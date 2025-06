Khuya ngày 10/6, MXH có 1 phen rung chuyển trước vụ việc fanpage Cây Bàng Non của anh Duy Nhất bị tố “quỵt” hàng trăm triệu đồng tiền vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-5 và D-6, diễn ra vào ngày 14 - 15/6 tới đây. Tình thế xoay vòng như chong chóng khi câu chuyện kéo theo T - admin fanpage Dustin On The Go và Dustin Nguyễn.

Vụ scam vé Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-5 và D-6 đang hút tranh luận lớn trên MXH



Scam hay lừa đảo vé xem concert vốn không còn quá xa lạ đối với cộng đồng đam mê đu idol nhưng vẫn không ít người “mắc lưới” trước loạt thủ đoạn của những kẻ lăm le trục lợi. Trong thời đại số , việc đảm bảo an toàn khi giao dịch, thanh toán, đặc biệt là những sản phẩm có giá trị lớn như vé concert càng trở nên cấp thiết hơn.

Bên cạnh đó, 2 đêm concert gần đây của Tạ Đình Phong và Oasis cũng phải trình trạng tương tự, thậm chí tổng thiệt hại còn gấp nhiều lần so với con số vụ scam vé liên quan đến Cây Bàng Non của Duy Nhất.

Concert Tạ Đình Phong: Gần 100 trường hợp bị lừa tiền, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đã phát động cảnh báo về tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo mua vé xem concert qua các nền tảng trực tuyến, đặc biệt liên quan đến chuỗi concert Nicholas Tse Concert 2025: Evolution Nic Live của Tạ Đình Phong. Theo thông báo được đăng tải trên trang Facebook công ty quản lý, từ ngày 1/1 đến ngày 5/5 năm 2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 100 trường hợp lừa đảo liên quan đến vé xem buổi hòa nhạc này, với tổng thiệt hại vượt quá 900 nghìn đô Hồng Kông (hơn 3 tỷ đồng).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một chiêu trò lừa đảo phổ biến hiện nay là các đối tượng đăng tin bán vé concert trên mạng, sau đó yêu cầu người mua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn mọi liên lạc, khiến người mua vừa mất tiền vừa không có vé trong tay.

Đối tượng bị lừa chủ yếu là các fan hâm mộ nhiệt tình, thường có tâm lý muốn sở hữu vé càng sớm càng tốt. Lợi dụng điều này, kẻ gian tung ra những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội, đôi khi còn giả danh người quen hoặc sử dụng hình ảnh thật của những người bán uy tín để tạo cảm giác đáng tin cậy. Điều này khiến việc phân biệt thật - giả trở nên vô cùng khó khăn.

Trước thực trạng đó, cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã phát đi cảnh báo và đưa ra loạt khuyến cáo phòng ngừa, đặc biệt trong thời điểm tháng 5 – khi ban nhạc nổi tiếng Mayday tổ chức chuỗi concert tại tổ hợp Kai Tak. Đây được coi là “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng lừa đảo tiếp tục tung chiêu dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người dân, nhất là các fan yêu nhạc, nên thận trọng khi thấy vé concert được rao bán online, dù là “giá tốt” hay “vé hiếm sót lại”. Thay vào đó, họ nên tìm đến các kênh bán vé chính thức từ ban tổ chức hoặc đại lý phân phối có xác nhận rõ ràng.

Dù chuỗi show Nicholas Tse Concert 2025: Evolution Nic Live của Tạ Đình Phong đã khép lại trong thành công, thì dư âm của những vụ lừa đảo vé vẫn còn gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ. Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các hành vi gian lận trên môi trường mạng và kêu gọi công chúng tích cực hợp tác, cung cấp thông tin nếu phát hiện các trường hợp nghi vấn.

4 đêm diễn của Tạ Đình Phong vừa qua đã khuấy đảo thị trường concert xứ Cảng thơm, thu hút hơn 43.000 người mỗi show tại Kai Tak Sports Park. Khi mở bán vé hồi tháng 2, hệ thống hiển thị số người xếp hàng canh vé vượt một triệu người, chứng minh đẳng cấp của nam thần 8x sau gần 30 năm trong nghề.

Concert band nhạc Oasis: Thiệt hại gần 70 tỷ đồng, chính phủ Anh phải vào cuộc

Lloyds Banking Group mới đây đã lên tiếng cảnh báo về một làn sóng lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến những tấm vé tham dự chuyến lưu diễn tái hợp của ban nhạc huyền thoại Oasis. Theo thống kê từ ngân hàng này, tổng thiệt hại mà người hâm mộ phải gánh chịu đã lên tới gần 2 triệu bảng Anh (khoảng 69 tỷ đồng).

Báo cáo cho biết, trung bình mỗi nạn nhân bị lừa mất khoảng 436 bảng Anh (khoảng 16,7 triệu đồng, cao hơn gần gấp đôi so với các vụ lừa đảo vé concert thông thường. Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp còn bị lừa mất 1,700 bảng Anh (60 triệu đồng) do mua phải vé giả từ các nguồn phe vé chưa được xác thực.

Đáng chú ý, các vụ lừa đảo liên quan đến concert của Oasis chiếm 56% tổng số vụ gian lận vé concert trong năm 2025, dựa trên số liệu phản ánh từ khách hàng của Lloyds Banking Group. Manchester – quê nhà của ban nhạc rock – là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo sau là Edinburgh và Warrington. Trong đó, nhóm người từ 35 đến 44 tuổi chiếm đến 30% tổng số nạn nhân.

Trước diễn biến phức tạp, Oasis và kênh phân phối vé chính thức đã hủy bỏ hơn 50 nghìn vé đã được giao dịch qua các kênh không chính thống. Động thái từ các bên liên quan đã thúc đẩy chính phủ Anh nhập cuộc. Một cuộc tham vấn công khai đã được phát động với mục tiêu cải cách thị trường bán vé, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đảm bảo môi trường trải nghiệm concert và nâng cao tính minh bạch trong ngành công nghiệp giải trí Anh quốc.

Oasis Live '25 Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới của ban nhạc rock người Anh Oasis, hiện đã được lên lịch bắt đầu vào ngày 4/7 sắp tới tại Sân vận động Principality, xứ Wales và kết thúc vào ngày 23/11 tại Estádio do Morumbi, Brazil. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, người hâm mộ mới có thể chứng kiến 2 thành viên Oasis.