Chiều 7/10, nhạc sĩ trẻ Đỗ Hoàng Long tổ chức họp báo giới thiệu dự án album đầu tay mang tên Hãy Nói tại TP.HCM. Dù mới 25 tuổi, nhưng Hoàng Long khiến giới chuyên môn và khán giả sửng sốt khi công bố dàn nghệ sĩ góp mặt trong album - gồm toàn những cái tên “khủng” của làng nhạc Việt: diva Hà Trần, divo Tùng Dương, Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân và Đông Hùng.

Màn hòa giọng của Diva Hà Trần và Thùy Chi trong ca khúc Hãy Nói của Đỗ Hoàng Long

Hãy Nói là album gồm 8 ca khúc với chủ đề “Từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm” - một thông điệp không hề dễ tiếp cận với thị hiếu phổ thông, nhưng lại thể hiện rõ khát vọng của một người trẻ muốn dùng âm nhạc để đối thoại với chính mình và với xã hội. Mỗi bài hát trong album là một “lát cắt” về đời sống, cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm của giới trẻ hiện đại, những người đang sống trong kỷ nguyên của áp lực, cô đơn và sự đứt gãy cảm xúc.

Đỗ Hoàng Long chia sẻ anh không muốn “chạy theo thị trường” hay cố gắng tạo hit, mà chọn con đường mang tính “conceptual” - một hướng đi hiếm thấy ở nghệ sĩ Gen Z Việt Nam. Các ca khúc được anh kết hợp nhiều thể loại như pop, alternative, R&B và electronic, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa ẩn chứa chiều sâu cảm xúc. Chính sự pha trộn này giúp Hãy Nói không chỉ là một album âm nhạc, mà còn là hành trình kể chuyện bằng âm thanh và cảm xúc.



Diva Hà Trần nói về việc hợp tác với Đỗ Hoàng Long

Điều khiến công chúng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của diva Hà Trần - nữ ca sĩ vốn nổi tiếng khó tính và cực kỳ kén chọn dự án. Việc một tân binh Gen Z như Hoàng Long có thể thuyết phục cô góp giọng khiến nhiều người không khỏi tò mò. Tại buổi họp báo, diva Hà Trần đã có mặt để ủng hộ đàn em và còn hài hước tiết lộ lý do nhận lời vì Long "xinh trai”. Câu nói bông đùa khiến cả khán phòng bật cười, nhưng phía sau đó là một mối duyên âm nhạc nhiều năm được ấp ủ.

Tại buổi họp báo, diva Hà Trần đã có mặt để ủng hộ đàn em và còn hài hước tiết lộ lý do nhận lời vì Long "xinh trai”

Thùy Chi

Hà Trần và Đỗ Hoàng Long từng hợp tác từ năm 2022, khi nữ ca sĩ tham gia The Masked Singer Vietnam mùa đầu tiên. Lúc ấy, Hoàng Long là thành viên ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa - phụ trách âm nhạc cho chương trình. Ca khúc Hãy Nói vốn là một sáng tác mà Long gửi gắm cho Hà Trần và Myra Trần thể hiện trong vòng Chung kết, nhưng do thay đổi cấu trúc chương trình, kế hoạch này không thành. Thay vào đó, Hà Trần biểu diễn ca khúc Em Không Là Duy Nhất x Có Ai Thương Em Như Anh cùng Orange, còn Hãy Nói bị “lỡ duyên” một thời gian dài.

Tuy vậy, diva vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho ca khúc này, bởi theo cô, Đỗ Hoàng Long là “người trẻ có góc nhìn sâu sắc hiếm thấy”. Sau hai năm, khi Hoàng Long khởi động dự án album đầu tay, Hà Trần gợi ý mời Thùy Chi song ca ca khúc Hãy Nói . Chính ý tưởng ấy đã tạo nên màn kết hợp đặc biệt giữa hai giọng ca hàng đầu Việt Nam.

Đỗ Hoàng Long là học trò của nhạc sĩ Hoài Sa

Về phần sản xuất, dự án Hãy Nói quy tụ ê-kíp giàu kinh nghiệm bậc nhất trong ngành. Nhạc sĩ Hoài Sa - người thầy của Đỗ Hoàng Long cùng Hoài Sa Band đảm nhận phần dàn dựng âm nhạc, tạo nên chiều sâu hòa âm và cảm xúc tinh tế. Nhạc sĩ Quân Nguyễn (Quân Nguyễn Band) phụ trách phối khí, mang đến sắc thái trẻ trung, giàu năng lượng. Trong khi đó, nhạc sĩ – nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Duy đóng vai trò cố vấn âm nhạc, giúp định hình tổng thể chất lượng của album theo chuẩn quốc tế. Các bản thu được thực hiện tại những phòng thu hàng đầu Việt Nam, với sự tham gia của MR.K Band và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp.