Búp măng non vượt ngàn chông gai để trốn nhà đi chơi, xem lại camera, mẹ bé muốn cạn lời khi thấy con ôm "bạn tri kỷ" ngủ giữa đường!

Mùa hè của các mẹ có con nhỏ trôi qua thế nào rồi ạ? Ai có con chăm ngoan thì chắc mừng lắm, còn bé nào thuộc team quậy phá thì chắc cũng đang làm phụ huynh nhức đầu nhỉ.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Hưng Yên đã chia sẻ đoạn video thu hút hơn 1 triệu view trên tài khoản TikTok của mình. Chị không biết nên khóc hay nên cười vì cậu con trai thuộc "khối nghỉ hè" đã làm một chuyện vô cùng khó đỡ. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 2/6, trong lúc mẹ vắng nhà đi làm xa thì cậu nhóc đã trèo cổng ra ngoài vô cùng chuyên nghiệp.

Ai cũng tưởng bé trốn đi chơi, chính mẹ cậu bé cũng hiểu nhầm như thế. Không ngờ chỉ vài giây sau đó, cậu bé dừng lại ở con đường bê tông ngay trước nhà, rồi nhẹ nhàng nằm xuống để... ngủ cùng chú chó!

Bé chó đang nằm yên giữa đường, thấy bé trai tiến lại gần cũng không phản ứng gì cả. 2 nhân vật đáng yêu này cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau, tư thế nằm cũng giống hệt nhau khiến dân mạng không nhịn nổi cười.

Có lẽ sáng sớm người lớn đi vắng hết nên bé trai ở nhà một mình không ai để ý. Thay vì ngủ nướng ở trong nhà, bé lại vô tư trèo cổng ra để ngủ với người bạn 4 chân. Chú cún còn nhẹ nhàng dụi mõm vào đầu em bé, khiến ai ngắm cảnh tượng này cũng thấy ấm áp vô cùng.

May mắn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhưng ai cũng bất ngờ với loạt hành động của "búp măng non" này. Không ít phụ huynh tỏ ra lo ngại với việc bé trai trèo rào sắt, tuy cái cổng không cao nhưng so với ngoại hình của bé thì lại là vật cản lớn. Cậu nhóc leo trèo rất chuyên nghiệp, chứng tỏ đã từng "vuợt rào" ra ngoài không ít lần. Xem đoạn camera xong ai cũng thót tim chỉ sợ bé bị ngã.

Thêm nữa, nhiều người đoán bé trai trên video chỉ khoảng 3-4 tuổi, đáng lẽ phải có người lớn trông nom. Tuy nhiên xung quanh bé không có ai theo dõi, một mình bé nằm ngoài đường cũng rất nguy hiểm. Nếu có xe cộ phóng qua thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hiện tại đoạn video vẫn đang được chia sẻ liên tục trên MXH, gây tranh cãi với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một tình huống vui vui nhưng cũng có nhiều vấn đề cần suy ngẫm, phụ huynh nên rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho trẻ khi để các bé ở nhà một mình nhé.