Trải nghiệm “đu” concert Taylor Swift từ người mua vé resale: Thấp thỏm vì sợ “scam” vé, vỡ òa với đỉnh cao thế giới

Suốt tuần lễ vừa qua, hàng nghìn khán giả Việt Nam đã khăn gói sang Singapore để tham dự 1 trong 6 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour của Taylor Swift tại đất nước này. Thống kê cuối cùng từ phía Singapore cho biết đã có tổng cộng hơn 368 nghìn khán giả tham dự 6 đêm The Eras Tour, tức mỗi đêm đón tiếp hơn 60 nghìn khán giả, trong khi sức chứa khán đài của SVĐ Quốc gia Singapore - nơi diễn ra concert - là 55 nghìn. Và chắc có lẽ đây chính là concert ghi nhận số lượng khán giả Việt Nam bay sang nước ngoài để thưởng thức lớn nhất từ trước đến nay.

Bản thân tác giả của bài viết đã từng mua “hụt” vé trong các đợt mở bán vé chính thức từ trang Ticketmaster cho 6 đêm The Eras Tour Singapore. Thế nên, tôi đã phải mua qua một người bạn trên Facebook, người này thậm chí còn phải mua qua một bên khác chứ không phải là người trực tiếp mua được vé trên Ticketmaster. Thời điểm đó, tôi gần như không có sự lựa chọn bản thân có thể ngồi ở “CAT” nào hay được chọn ngày tham dự, chỉ có chiếc vé CAT2 dành cho 2 người vào tối 8/3, không mua được thì chắc chắn sẽ phải lỡ hẹn với concert được đánh giá là số 1 thế giới hiện tại. Thế nên, dù phải bỏ ra chi phí gấp đôi cho cặp vé, chưa kể đến các chi phí máy bay và khách sạn đều đội lên, tác giả cũng bấm bụng thanh toán - tổng cộng gần 50 triệu đồng cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm đến Singapore.

Thời gian chờ đợi đến ngày diễn ra concert, bên cạnh niềm hân hoan khi sắp được gặp thần tượng thì tin chắc rằng không chỉ chúng tôi mà tất cả những ai mua vé qua một bên trung gian đều có chung một cảm xúc. Dẫu bạn mua từ phía “uy tín” đến đâu, vẫn có một nỗi lo lắng không tên về việc bị “scam” vé. Đặc biệt khi càng đến gần ngày diễn ra concert, hàng loạt tin tức về việc “scam” vé giờ chót, hay thậm chí ra đến tận SVĐ mới bẽ bàng và hoảng loạn khi biết vé mình đã bị “quẹt” từ trước.

Và thế là với niềm hân hoan và cả lo lắng, chúng tôi lên đường…

Khi Singapore trở thành “Swift Nation” - “đất nước của Taylor Swift”

Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay Changi, không khó để thấy các từ khắp mọi nơi trên thế giới đang đổ về đảo quốc này. Đa phần là các khán giả trong khu vực Đông Nam Á với số lượng chủ yếu là các quốc tịch Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Họ có thể không hề biết đến nhau trước đó, là những người hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn dễ bắt chuyện hỏi thăm nhau. “Bạn thích eras nào nhất?”, “Bạn đi ngày mấy?”, “Bạn ngồi CAT mấy?”,... một sự kết nối thật đặc biệt mà Taylor Swift mang đến cho người hâm mộ của cô.

Thác nước nổi tiếng ở khu Jewel trong sân bay Changi cũng đã được đổi tên tạm thời thành Bejeweled (tên một ca khúc của Taylor Swift trong album Midnights), một cuộc thi hát nhạc Taylor Swift cũng được tổ chức ngay khu vực này.

“Các bạn đi xem concert à?” - “Đúng vậy!” - “Mấy ngày nay đi đâu ai cũng hào hứng về concert”,... cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi với anh tài xế taxi trên đường từ sân bay về khách sạn. Cả tuần lễ này, các phòng khách sạn từ sang trọng đến bình dân của Singapore đều hoạt động hết công suất. Đặc biệt là các khách sạn có giá “dễ chịu” đều trong tình trạng kín phòng, thậm chí đội giá gấp 2-3 lần ngày thường. Bấy nhiêu cũng đủ để những người làm trong ngành dịch vụ cảm thấy hạnh phúc về nguồn doanh thu mà Taylor Swift mang lại cho họ.

