để thực hiện nhiều chương trình đa dạng và nhiều màu sắc. Gần đây tôi theo dõi một số game show như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng… và bất ngờ trước sự thay đổi màu sắc âm nhạc của thế hệ trẻ", cô nói.

Nữ ca sĩ chia sẻ ban đầu cô thấy lạ lẫm khi nghe nhạc của Anh trai, Chị đẹp. Nhưng sau thời gian theo dõi, Như Quỳnh muốn kết hợp của cái mới, cũ để tăng sức hấp dẫn cho chương trình.

"Tôi mong muốn nghệ sĩ trẻ có thể cùng hòa quyện trên sân khấu, vừa giữ được tinh thần quê hương vừa thổi thêm hơi thở hiện đại, thậm chí kết hợp cả rap để tạo sự mới mẻ”, Như Quỳnh chia sẻ thêm.