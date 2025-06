NÓNG: MC Dustin Phúc Nguyễn lên tiếng khi dính vào vụ scam vé concert Anh Tài lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Sau khi mạng xã hội dậy sóng với loạt bài tố một tài khoản mạo danh bán vé concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ người hâm mộ, mới đây, MC Dustin Phúc Nguyễn đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trên fanpage chính thức, anh đăng tải thông báo khẳng định kênh của mình đang bị lợi dụng tên tuổi để thực hiện những hành vi bất chính.

Cụ thể, bài viết từ Dustin On The Go nêu rõ: "Kênh Dustin On The Go vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả là có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính. Hiện nay, kênh đang xử lí thông tin và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kênh sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục trình báo. Xin chân thành cảm ơn mọi người ạ".

Dustin Phúc Nguyễn cho biết đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng và sẽ có câu trả lời sớm nhất

Dù nhanh chóng lên tiếng trấn an khán giả thế nhưng những người bị lừa mua vé, chuyển tiền vẫn khá bức xúc vì fanpage nổi tiếng của nghệ sĩ lại dễ dàng bị dùng cho những mục đích trục lợi vô cùng dễ dàng. MC Dustin Phúc Nguyễn một lần nữa chia sẻ trên trang cá nhân để tỏ rõ thiện chí cũng như khẳng định sẽ làm hết mình để giải quyết câu chuyện không đáng có: "Mọi người ơi hãy bình tĩnh, mình hiểu là vấn đề này thực sự nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy Dustin phải dùng chính Faceboook cá nhân để thông báo là sáng mai Dustin sẽ lên trình báo Công An để đi đến cùng sự việc này và sẽ sớm phản hồi cho mọi người. Mọi người thương Tin thì cho Tin thời gian để xử lí thông tin nha. Xin cảm ơn mọi người ạ".

Tối muộn 10/6, trên mạng xã hội Threads bất ngờ xuất hiện loạt bài đăng về việc scam vé xem concert Anh Tài Vượt Ngàn Chông Gai Day 5&6 sẽ diễn ra tại Hưng Yên (14-15/6). Nội dung bài đăng nhắc đến fanpage Cây Bàng Non của anh Duy Nhất.

Nhiều người hâm mộ đã chuyển khoản cho chủ nhân của page Cây Bàng Non của anh Duy Nhất để mua vé concert "nội bộ". Những vé này hầu hết thuộc zone Điêng Lên (còn được gọi là “vé lẩu”) - ngay sát stage vì mong muốn có cơ hội tương tác với idol. Trong đó, nhiều người vì tin tưởng vào chủ page, thấy hay tương tác qua lại với VĐV Duy Nhất trên MXH lẫn ngoài đời nên đã chuyển khoản số tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

MXH Threads dậy sóng vì loạt bài đăng liên quan scam vé concert Anh Tài

Ngay trong đêm, fanpage Cây bàng non của anh Duy Nhất đã liên tục lên tiếng về sự việc. Tại đây, những người khác cũng được gọi tên là MC kiêm YouTuber Dustin Phúc Nguyễn (chủ kênh Dustin On The Go) và T - người được cho là quản lý page Facebook Dustin On The Go.

"Em xin phép Dustin On The Go mong chị trả lời em và xin hãy hoàn tiền cho em để em trả cho mọi người ạ. Em quen chị từ sau Day 2, chị dùng fanpage nhắn tin tặng cho em áo sau khi hai chị em tương tác qua lại, và ở Day 3 - 4 em không có loa quạt, chị là người chở sang cho em nên em rất mực tin tưởng chị.

Chị bảo chị có thể mua vé nên em đã gom order và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hẹn em 7/6 trả vé, sau đó hẹn 10/6, trưa 10/6 chị nghe điện thoại từ Z. và fanpage Dustin On The Go, chị bảo sẽ gửi vé cho em nhưng bây giờ em không liên lạc được với chị.

Hiện tại em mong anh Dustin Phuc Nguyen có thể kêu chị lên trả tiền lại cho tụi em. Em đã lên cơ quan trình báo và cũng sắp phải đối mặt với những vấn đề do chị T. lừa em. Em xin lỗi anh Nhất và mọi người" - nguyên văn bài đăng của Bàng vào lúc 23h25 ngày 10/6.