Singapore mang Taylor Swift về “độc quyền” tại khu vực Đông Nam Á với chi phí phải trả cho nữ nghệ sĩ rơi vào 18 triệu USD cho 6 đêm. Câu chuyện ồn ào này thậm chí làm ảnh hưởng đến quan hệ của Singapore với Thái Lan, Indonesia hay Philippines khiến chính Thủ tướng Lý Hiển Long phải lên tiếng. Tuy nhiên, Singapore đã mang về cho họ nguồn doanh thu rơi vào khoảng 300 - 500 triệu USD từ hàng trăm nghìn du khách là fan Taylor Swift từ khắp các quốc gia đổ về, đặc biệt là các nước Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam. Swiftonomics - hiệu ứng kinh tế từ Taylor Swift - thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đường phố Singapore suốt cả tuần lễ vừa qua như một lễ hội lớn để tôn vinh Taylor Swift cùng The Eras Tour. Tiêu điểm phải kể đến khu phức hợp khổng lồ Marina Bay Sands, du khách như lạc vào “xứ sở Taylor Swift” bởi âm nhạc, các booth chụp hình dựng lên đầy ấn tượng, các hoạt động trải nghiệm lấy cảm hứng từ các kỉ nguyên âm nhạc của nữ nghệ sĩ. Phía Marina Bay Sands cất công đầu tư 10 booth chụp hình - là 10 công trình sắp đặt nghệ thuật ấn tượng tượng trưng cho 10 eras của Taylor Swift. Tất cả được đặt rải rác khắp các tầng của khu thương mại khổng lồ, khiến người hâm mộ muốn chụp đủ để lưu lại kỉ niệm cũng như trải qua một cuộc phiêu lưu thực sự.

Khu vườn đầy mộng mơ của Taylor Swift trong những "era" đầu như Speak Now, Fearless,...

Chiếc đàn piano phủ đầy thực vật cảm hứng từ album folklore

Những chiếc TV mang phong cách retro gợi nhắc đến album 1989

Màn hình LED khổng lồ tượng trưng cho album Lover.

Chiếc ngai quyền lực này thuộc về album Reputation.

Đám mây bồng bềnh của album Midnights.

Không thể không kể đến màn nhạc nước hoành tráng trên nền 4 bản hit của Taylor Swift diễn ra mỗi tối xuyên suốt tuần lễ lưu diễn của Taylor Swift.

Các khu thương mại ở khu Orchard, các shop ở khu Haji Lane,... sầm uất đều replay playlist nhạc Taylor Swift cả ngày, hàng loạt chương trình khuyến mãi “ăn theo” sức hút của nữ nghệ sĩ đình đám. Nói không ngoa khi Singapore thực sự đã trở thành một “Swift Nation” - “Đất nước của Taylor Swift” trong những ngày ấy.

Sức hút của 6 đêm diễn lớn đến mức thậm chí có cả 1 nhà thờ còn “bắt trend” dùng lyrics của Taylor Swift để giới thiệu về chương trình thuyết giảng của họ. Fan Taylor Swift có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, trên các ga tàu điện ngầm đến SVĐ, ở các khu ăn uống hawker hay địa điểm du lịch. Tất cả đã tạo nên bầu không khí lễ hội tưng bừng mà có lẽ chưa có concert của nghệ sĩ nào trước đó tạo tác động mạnh mẽ đến vậy.

Đường phố Singapore vui nhất những ngày này có lẽ là khung đầu giờ chiều, khoảng từ 14h00 đổ đi. Đó là thời điểm khi các Swifties đã “lên đồ” lộng lẫy và tìm đường đến SVĐ để chờ giờ được vào concert (cổng SVĐ mở từ 16h00 mỗi ngày). Fan Taylor Swift dự concert có thể đơn giản đeo trên tay những chiếc vòng tay tình bạn, dễ thấy nhất là các fan với những chiếc áo phông với các chủ đề liên quan đến Taylor Swift và cũng không hiếm những Swifties “cứng” khoác lên mình những bộ cánh cầu kỳ được đầu tư lấy cảm hứng từ 1 MV hay outfit của nữ thần tượng. Không khó để thấy cảnh tượng 1 mét vuông 10… “cô Taylor Swift” trong trang phục lấp lánh đang hối hả tìm xe bus hoặc tuyến MRT đến SVĐ Quốc gia.

Tòa nhà Marina Bay Sands đổi màu theo đúng concerpt của The Eras Tour.

Trên xe bus hay MRT, fan Taylor Swift quá dễ để nhận ra nhau, họ trò chuyện và làm quen với những người bạn có chung tình yêu từ khắp nơi một cách vô cùng đáng yêu. Vừa được xem thần tượng, kết hợp du lịch và kết bạn mới, thực sự là những trải nghiệm khó quên với các bạn trẻ.

