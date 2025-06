Khuya 10/6, MXH Threads viral hàng loạt bài đăng liên quan đến việc scam vé concert Chông Gai D5 -6 sẽ diễn ra vào 14 - 15/6 tới đây tại Hưng Yên. Các bài đăng này chủ yếu nhắc đến page Facebook Cây Bàng Non Của Anh Duy Nhất (hay được gọi là Bàng) - tài khoản fan của anh tài Duy Nhất với 22k người theo dõi.

Ghi nhận qua các bài đăng, nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho chủ nhân của page Bàng để mua vé concert “nội bộ”. Những vé này hầu hết thuộc zone Điêng Lên (còn được gọi là “vé lẩu”) - ngay sát stage vì mong muốn có cơ hội tương tác với idol. Trong đó, nhiều người vì tin tưởng vào Bàng vì thấy hay tương tác qua lại với VĐV Duy Nhất trên MXH lẫn ngoài đời nên đã chuyển khoản số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng. Có bài đăng thông tin, số lượng người hâm mộ bị scam lên đến 150 người với số tiền gần 400 triệu đồng. Thông tin này khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Cũng trong đêm 10/6, tài khoản Cây bàng non của anh Duy Nhất liên tục lên tiếng về sự việc. Tại đây, những người khác cũng được gọi tên là MC kiêm YouTuber Dustin Phúc Nguyễn (chủ kênh Dustin On The Go) và T - người được cho là quản lý page Facebook Dustin On The Go.

Theo Bàng, Bàng quen T. từ sau Day 2 của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và 2 bên có tương tác qua lại. T. chủ động tặng áo (nhắn tin qua fanpage Dustin On The Go) và giúp đỡ Bàng tại Day 3 - 4 nên Bàng rất tin tưởng. Khi Day 5 - 6 concert Chông Gai được tổ chức, T. nói rằng mình có thể mua vé nội bộ nên Bàng đã gom order từ những người follow mình, tổng cộng 144 vé.

Hiện tại, Bàng không thể liên lạc được với T. sau 2 lần hứa hẹn có vé nên đã trình báo lên cơ quan chức năng. Về phía Dustin Phúc Nguyễn, nam YouTuber cũng đã đăng tải thông báo lên page lúc 0h47, cho biết “có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính”. Vì vậy Dustin đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, sẽ có phản hồi chính thức.

Chúng tôi đã liên hệ với đại diện anh tài Duy Nhất

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra với hàng trăm fan của anh tài Duy Nhất và fanpage được cho là nhiều followers nhất. Chúng tôi đã liên hệ với đại diện của anh tài Duy Nhất và nhận được phản hồi. Theo đó, anh tài Duy Nhất đã nắm thông tin trên mạng xã hội và biết được hai bên đang làm việc ở cơ quan chức năng.

“Bên mình không làm gì, bản thân bên mình còn không biết bên đó đặt vé như thế nào. Trang đó do các bạn tự tạo ra để support, bên mình không liên quan gì, không tạo ra trang đó, bên mình không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ hiện mình thấy các bạn đang lên công an làm việc, vì các bạn bên Cây Bàng Non bị lừa. Các bạn đang làm việc cùng admin bên kia để tìm ra người lừa tiền. Các bạn đã lên trình báo hết rồi, không thể để sự việc xảy ra như vậy. Riêng về anh Nhất, anh không liên quan gì tới. Anh còn không biết các bạn mua vé như thế nào”, đại diện phản hồi.

Phía Duy Nhất khẳng định không liên quan đến vụ việc hay fanpage Cây Bàng Non Của Anh Duy Nhất. Dưới phần bình luận ở 1 bài đăng, Nguyễn Trần Duy Nhất cũng để lại bình luận qua tài khoản chính chủ với nội dung tương tự.

Thông tin vẫn được khán giả, đặc biệt là fan Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai theo dõi sát sao.