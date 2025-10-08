Ngày 8/10, concert G-DRAGON mở bán vé đợt 2 dành cho khách hàng của nhà tài trợ danh xưng VPBank. Đúng 10h, cổng bán vé mở ở hai website VinWonders và CTicket. Cũng như ngày đầu tiên, chỉ mới vài giây đầu truy cập, hàng đợi đã tăng vọt lên hàng chục nghìn người. Sau vỏn vẹn 10 phút, vé VVIP và VIP Premium được mở bán đợt 2 tiếp tục “cháy sạch”.

Vé đợt 2 mở bán ở 2 website của BTC và nhà tài trợ

Chỉ giây đầu tiên truy cập vào cổng bán vé đợt 2, hàng đợi đã lên đến gần 50 nghìn tài khoản

Trước đó vào sáng 7/10, vé đợt đầu dành cho người hâm mộ đã chính thức mở bán. Hạng vé VVIP sold-out toàn bộ chỉ trong 30 phút, hàng đợi đạt đỉnh hơn 500 nghìn tài khoản - con số kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử concert Việt. Không chỉ khán giả trong nước, các VIP và FAM Việt còn phải “tranh vé” với fan quốc tế.

Sau hôm nay, sẽ còn một đợt bán vé công khai cuối cùng vào sáng 9/10. Tỉ lệ vé VIP và VVIP sẽ được chia cho từng đợt mở bán. Vé VVIP có giá 8 triệu đồng, đi kèm quyền lợi send-off (gặp G-DRAGON sau show) - đặc quyền khiến hạng vé này trở thành “bảo vật” săn lùng khốc liệt nhất. Trên thị trường vé “chợ đen”, chỉ sau đợt bán đầu tiên, giá vé VVIP đã bị đội lên hơn 40 triệu, thậm chí chạm ngưỡng 100 triệu đồng.

"Hint" concert G-DRAGON sẽ có đêm thứ 2?

Trước sức nóng chưa từng có, nhiều fan tỏ ra tiếc nuối vì concert Übermensch của G-DRAGON tại Hà Nội chỉ mới công bố một đêm duy nhất - ngày 8/11. Tuy nhiên, cộng đồng fan đang rộ tin sẽ có thêm một đêm diễn thứ hai.

Cụ thể, trang fanpage chính thức của VPBank – nhà tài trợ danh xưng của concert bất ngờ đăng tải hình ảnh cánh tay G-DRAGON giơ ký hiệu “rock” 2 ngón tay trên sân khấu kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Đêm rồi nhưng admin chưa ngủ, Một đêm chưa bao giờ là đủ FAM ơi”. Động thái ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ.

VIP và FAM Việt đứng ngồi không yên

Hàng loạt bình luận cho rằng VPBank đang ngầm “thả thính” về việc G-DRAGON sẽ tổ chức đêm concert thứ 2 tại Hà Nội. Nhiều người suy đoán, nếu sức nóng tiếp tục tăng, BTC có thể mở thêm suất diễn vào ngày 9/11 tương tự mô hình tổ chức của nhiều tour quốc tế khi nhu cầu vượt quá kỳ vọng. VIP và FAM Việt đứng ngồi không yên, chờ ngày tin mừng “nổ”. Fan khẳng định, với sức nóng của G-DRAGON, đáng ra phải mở 2 đêm ngay từ đầu.

Hiện phía đơn vị tổ chức vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn này. Song, với tốc độ “sold-out” kỷ lục và sức hút khủng khiếp của G-DRAGON, việc mở thêm đêm diễn là điều ai cũng mong muốn.

Concert Übermensch đánh dấu màn trở lại sân khấu của G-DRAGON sau 7 năm kể từ tour Act III: MOTTE năm 2017. Những gì G-DRAGON mang đến tại Hà Nội không chỉ là âm nhạc, mà còn là di sản mới, đánh dấu cho sự trở lại ngoạn mục của “ông hoàng Kpop” trong thời kỳ mới. Nếu “anh Long” thật sự mở thêm đêm diễn thứ hai, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành cho fan Việt và là minh chứng rõ ràng nhất cho độ hot 20 năm không giảm của G-DRAGON tại Việt Nam.