SVĐ Quốc gia Singapore có thể không có sức chứa lớn như những công trình cùng chức năng tại Thái Lan, Indonesia hay Philippines nhưng cực kỳ hiện đại. Đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng dày đặc, tiện lợi kết nối trực tiếp với SVĐ khiến việc di chuyển và rời khỏi nơi đây vô cùng dễ dàng. Dù mỗi đêm đón hơn 60 nghìn khán giả, các hàng xếp chờ vào SVĐ kéo dài vài cây số song được điều phối trật tự, gần như không có cảnh hỗn loạn hay xô đẩy, chen lấn. Toàn bộ khán giả đều được soi chiếu an ninh, kiểm tra túi kĩ càng, nước uống không được mang vào và phải mua bên trong SVĐ.

Đêm chúng tôi tham dự là buổi diễn thứ 5 trong chuỗi 6 đêm The Eras Tour của Taylor Swift. Mặc dù buổi sáng nắng gắt nhưng đầu giờ chiều lại bắt đầu đổ mưa khiến chúng tôi cũng khá lo lắng khi trót “lên đồ” khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên ông trời cũng chiều lòng người khi chúng tôi đến SVĐ Quốc gia Singapore thì mưa cũng đã nhỏ lại và gần tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt.

Và khoảnh khắc mà chúng tôi hồi hộp nhất đã đến: soi chiếu vé. Tất cả các vé concert đều được ghi rõ số cổng để điều phối dòng người phân bố rộng khắp SVĐ. Mỗi cổng có khoảng 10 máy soi chiếu vé, có đông đảo đội ngũ nhân viên hỗ trợ. Mỗi khán giả tuần tự tiến về phía trước, đưa mã vạch vé concert của mình vào chỗ quét. Nếu hợp lệ, cổng sẽ tự động mở để bạn bước vào. Còn nếu hiện màu đỏ thì cơn “ác mộng” gọi tên!

Trải nghiệm concert thăng hoa hiếm có, hành trình âm nhạc như một giấc mơ

Chúng tôi nhẹ nhõm, hạnh phúc và xúc động trong cùng một lúc khi chiếc máy quét “bật đèn xanh”, xác nhận cặp vé của chúng tôi là hoàn toàn hợp lệ. Tôi và người bạn chỉ biết ôm nhau một cái đầy nỗi niềm khi chính thức bước vào khu vực bên trong.

SVĐ Quốc gia Singapore hiện đại, mỗi khu vực “CAT” đều phải tuân thủ lối ra vào riêng để tránh tình trạng ùn tắc trong không gian kín. Để tránh việc Taylor Swift bị ném chai lên sân khấu, toàn bộ các cổng vào chỗ ngồi đều có các tình nguyện viên trút nước từ chai vào các ly giấy. Khán giả không được mang bình nước vào nhưng có thể mang các chai nhựa rỗng và xếp hàng dài để hứng nước khắp SVĐ.

Đúng 18h00, Sabrina Carpenters xuất hiện trình diễn tiết mục mở màn trong 30 phút. Đúng 19h00 không sớm hơn hay trễ hơn, The Eras Tour chính thức bắt đầu với chiếc đồng hồ đếm ngược và Taylor Swift xuất hiện đầy huyền diệu đằng sau những cánh hoa khổng lồ và bắt đầu với Miss Americana & The Heartbreak Prince sau đó lập tức chuyển sang “siêu hit” mùa hè Cruel Summer.

Taylor Swift trình diễn Cruel Summer tối 8/3

Taylor Swift biết rõ khán giả có mặt tại Singapore trong 6 đêm qua không chỉ là người dân ở đảo quốc này, mà còn đến từ khắp Đông Nam Á cũng như nhiều nơi trên thế giới. Trong phần chào mừng khán giả ở mỗi đêm, cô chia thành 2 phần để khán giả bên dưới không cảm thấy cô đơn: chào mừng những khán giả gọi Singapore là nhà và chào mừng các bạn đến từ những nơi khác trên thế giới. Và tiếng la hét khi Taylor Swift chào mừng khán giả quốc tế qua mỗi đêm lại càng to hơn, lấn át phần còn lại. Đó là lúc khán giả cảm nhận được rõ nhất âm nhạc có thể tạo ra sự kết nối mạnh mẽ đến ra sao.



