Chi hơn 2 tỷ làm MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình và cái kết của Hòa Minzy

Chiều 7/10, tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tuyên truyền phim truyện điện ảnh Mưa Đỏ do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức, ca sĩ Hòa Minzy nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nữ ca sĩ được vinh danh vì những đóng góp đáng kể cho bộ phim, từ vai diễn, phần thể hiện nhạc phim, cho đến việc tự sản xuất MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Hòa Minzy nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Trên trang fanpage hơn 3,3 triệu người theo dõi, Hòa Minzy chia sẻ niềm vui: “Hòa Minzy rất hãnh diện và tự hào khi được nhận bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao tặng... Bằng tất cả những đóng góp từ vai diễn trong phim Mưa Đỏ, thể hiện ca khúc nhạc phim và đặc biệt là tự sản xuất MV ‘Nỗi Đau Giữa Hòa Bình’...” Dòng trạng thái nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, cho thấy công chúng vẫn dành tình cảm lớn cho Hòa Minzy mỗi khi cô xuất hiện trong những dự án gắn với yếu tố truyền cảm hứng và lòng yêu nước.

Hòa Minzy đã đặt trọn tâm huyết với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình

Đây cũng được xem là “cái kết” đẹp cho hành trình mà Hòa Minzy đã đặt trọn tâm huyết với Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Với hơn 26 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc đã trở thành hit kế tiếp trong sự nghiệp của Hòa Minzy, góp phần định hình cô như một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi kiên trì với định hướng quê hương đất nước vì chạy theo xu hướng thị trường.

Trước khi đến với Mưa Đỏ, Hòa Minzy đã có ý tưởng làm dự án về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, chủ động liên hệ Nguyễn Văn Chung

Điều đặc biệt là hành trình này bắt đầu từ một… tin nhắn “bị bơ”. Trước khi đến với Mưa Đỏ, Hòa Minzy đã có ý tưởng làm dự án về Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Nữ ca sĩ chủ động nhắn tin cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - người đứng sau bản hit quốc dân Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình để đặt hàng một ca khúc về Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tuy nhiên, thời điểm ấy, cô không nhận được phản hồi. Cơ duyên đến sau đó khi nhà sản xuất phim Mưa Đỏ mời Nguyễn Văn Chung sáng tác nhạc phim. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình được sáng tác sau khi Nguyễn Văn Chung xem draft phim. NSX Mưa Đỏ đề xuất Hòa Minzy là người thể hiện. Mối “duyên muộn” ấy hóa ra lại trở thành cú bắt tay đáng nhớ giữa Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung.

Nỗi Đau Giữa Hoà Bình - Hoà Minzy x Nguyễn Văn Chung

Được cả ê-kíp Mưa Đỏ và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung “chọn mặt gửi vàng”, Hòa Minzy không chỉ thể hiện tốt phần ca khúc mà còn mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng để sản xuất MV mang đậm chất điện ảnh. MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình tiếp nối mạch cảm xúc từ Mưa Đỏ, với sự góp mặt của Phương Nam (vai Tạ) và NSND Như Quỳnh. Trong MV, Hòa Minzy vào vai người vợ trẻ, cùng mẹ già chờ tin người thân từ chiến trường trở về. Cảnh quay tại nghĩa trang Trường Sơn nơi Hòa Minzy bật khóc trước hàng ngàn nấm mộ liệt sĩ đã khiến khán giả nghẹn ngào, coi đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của cô.

Cảnh quay tại nghĩa trang Trường Sơn nơi Hòa Minzy bật khóc trước hàng ngàn nấm mộ liệt sĩ đã khiến khán giả nghẹn ngào

Chia sẻ về con số đầu tư khủng, Hòa Minzy cho biết: “Đến thời điểm này, không có dự án nào của Hòa dưới 2 tỷ đồng cả. Nếu không đủ điều kiện để làm chỉn chu, Hòa sẽ không làm. Thà đợi hai năm để ra một ca khúc chất lượng còn hơn. Kinh phí quan trọng, nhưng cái tâm với khán giả mới là điều khiến Hòa dốc sức.” Cô cũng hài hước tiết lộ, chính nhờ “hát Bắc Ninh hoài” mới đủ khả năng “tất tay” cho mỗi sản phẩm âm nhạc: “Mọi người cứ mặc định là sản phẩm của Hòa trên 2 tỷ mà tính cho nhanh.”

Thực tế, sự đầu tư nghiêm túc này không phải điều xa lạ với khán giả theo dõi Hòa Minzy suốt nhiều năm. Từ Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp đến Bắc Bling, mỗi sản phẩm đều cho thấy sự tỉ mỉ trong kịch bản, hình ảnh và cảm xúc. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là một bước tiến khác biệt, khi lần đầu Hòa Minzy làm MV có chủ đề về thời chiến. Hòa Minzy cùng đạo diễn Nhu Đặng chỉ có chưa đầy một tháng để hoàn thành toàn bộ quá trình từ thu âm đến quay dựng, ê-kíp phải “chạy đua” cho từng khung hình. Thành quả thu về là một MV đạt độ hoàn thiện cao đến mức nhiều người xem không phân biệt nổi đâu là cảnh phim, đâu là cảnh quay mới.

Sự ghi nhận của Điện ảnh Quân đội và tấm bằng khen từ Bộ Quốc phòng là phần thưởng cho nỗ lực của Hòa Minzy

Nỗi Đau Giữa Hòa Bình trở thành minh chứng rằng âm nhạc có thể lan tỏa giá trị khi nó chạm đúng vào trái tim người nghe. Sự ghi nhận của Điện ảnh Quân đội và tấm bằng khen từ Bộ Quốc phòng không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của Hòa Minzy, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho các nghệ sĩ trẻ đang tìm hướng đi nghiêm túc giữa thị trường giải trí nhiều biến động.