Với kỹ thuật điêu luyện và quãng giọng hiếm có, Mariah Carey ghi dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt hit đình đám như All I Want for Christmas Is You, We Belong Together, Hero,... và những nốt whistle tone "thần thánh". Sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá như giải Grammy, giải thưởng Âm nhạc Billboard, và rất nhiều giải thưởng khác, cô luôn giữ vững vị thế là một nữ diva lẫy lừng và chưa bao giờ khiến fan phải thất vọng về giọng hát và khả năng trình diễn của mình.

Nhưng, cũng có một vài tình huống "khó đỡ" trong sự nghiệp lẫy lừng của Mariah. Giữa lúc cộng đồng mạng “rần rần” chuyện Lisa liên tục hát nhép, mới đây là show Victoria’s Secret 2024 thì một khoảnh khắc "iconic" của Mariah Carey bỗng viral trở lại. Từ sự cố hy hữu bỗng trở thành màn khoe giọng “bất đắc dĩ” của nữ diva thế giới khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Đang định "hát đè" lên playback thì hoàn cảnh bắt hát live

Cách đây hơn 10 năm, nữ diva biểu diễn ở một sự kiện ngoài trời tại thành phố New York. Cô gặp phải tình huống bất ngờ khi phần playback của cô đột ngột bị tắt giữa chừng. Đang định "hát đè" thì bị âm thanh phản chủ, rơi vào thế bí, nữ diva không còn cách nào khác đã buộc lòng phải... hát live đoạn climax cực khó.

Biểu cảm hơi "quạu" của cô lập tức khiến fan “cười lăn cười bò”, nhưng đồng thời màn hát live “bất đắc dĩ” đầy nội lực của “bà hoàng quãng giọng” cũng đã chinh phục toàn bộ khán giả, khẳng định đẳng cấp của nữ diva hàng đầu làng nhạc thế giới.

Diva "nhai mic" dù không có playback

Ngay sau khi clip ghi lại khoảnh khắc này được đăng tải lên mạng xã hội, fan không thể nhịn cười trước tình huống bị ép phải hát live”của Mariah Carey. Nhiều bình luận hài hước cho rằng cô đã bị dàn nhạc "chơi khăm", “ngày trẻ hơn thua viết nhạc không ai cover được rồi giờ già phải gồng hết người lên hát”.

Ai nấy đều công nhận rằng, dù trong hoàn cảnh bất ngờ và không có playback, Mariah vẫn tỏa sáng với giọng hát live đầy nội lực - điều mà nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay không thể thực hiện được. Một sự cố bất ngờ lại biến thành màn khoe giọng bùng nổ, khiến tất cả phải “ngả mũ thán phục” tài năng của nữ diva.