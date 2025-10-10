Rhymastic bị chê tơi tả vì “mất chất”, trình “thua xa” đàn em

Thì Sao “không đủ trình”

20h ngày 9/10, Rhymastic chính thức cho YC - rap name thời underground, bản thể “máu chiến” nhất trong những trận rap diss tái xuất. Sau bài đăng tuyên bố “đem Hip-hop thuần túy trở lại” thu về hơn 125 nghìn lượt tương tác, cuối cùng YC cũng lên nhạc. Bài rap mới mang tên Thì Sao, là track 02, báo hiệu màn tái xuất này không chỉ dừng lại ở một track mà có thể là mini album hoặc thậm chí album dài hơi.

Thì Sao - YC (feat. Touliver)

Thì Sao viết đúng vấn đề của một rapper máu mặt đi lên từ underground, chuyển hướng hoạt động mainstream một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ chất. Bên trong Rhymastic, YC sẵn sàng đáp trả mọi định kiến, thẳng thắn, nổi loạn và không ngại va chạm. Bài rap này không chỉ mang YC trở lại ánh sáng, mà còn có sự tham gia của Touliver. Với khả năng biến hóa đa dạng, beat của Touliver vừa quái vừa “đủ quỷ”, tạo không gian hoàn hảo để YC bắn flow.

Track diss này bị nhận xét quá tầm thường so với trình độ của Rhymastic, chưa kể YC ngày trước

Tuy nhiên, Thì Sao đang nhận về khá nhiều phản ứng trái chiều. Bên cạnh những lời khen về phong độ và kỹ năng lyrical đúng như câu rap “làm sóng mũi nó cay mà không thèm chửi bậy”, vẫn có ý kiến cho rằng bài rap chưa đủ sức nặng, fact nhạt, thậm chí còn bị so sánh với Trình của HIEUTHUHAI có quan điểm sắc bén hơn hẳn với vai trò là một track bragging flex về thành tựu của bản thân.

Tranh cãi trái chiều về bài rap mới của Rhymastic:

Nhiều rap fan khác cũng đồng tình, cho rằng track diss này quá tầm thường so với trình độ của Rhymastic, chưa kể YC ngày trước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây mới là track đầu, nam rapper vẫn còn “ém hàng”, bản rap MVP thật sự vẫn chưa được tung ra, có thể chờ các track còn lại mới đánh giá được tổng thể. Đồng thời, một số người nghe khẳng định so với YC xưa thì track này chưa nổi trội và khá an toàn, nhưng so sánh với Trình là hoàn toàn không cân xứng.

Tranh luận về Thì Sao cũng khơi lên câu chuyện Rap Việt hiện nay: nhiều người cho rằng nhạc rap thuần chất ngày càng ít, thay vào đó là các rap star thương mại hóa. Một số ý kiến nhận xét các trận beef hiện nay như kịch bản dàn dựng công phu, khi cả hai bên đều hưởng lợi: Dế Choắt mở màn rap diss mới nhận show đi diễn, các rapper tham gia Anh Trai Say Hi vẫn giữ được fame và danh tiếng under, trong khi Rhymastic nhân dịp này khơi lại rap name cũ và chuẩn bị dự án âm nhạc mới.

Rhymastic nhân dịp làng rap dậy sóng để khơi lại rap name cũ và chuẩn bị dự án âm nhạc mới chứ không hẳn chủ ý tham gia trận chiến

Mặt khác, có thông tin cho rằng album lần này Rhymastic đã chuẩn bị từ cuối năm 2024, với các hint về sự trở lại của YC, chứ không phải chỉ vì thị trường rap hiện tại đang nhộn nhịp. Nếu khán giả mong chờ đây một bản rap diss từ YC thì có lẽ sẽ thất vọng vì thực tế YC vốn không chủ động bắt đầu beef, nhưng nếu bị diss sẽ lập tức đáp trả.

