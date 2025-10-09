Hết vé concert G-DRAGON tại Hà Nội

10 giờ sáng 9/10, concert G-DRAGON mở bán vé đợt 3 - cũng là đợt mở bán công khai cho toàn bộ khán giả. Vé mở bán trên hai nền tảng VinWonders và Ticketbox. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ có thể sở hữu tấm vé tham dự đêm nhạc Übermensch tại Hà Nội, sau hai đợt bán trước dành riêng cho fanclub và khách hàng thuộc nhóm Sponsor Club. Ngay từ sớm, fan đã “cắm chốt” sẵn, canh từng giây để được truy cập vào hệ thống.

Concert G-DRAGON mở bán vé đợt 3

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, số người xếp hàng trực tuyến lên tới hàng trăm nghìn chỉ trong vài phút, chứng minh độ “nóng rực” của "Anh Long". Chỉ sau 30 phút mở bán, BTC chính thức thông báo toàn bộ vé concert G-DRAGON tại Hà Nội đã được bán hết. Tốc độ “cháy vé” thần tốc này không chỉ tái khẳng định sức hút khủng khiếp của huyền thoại Kpop mà còn lập nên kỷ lục mới cho một đêm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Dù đã chia thành ba đợt mở bán liên tiếp, nhu cầu sở hữu vé vẫn vượt xa mọi dự đoán ban đầu.

Vé concert G-DRAGON ở Hà Nội sold-out

Nhiều fan vẫn chưa săn được vé

Ngay sau thông báo sold-out, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người than thở, tiếc nuối “kêu trời” vì không thể mua được vé. Giữa lúc “toàn dân tiếc nuối”, một tia hy vọng bất ngờ lóe lên. Những ngày qua, 8/10, fanpage VPBank - nhà tài trợ danh xưng của concert liên tục "úp mở" về khả năng có show thứ 2. Tối 7/10, fanpage này đăng tải story hình ảnh G-DRAGON giơ hai ngón tay tạo ký hiệu “rock” trên sân khấu cùng dòng trạng thái ẩn ý: “Đêm rồi nhưng admin chưa ngủ, Một đêm chưa bao giờ là đủ FAM ơi”.

Dòng trạng thái úp mở của nhà tài trợ danh xưng

Không dừng lại ở đó, ngày 8/10, trang này tiếp tục tung thêm “hint” với dòng trạng thái ngắn gọn: “1+1= ?”. Dù bài đăng nhanh chóng bị xóa, loạt động thái này càng khiến tin đồn về đêm diễn thứ hai lan rộng hơn bao giờ hết. Cộng đồng fan đồng loạt suy đoán concert G-DRAGON tại Hà Nội có thể kéo dài thêm một đêm nữa.

Trên các diễn đàn, phần lớn fan đều mong muốn BTC sớm xác nhận thông tin. “Nếu mở thêm một đêm nữa chắc chắn cũng sold-out trong vài phút thôi”, một fan viết. Bầu không khí phấn khích lan tỏa khắp fandom, từ các nhóm cộng đồng đến trang cá nhân.

G-DRAGON chứng minh sức hút khổng lồ với fan Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị tổ chức vẫn chưa lên tiếng phản hồi về khả năng mở thêm đêm diễn. Tuy nhiên, với tốc độ cháy vé kỷ lục, cùng lượng khán giả khổng lồ đang sẵn sàng tất tay cho "anh Long", khả năng Hà Nội sẽ có 2 đêm concert Übermensch.

Trong khi chờ đợi thông báo chính thức, người hâm mộ vẫn đang dõi theo từng động thái nhỏ nhất của BTC và nhà tài trợ. Một lần nữa, G-DRAGON chứng minh sức hút khổng lồ với fan Việt và fan Việt cho thấy sức mua khủng, đẳng cấp chịu chi khi vé concert Hà Nội sold-out "trong một nốt nhạc"!