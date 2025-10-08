Nếu có một danh sách dành cho những nghệ sĩ càng lâu năm càng phong độ thì ISAAC chắc chắn là cái tên top đầu. Gần 20 năm cầm mic, xuất hiện trên sân khấu, trong phim ảnh hay đời thường, nam ca sĩ vẫn tỏa sáng ngời ngời chuẩn soái ca. Ở thời điểm hiện tại, mỹ nam sinh năm 1988 vẫn duy trì được sức hút không đổi: điển trai, tài năng và ngày càng đắt show trong làng giải trí Việt.

ISAAC là một trong những nam thần hàng đầu Vpop hiện tại

Từ chàng trai “nuôi mộng” về đỡ đẻ cho bò đến nam thần Vpop

ISAAC, tên thật Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi nổi tiếng, anh từng là thủ khoa ngành Thú y Đại học Cần Thơ mà theo lời của Will - cùng cựu thành viên 365daband là “học để về đỡ đẻ cho bò”. Nhưng chính vì quá ám ảnh mà Isaac đi casting làm ca sĩ, mở ra hành trình trở thành soái ca đúng nghĩa trong Vbiz.

Visual ngày ấy của nam ca sĩ

Năm 2007, ISAAC thử sức ở Vietnam Idol mùa đầu tiên với ca khúc Mẹ Con Đã Về , nhưng dừng lại ở top 60. Dù sớm bị loại nhưng visual “nam thần” của chàng trai trẻ vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Năm 2010, ISAAC trở thành trưởng nhóm 365daband do Ngô Thanh Vân sáng lập. Giữa 4 thành viên, nam ca sĩ luôn nổi bật với gương mặt điển trai chuẩn Hàn, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh, đó cũng là lý do anh được chọn làm gương mặt đại diện cho nhóm. Chưa kể đến khả năng âm nhạc thì riêng khoản nhan sắc cũng giúp Isaac thu về lượng fan đông nhất nhóm lúc bấy giờ.

365daband do Ngô Thanh Vân thành lập, ISAAC làm trưởng nhóm

Hoạt động với 365, từ bản debut Awakening đến loạt ca khúc đình đám như Nơi Anh Không Thuộc Về, Hai Cô Tiên và đặc biệt là bản hit Bống Bống Bang Bang , ISAAC cùng các thành viên còn lại là Jun Phạm, Will, ST Sơn Thạch và Tronie (đã sớm rời nhóm) nhanh chóng trở thành hiện tượng của nhạc Việt.

365daband - MV Bống Bống Bang Bang

Sau khi 365 tan rã vào năm 2016, ISAAC chính thức hoạt động solo. Anh ghi dấu với hình ảnh lịch lãm, chỉn chu và đa năng, liên tục ra mắt các sản phẩm chất lượng như Mr. Right ( Khi Anh Yêu Em) , Anh Sẽ Về Sớm Thôi , Tôi Đã Quên Thật Rồi, Giá Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau . Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến fan phải trầm trồ vì nhan sắc càng ngày càng sắc nét bất chấp cam thường. Song song, anh lấn sân điện ảnh với loạt vai diễn trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể , Song Lang hay Anh Trai Yêu Quái - nơi ngoại hình và diễn xuất của anh đều được chú ý.

ISAAC - Anh Sẽ Về Sớm Thôi

Ghi dấu ấn khi tham gia đóng phim điện ảnh, tiêu biểu là bộ Anh Trai Yêu Quái

Năm ngoái, ISAAC trở lại mạnh mẽ trong Anh Trai Say Hi 2024, lọt top 5 chung cuộc. Dù đã ngoài 30, khán giả vẫn phải bất ngờ về phong độ vẻ ngoài điển trai trường tồn của cựu thành viên 365. Đường nét trên gương mặt so với thời mới debut không thay đổi tưởng như “ăn thịt đường tăng”, cứ lên sân khấu là thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh từng chia sẻ món quà quý giá nhất cha mẹ để lại cho mình là khuôn mặt, và anh rất biết ơn vì điều đó.

Thần thái nổi bật khi tham gia Anh Trai Say Hi

ISAAC lọt Nhóm nhạc toàn năng Anh Trai Best 5

Cát-xê đầu tiên là 10.000 đồng, nay tăng vọt lên đến hàng trăm triệu

Ít ai biết, trước khi trở thành ngôi sao hạng A có cát-xê hàng trăm triệu, ISAAC từng khởi đầu với mức thù lao chỉ… vài chục nghìn đồng. Nhà văn Gào - cựu quản lý nhóm 365 từng tiết lộ, những ngày đầu mới thành lập, mỗi show diễn của nhóm chỉ nhận được khoảng 500.000 đồng tiền cát xê. Nhưng do mô hình hoạt động theo kiểu idol Hàn Quốc, khoản này lại phải chia 1 phần cho nghệ sĩ - 9 phần cho công ty,. Khoản cát xê của nhóm tiếp tục chia đều cho 5 thành viên. Tính ra, mỗi người nhận chỉ khoảng 10.000 đồng/show.

Nhà văn Gào - cựu quản lý nhóm 365 từng chia sẻ về lương thưởng, cát xê của nhóm

Thời điểm đó, mức lương cơ bản của mỗi thành viên chỉ tầm 2 triệu đồng/tháng, sau này mới được nâng lên 4 triệu. Phần lớn tiền kiếm được đều tái đầu tư cho hình ảnh: trang phục, make-up, thu âm, tập vũ đạo, MV… Công ty Ngô Thanh Vân phải gánh chi phí lớn để duy trì mô hình đào tạo idol đúng chuẩn. Chính Gào từng nói, “đầu tư cho con người là thương vụ rủi ro siêu cấp”, bởi có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn hoặc mất trắng nếu nghệ sĩ không thể bật lên.

365 từng có xuất phát điểm "thấp tẹt" trước khi thành công như hiện tại

Hiện tại đã 15 năm hoạt động, từ mức cát-xê chưa tới 10.000 đồng, cát xê của ISAAC đã có sự nhảy vọt đáng sợ. Theo nguồn tin được tiết lộ về thù lao đi diễn của Best5 Anh Trai Say Hi là HIEUTHUHAI, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Isaac và RHYDER, có 2 cái tên đã chính thức chạm mốc tiền tỷ cho một lần xuất hiện, gia nhập hàng ngũ nghệ sĩ có thù lao cao nhất Vpop hiện nay.

Trong số này, ISAAC được cho là có mức cát xê tương đương RHYDER, dao động từ 600 - 700 triệu đồng/show. Từ trưởng nhóm 365daband đến ca sĩ solo, nam ca sĩ miền Tây đã xây dựng được một thương hiệu bền vững và lượng fan trung thành hiếm có.

Sau tất cả, ISAAC vẫn giàu, vẫn nổi tiếng và vẫn đẹp trai ngời ngời

Nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật bền bỉ, có thể thấy ISAAC có phong độ quá ổn định với visual đẹp bất chấp thời gian, sở hữu phong cách trình diễn chỉn chu và hình ảnh luôn ở đỉnh cao. Có lẽ điểm thiếu duy nhất trong sự nghiệp ISAAC đến nay chỉ là một bản hit solo thật sự mang tính biểu tượng gắn liền với tên tuổi anh.