Low G vượt mặt đàn anh

Giữa tranh luận căng thẳng về bài rap mới của YC, cái tên Low G bất ngờ xuất hiện khi nhiều người cho rằng ngay sau khi nghe Thì Sao, phải bật ngay Nét của Low G để “rửa tai”.

Nét được ra mắt tối 08/10, được đánh giá là màn trở lại cực chất của Low G, tiếp tục khẳng định cá tính rap không lẫn vào đâu qua flow chắc nịch, punchline bén và tinh thần hip-hop chuẩn “chủ tọa”. Đây không chỉ là một track rap mà còn là lời khẳng định của nghệ sĩ hiểu rõ giá trị và con đường mình đang đi.

Nét - Low G

Track mang đậm hơi thở đường phố, pha lẫn tinh thần và văn hóa Hà Nội - cái “nét” rất riêng làm nên tên tuổi Low G. Từ beat oldschool, flow chất đời cho đến hình ảnh phố xá bụi bặm, tất cả tạo cảm giác như quay trở lại thời cypher đầu ngõ, freestyle giữa phố, và những buổi tối chill với anh em dưới ánh đèn vàng. Giữa nhịp beat hiện đại, vẫn là sự thẳng thắn, ngông nghênh và giàu trải nghiệm của một rapper đã trưởng thành qua nhiều giai đoạn của làng rap.

Nét được đánh giá là khéo khai thác văn hóa hip-hop OG đặc trưng Hà Nội

Đặc biệt, Nét được đánh giá là khéo khai thác văn hóa hip-hop OG đặc trưng Hà Nội. Sản phẩm gần như chỉn chu nhất, vượt cả Càng Cua, từ art, góc quay, màu sắc đến địa điểm quay đều mang đậm dấu ấn thủ đô. Kết hợp cùng sự hỗ trợ từ đội production, Low G đã tạo ra một MV vừa mới mẻ vừa hoài cổ, chất OG rõ ràng nhưng không hề quê mùa. Giữa những tranh cãi về hip-hop, mainstream hay chất lượng rapper hiện nay, Nét một lần nữa khẳng định phong cách âm nhạc và quan điểm làm rap đúng chất hip-hop của Low G.

Low G làm tốt cả phần nhạc lẫn phần hình

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng track mới của Low G sắc nét hơn hẳn các đàn anh đi trước. Cách flex khéo về thành tựu cá nhân - “Low G tăng giá vì chơi đường riêng”, được hiểu như ẩn ý về việc từ chối các lời mời các chương trình Anh Trai hot hit gần đây nhưng vẫn giữ được sức hút và đắt show.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, cộng đồng mạng cũng xôn xao về danh sách các rapper vừa lên mainstream nhưng vẫn giữ chất, duy trì lượng fan under ổn định, trong đó Low G là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều khán giả nhận xét anh sở hữu tư duy âm nhạc tốt, phong cách phóng khoáng, hiện đại mà vẫn giữ được dấu ấn riêng. Dù ở under hay mainstream, chỉ cần cân bằng giữa kiếm tiền, đam mê và cái tôi cá nhân, chất riêng của họ vẫn luôn hiện diện và được khán giả trân trọng.

Nhiều khán giả nhận xét Low G sở hữu tư duy âm nhạc tốt, phong cách phóng khoáng, hiện đại mà vẫn giữ được dấu ấn riêng

Có thể thấy, giữa thị trường mainstream và giới underground, không chỉ công chúng mà các rapper cũng đều có những quan điểm khác nhau về phong cách, cách giữ chất riêng và hướng đi trong âm nhạc. Một số chọn con đường thương mại để mở rộng tầm ảnh hưởng, trong khi những người khác vẫn giữ bản sắc underground, tập trung vào sự sáng tạo và chân thật trong từng câu rap.

Chính sự đa dạng này đã khiến làng rap Việt hiện nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các màn tái xuất, track mới, dự án âm nhạc hay những trận beef gần đây không chỉ thu hút sự quan tâm lớn mà còn tạo ra các cuộc tranh luận sôi nổi, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế của các rapper trong giới.