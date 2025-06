Tối 7/6, tập 2 của chương trình Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên đã chính thức lên sóng với phần thi chia thành 6 đội, mỗi đội 5 thành viên sẽ tự sản xuất nhạc, sáng tác và tập vũ đạo cũng như dàn dựng sân khấu. Trong số 6 tiết mục của Live Stage 1, tiết mục RUN của nhóm Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã đốt cháy trường quay, hội tụ đủ yếu tố performance. Dù chỉ về nhì nhưng RUN được đánh giá là ấn tượng nhất, đồng thời đem về cho Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Top 4 Trending - thành tích cao nhất trong 6 đội diễn.

YeoLan gây tò mò không chỉ ở cái tên mà còn vì cô nàng là gương mặt hoàn toàn mới trong showbiz Việt

Giữa đội hình đồng đều từ tài năng lẫn visual, YeoLan là cái tên nhận được nhiều sự chú ý vì là gương mặt còn khá mới. Tuy nhiên, cô nàng lại thể hiện được bản lĩnh sân khấu, được netizen khen không khác gì idol Kpop. Danh tính của cô nàng được khán giả truy lùng ráo riết. Đặc biệt. một bộ phận fan vô tình đào lại quá khứ YeoLan từng có mối tính chú - cháu với Isaac 7 năm trước.

Cụ thể, cả 2 cùng tham gia đóng MV Tôi Đã Quên Thật Rồi do chính ISAAC trình bày. Isaac vào vai một chàng trai dù thành đạt nhưng vẫn luôn mang trong mình vết thương lòng của mối tình đã qua. Định mệnh sắp đặt cho anh gặp gỡ nữ sinh viên (Yeolan) trẻ trung, trong sáng tựa một làn gió xuân và chữa lành những tổn thương trong anh.

Tình cảm hạnh phúc của cả hai dường như không kéo dài bao lâu, giữa cách biệt tuổi tác và nhiều biến cố xảy ra, cả hai cuối cùng phải nói lời tạm biệt để cô gái bước tiếp trên hành trình đi du học của mình.

Tôi Đã Quên Thật Rồi - ISAAC - Official MV

Cả 2 từng đóng chung MV, có cuộc tình chú - cháu đẹp như mơ

7 năm trước, YeoLan ở tuổi 19, đốn tim khán giả bởi vẻ ngoài trong trẻo, tinh khôi đúng chuẩn "nàng thơ" với mái tóc đen dài dịu dàng, thướt tha. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của cô thời điểm đó vừa toát lên sự hồn nhiên như hình mẫu “bạch nguyệt quang”. Một số netizen cũng phải công nhận đã thấy YeoLan ở đâu đó nhưng không nhận ra. Hoá ra, cô nàng chính là nữ chính thanh xuân vườn trường, bắt cặp cùng Isaac.

Đến cuối, YeoLan tạm biệt ISAAC để đi du học, bỏ lại anh chàng 1 mình

Trở lại với Em Xinh Say Hi ở hiện tại, YeoLan có màn lột xác ở cả tạo hình lẫn thần thái. Không còn những đường nét thơ ngây ngày nào, giờ đây cô nàng toát lên vẻ đẹp vừa cool ngầu, năng động và cá tính. Sự thay đổi này cho thấy YeoLan không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà còn cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh mà cô nàng đang theo đuổi.

YeoLan tên thật là Trần Hoàng Phương Lan, sinh năm 1998 và đến từ Hà Nội. Trước khi đến với Em Xinh Say Hi, người đẹp gen Z thường hoạt động với vai trò người mẫu ảnh lookbook khi đang là sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc may mắn được xuất hiện trong MV của ca sĩ hàng đầu Vpop như Isaac cũng là 1 trong những dấu ấn lớn trong sự nghiệp của cô. Mới đây, người đẹp cũng debut với tư cách ca sĩ trong MV đầu tay Chiếc Giường Đôi.

YeoLan ở ngoài đời cô cùng xinh xắn và cá tính

Giữa 30 nghệ sĩ nữ của Em Xinh Say Hi, YeoLan là người có tuổi nghề trẻ nhất khi vừa chính thức debut được 5 tháng. Dù vậy, cô nàng đang nỗ lực chứng minh bản thân không phải người chơi “hệ may mắn” mà bằng chính thực lực của mình.