Không phải không có lí do mà đồng loạt 3 trang báo lớn của thế giới là The Times, The Telegraph, The Guardians đều cho điểm tối đa 5/5 sao để đánh giá về The Eras Tour của Taylor Swift. The Eras Tour là concert được truyền thông toàn thế giới đánh giá cao bằng tất cả mọi ngôn từ hoa mỹ, phần dàn dựng hoành tráng vượt nhiều tiêu chuẩn sân khấu thông thường cũng như set diễn kéo dài gần 3 tiếng rưỡi với gần 50 ca khúc hát live hoàn toàn với chất giọng nội lực đáng khâm phục. Sân khấu của The Eras Tour cũng là sân khấu có diện tích mặt sàn lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của Taylor Swift, tất cả mọi công nghệ sân khấu tối tân nhất thế giới hiện tại đều được áp dụng. Các phân đoạn chuyển cảnh giữa các “eras” vô cùng mượt mà, nhanh chóng “xoay” cảm xúc của khán giả và gần như không có thời gian “chết” trên sân khấu. Mặc dù sân khấu bố trí ghế ngồi 100% nhưng gần như khán giả không có thời gian ngồi xuống nghỉ xả hơi.

Taylor Swift trình diễn ... Ready For It tối 8/3.

Lấy tên The Eras Tour, Taylor Swift thực sự đã mang đủ 10 lát cắt đến từ 10 album trong sự nghiệp lên sân khấu, điều này khiến thời lượng đêm diễn kéo dài đến gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã hát đến 45 ca khúc trong đêm diễn bao gồm 1 ca khúc từ album debut Taylor Swift, 3 ca khúc từ album Fearless, 2 ca khúc từ album Speak Now, 4 ca khúc từ album Red, 5 ca khúc từ album 1989, 4 ca khúc từ album reputation, 5 ca khúc từ album Lover, 8 ca khúc từ album folklore, 5 ca khúc từ album evermore và 7 ca khúc từ album mới nhất - Midnights. Đó là chưa kể từ 2-4 ca khúc bất ngờ - luôn là chủ đề bàn tán của fan Taylor Swift mỗi đêm: Là niềm vui của khán giả show này và là nỗi tiếc rẻ của khán giả show khác.



Taylor Swift có thể là ngôi sao số 1 thế giới hiện tại, nhưng những khoảnh khắc cô cầm chiếc guitar quen thuộc, đàn hát, nhún nhảy theo những ca khúc thời kỳ đầu vẫn tạo nên một cảm giác xao xuyến khó tả. Những Fearless, Enchanted, Long Live,... gợi nhắc về một Taylor Swift thuở còn là “Công chúa nhạc đồng quê”, giản dị nhưng vẫn đầy sức sống. Đó là khi những khán giả lớn lên với âm nhạc của Taylor Swift nhận ra bản thân đã trưởng thành cùng cô ấy ra sao. Đó lại là những giây phút mà chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động, đặc biệt khi Taylor Swift trình diễn Long Lives, ca khúc đầy tâm sự mà cô viết riêng cho người hâm mộ của mình.

“Will you take a moment?

Promise me this

That you'll stand by me forever

But if, God forbid, fate should step in

And force us into a goodbye

If you have children someday

When they point to the pictures

Please tell them my name

Tell them how the crowds went wild

Tell them how I hope they shine…”

(Bạn có thể dành thời khắc này,

Để hứa với tôi rằng,

Bạn sẽ bên cạnh tôi mãi mãi chứ?

Nhưng nếu Chúa bắt chúng ta phải rời xa,

Buộc chúng ta phải chia tay.

Nếu sau này bạn có con trẻ,

Khi chúng chỉ lên những bức ảnh,

Hãy nói với chúng tên của tôi nhé,

Hãy nói với bọn trẻ đám đông đã cuồng nhiệt ra sao,

Hãy nói với bạn trẻ tôi muốn chúng tỏa sáng thế nào,...)

Taylor Swif trình diễn Long Live tối 8/3.

Cách Taylor Swift chia sẻ với người hâm mộ cũng đầy chân thành, tạo một sự kết nối mạnh mẽ với hàng trăm nghìn khán giả dù họ đến từ bất kì nơi đâu trên thế giới. Cô luôn nhấn mạnh vào sự kì diệu của âm nhạc, về cách thần kì nào đó đã kết nối mọi người với nhau, có mặt tại SVĐ để xem cô trình diễn. “Tôi biết rõ nỗ lực của các bạn để lên kế hoạch, di chuyển, thu xếp thời gian để có mặt tại nơi đây…”. Ở thời khắc ấy, không có Taylor Swift “quyền lực”, chỉ thấy một người bạn lâu năm đang chào đón mọi người trở về bằng âm nhạc.



Taylor Swift trình diễn Fearless tối 8/3.

