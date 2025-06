Lộ diện 3 "chồng quốc dân" đang khiến chị em phát cuồng: Người là ngoại lệ của mọi chị em, người bầm dập vẫn đẹp trai phong thần

Trong làng giải trí châu Á, cụm từ "chồng quốc dân" không còn xa lạ với khán giả, đặc biệt là các chị em. Đây là danh hiệu "không chính thức" nhưng lại được công chúng dành cho những nam thần vừa tài năng, vừa sở hữu nhan sắc xuất chúng, lại có khí chất khiến trái tim người đối diện "lỗi nhịp". Trong số đó, ba cái tên nổi bật nhất hiện nay chính là võ sĩ quyền anh có gương mặt tài tử Kota Miura, ngoại lệ của hội chị em Hứa Quang Hán và trai ngoan xứ Hàn Park Bo Gum.

Kota Miura

Không phải là diễn viên hay ca sĩ, Kota Miura – võ sĩ MMA người Nhật sinh năm 2002 đang khiến hội chị em khắp châu Á "rung rinh" vì đẹp trai không thua các tài tử nổi tiếng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt ngọt ngào và nụ cười dịu dàng của Kota khiến cư dân mạng ví anh như "bản sao lai" giữa hai nam thần đình đám là Hứa Quang Hán và Park Bo Gum.

Không chỉ có visual "đẹp không thua diễn viên", Kota còn xuất thân "con nhà nòi" khi là con trai của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazu Miura. Dù từng theo nghiệp bóng đá, anh lại chọn võ tổng hợp (MMA) để theo đuổi. Trên sàn đấu, Kota là một võ sĩ kiên cường, máu lửa ngay cả khi nhận thất bại đau đớn.

Ngoài đời, Kota ghi điểm với phong cách đời thường năng động, thần thái ngút ngàn và lối sống sạch, không scandal. Instagram của anh hiện có hơn 2,6 triệu người theo dõi, nơi mỗi bức ảnh cười nhẹ cũng đủ khiến fan "rụng tim". Visual đỉnh, tính cách cuốn hút, gia thế chuẩn "trai nhà lành" – Kota Miura chính là "chồng quốc dân" thế hệ mới khiến mạng xã hội không ngừng nhắc tên.

Hứa Quang Hán

Hứa Quang Hán – nam diễn viên sinh năm 1990 là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim châu Á. Anh từng có ý định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và dần khẳng định tên tuổi qua các bộ phim nổi tiếng như "Hôn lễ của em", "Muốn gặp anh" (Someday or One Day), "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà".

Điều khiến Hứa Quang Hán trở thành "chồng quốc dân" không chỉ là vẻ ngoài thư sinh, ánh mắt ấm áp hay nụ cười dịu dàng, mà còn bởi khí chất "tình đầu" mà anh toát lên trong từng vai diễn. Với đôi mắt biết nói, phong cách tự nhiên và khả năng biểu cảm tinh tế, Hứa Quang Hán dễ dàng chạm đến cảm xúc người xem, khiến khán giả như nhìn thấy một phần thanh xuân của mình trong từng nhân vật.

Ngoài tài năng diễn xuất, Hứa Quang Hán còn được yêu mến bởi tính cách hiền lành, khiêm tốn và lối sống kín đáo, không vướng scandal. Đó là lý do mà mỗi khi xuất hiện, anh luôn khiến fan nữ "rụng tim" và sẵn sàng gọi anh là "chồng" hay "ngoại lệ của mọi cô gái".

Park Bo Gum

Gương mặt đại diện tiêu biểu cho danh hiệu "chồng quốc dân" không ai khác chính là Park Bo Gum – nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1993. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả qua loạt phim đình đám như "Reply 1988", "Moonlight Drawn by Clouds", "Encounter", "Record of Youth" hay gần đây nhất là "When Life Gives You Tangerines".

Park Bo Gum sở hữu nhan sắc hoàn hảo với khuôn mặt cân đối, đôi mắt sáng, làn da mịn màng cùng nụ cười ngọt ngào. Nhưng điều làm nên sức hút bền vững của anh không chỉ là vẻ ngoài mà còn là khả năng diễn xuất tinh tế, chạm tới trái tim khán giả. Mỗi vai diễn của Park Bo Gum đều để lại dấu ấn riêng, từ chàng Taek ngây thơ trong "Reply 1988" đến vị thế tử thông minh nhưng cô đơn trong "Moonlight Drawn by Clouds". Đặc biệt, vai diễn người chồng hết mực yêu thương vợ con trong phim "When Life Gives You Tangerines" đã mang tới cho Park Bo Gum danh xưng "chồng quốc dân".

Không chỉ tài năng, Park Bo Gum còn được biết đến với hình ảnh "nam thần ngoan" ngoài đời thực: anh lễ phép, chăm chỉ, sống giản dị và luôn cư xử tử tế với đồng nghiệp, người hâm mộ. Cũng chính vì thế, anh trở thành là hình mẫu lý tưởng trong mắt rất nhiều fan nữ châu Á.

Ảnh: Sưu tầm