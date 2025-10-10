8h tối 10/10, G-DRAGON chính thức công bố bổ sung 1 đêm diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ World Tour Übermensch. Theo đó, ngoài đêm diễn đầu tiên ngày 8/11, G-DRAGON sẽ biểu diễn thêm đêm thứ 2 vào ngày 9/11 tại Hà Nội, nâng tổng số show tại Việt Nam lên hai đêm liên tiếp.

G-DRAGON công bố bổ sung show Hà Nội

Thông báo này lập tức khiến cộng đồng fan Việt “bùng nổ” vì phấn khích. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng trước đó, các trang mạng xã hội đã liên tục xuất hiện “hint” ngầm xác nhận khả năng xuất hiện concert thứ 2. Và đúng như kỳ vọng, G-DRAGON đã quyết định “chiều lòng” fan Việt, mang đến hai đêm biểu diễn trong khuôn khổ world tour được mong chờ nhất năm.

Vé D-1 concert G-DRAGON tại Hà Nội đã sold-out

Trước đó, vào 10 giờ sáng ngày 9/10, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI chính thức mở bán đợt 3, cũng là đợt mở bán công khai cuối cùng cho toàn bộ khán giả. Dù ban tổ chức đã chia vé thành ba đợt riêng biệt bao gồm fanclub, khách hàng Sponsor Club và công khai, tốc độ mua vẫn “thần tốc”, toàn bộ vé sold-out chỉ sau 30 phút mở website bán công khai.

Tốc độ “cháy vé” này một lần nữa chứng minh sức hút khủng khiếp của G-DRAGON, đồng thời thiết lập kỷ lục mới cho một concert quốc tế tại Việt Nam. Fan Việt “chơi tới bến”, càn quét toàn bộ hạng ghế chỉ trong thời gian ngắn.

Chiều lòng fan Việt, BTC chốt luôn D-2 concert ở Hà Nội

Trên mạng xã hội, cụm từ “cháy vé concert G-DRAGON” nhanh chóng leo top xu hướng. Concert G-DRAGON tại Hà Nội là concert đầu tiên cán mốc hơn 500 nghìn lượt truy cập chờ mụa vé cùng 1 lúc, trên nền tảng bán vé VinWonders. Dù hàng chục nghìn vé đã được bán hết, nhưng nhiều fan G-DRAGON vẫn vuột mất cơ hội gặp thần tượng.

Đông đảo người hâm mộ không giấu nổi sự tiếc nuối khi không thể sở hữu vé đợt đầu. Ai nấy đều đổ xô đi “khều” D-2, gửi lời yêu cầu đến BTC, nhà tài trợ và cả “anh Long”.

Chiều lòng fan Việt, động thái “chốt đơn” 2 đêm diễn tại Hà Nội được xem là quyết định cực nhanh và “tâm lý” của ekip G-DRAGON cùng 8WONDER. Hà Nội cũng chính là điểm diễn quốc tế cuối cùng trong tour diễn toàn cầu Übermensch, trước khi nam nghệ sĩ quay trở lại Hàn Quốc và thực hiện show encore khép lại kỷ nguyên này.

Fan Việt, chuẩn bị sẵn tinh thần “cháy” thêm một lần nữa cùng “ông hoàng Kpop” G-DRAGON

Với hai đêm diễn liên tiếp 8/11 và 9/11, khán giả Việt Nam sẽ có thêm cơ hội được sống trong bầu không khí bùng nổ của một trong những concert Kpop hoành tráng nhất từng tổ chức tại Việt Nam. Sân khấu Übermensch hứa hẹn quy mô khủng, hiệu ứng ánh sáng - âm thanh đầu tư và loạt tiết mục mang dấu ấn G-DRAGON.

Hiện, thông tin bán vé đêm D-2 đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Ban tổ chức concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã đưa ra thông báo về lịch mở bán vé.

Cụ thể như sau: 11.10.2025 | 10:00 - 23:59: Mở bán sớm cho Fan Club 12.10.2025 | 10:00 - 23:59: Mở bán sớm cho VPBank 13.10. 2025 | Từ 10:00: Mở bán chính thức

Fan Việt, chuẩn bị sẵn tinh thần “cháy” thêm một lần nữa cùng “ông hoàng Kpop” G-DRAGON!