Bằng câu nói đó, Taylor Swift đã cho khán giả của cô sự trân trọng, ghi nhận công sức và một vị trí rất rõ trong trái tim nữ nghệ sĩ. Đó là điều khiến hàng trăm nghìn khán giả đều cảm thấy lại thêm sự kết nối đặc biệt: khi thần tượng ghi nhận và trân trọng nỗ lực của khán giả để đến nơi đây. Và Taylor Swift thực sự đã tận hiến trong trên dưới 200 phút đồng hồ: hát live hết mình, vũ đạo đa dạng, các “mảng miếng” liên tục nối tiếp nhau dẫn dắt cảm xúc khán giả từ cung bậc này đến cung bậc khác.



Show diễn được dàn dựng hoành tráng với các concept thay đổi liên tục gắn liền với chủ đề mỗi album, Taylor Swift cũng thay trên 10 bộ trang phục và khiến công chúng xuýt xoa bởi visual ngày càng mặn mà. Cả đêm nhạc như một hành trình âm nhạc đầy kì diệu của Taylor Swift từ những ngày đầu còn là "Công chúa nhạc đồng quê" cho đến hình tượng quyền lực như ngày nay, cũng là một sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng với sự nghiệp âm nhạc quá thành công của cô. Khán giả sau khi kết thúc show diễn đều dành những mỹ từ hay nhất để kể về trải nghiệm vừa qua.

Sân khấu The Eras Tour tuyệt đẹp ở mọi góc nhìn.

Tất nhiên, vì những điều kiện khách quan, vẫn có một vài “hạt sạn” ở trải nghiệm The Eras Tour Singapore. Thời tiết nóng ẩm, sáng nắng chiều mưa đã tác động tiêu cực đến nhiều khía cạnh. Thời tiết nóng ẩm này cũng khiến các phần kĩ xảo cho sân khấu The Eras Tour không được “bung” hết mức. Để tránh mưa, mái vòm SVĐ Quốc gia Singapore được đóng lại tuy nhiên điều này cũng khiến các màn pháo hoa tầm cao hoành tráng cũng bị cắt giảm, chỉ có một vài phần pháo hoa tầm thấp không đáng kể.

Cơn mưa pháo sáng ở sân khấu mở màn Fearless chỉ còn là hiệu ứng màn hình LED. Các cột lửa khổng lồ được phun ra trong tiết mục Bad Blood cũng bị cắt đi, thay bằng màn hình LED. Bên cạnh đó, không khó để thấy “bóng ma” của nạn scam vé, lừa đảo, việc thị trường chợ đen đẩy giá vé lên quá cao,... cũng khiến rất nhiều fan Taylor Swift chân chính không thể có mặt để tham dự concert để đời của thần tượng.

Tuy nhiên, đó là những yếu tố khách quan vì đến cùng, trải nghiệm concert Taylor Swift lần này vẫn là một điều gì đó thật kì diệu, một hành trình âm nhạc trọn vẹn và thăng hoa cả về hình ảnh, âm thanh đến cảm xúc. Về mặt tổng thể, toàn bộ chươ ng trình được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, thời gian căn chỉnh chính xác đến từng giây một. Cả một bộ máy khổng lồ về kĩ thuật, điều phối, phục trang, hậu đài, v…v… phối hợp chặt chẽ, đúng đẳng cấp của concert số 1 thế giới hiện tại.

Tiết mục kết show Karma với pháo hoa hoành tráng.

Concert kết thúc vào khoảng 22 giờ 20 phút. Đến lúc này, dấu ấn của chúng tôi với cách Singapore điều phối đám đông khổng lồ ra về lại càng thêm ấn tượng. Rất đông các tình nguyện viên liên tục điều phối dòng người đi đúng hướng về trạm MRT Stadium. Chưa dừng lại ở đó, ở khu vực trước MRT, một DJ đang chơi loạt các bản nhạc của Taylor Swift khiến những khán giả chưa “hoàn hồn” sau concert lại được dịp sống lại một phần không khí ấy dù chỉ là một chút chốc.\



DJ chơi nhạc Taylor Swift ở cửa tàu điện ngầm

Fan xếp hàng và được điều phối chặt chẽ để ra về thông qua trạm MRT Stadium.

Khép lại 1 tuần “đủ” The Eras Tour Singapore cùng Taylor Swift, khán giả trở về nhà, trở về với nhịp sống. Hiệu ứng “trầm cảm hậu concert” bắt đầu được ghi nhận, cảm giác nhớ nhung những kỉ niệm cũng là điều không thể không nhắc đến (bao gồm tác giả bài viết này). Cảm ơn Taylor Swift vì đã tận hiến cho âm nhạc, đã hết mình vì người hâm mộ và vì tất cả cảm xúc kì diệu nhất và điên rồ nhất cô mang lại cho khán giả đến với The Eras Tour!