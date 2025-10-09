Vietnam Airlines - “Người vận chuyển” âm nhạc đỉnh cao đến thủ đô

Chương trình Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 tiếp tục được tổ chức tại nhà hát Hồ Gươm

Trong hai đêm diễn tại nhà hát Hồ Gươm, dưới bàn tay của Sir Antonio Pappano, các nhạc công sẽ mang đến cuộc đối thoại âm nhạc đầy kịch tính, nhiều tầng nghĩa bằng các tác phẩm của Beethoven và Shostakovich. Ở đó có bản giao hưởng số 5 của Beethoven, biểu tượng cho ý chí, khát vọng vượt qua nghịch cảnh của con người cùng kiệt tác Giao hưởng số 10 của Shostakovich, tác phẩm phản ánh những cung bậc dữ dội và sâu thẳm của thế kỷ XX.

Giới mộ điệu gọi sự xuất hiện của Sir Antonio Pappano cùng Dàn nhạc Giao hưởng London tại Nhà hát Hồ Gươm không chỉ là cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao ngay trong không gian hòa nhạc tiêu chuẩn quốc tế mà còn minh chứng cho vị thế ngày càng nổi bật của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Sự kiện diễn ra trong không gian âm học đạt chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, đồng thời được truyền hình trực tiếp ra phố đi bộ Hồ Gươm, nơi hàng nghìn khán giả cùng hướng về sân khấu qua màn hình LED khổng lồ. Với nhiều người dân, đây không chỉ là buổi hòa nhạc, mà là một lễ hội giao hưởng cộng đồng – nơi nghệ thuật hàn lâm hòa cùng nhịp sống của Thủ đô.

Đằng sau những bản nhạc vang lên trên sân khấu là một "bản giao hưởng hậu trường" khác, nơi Vietnam Airlines giữ vai trò nhạc trưởng thầm lặng. Mỗi mùa hòa nhạc là thành quả của hành trình chuẩn bị đầy công phu. Để các nghệ sĩ có phần biểu diễn thành công và thăng hoa trong hai đêm diễn sắp tới, công tác chuẩn bị và hậu cần đã được Hãng hàng không Quốc gia lên kế hoạch và tiến hành từ trước đó cả năm. Hơn 4 tấn nhạc cụ được vận chuyển từ châu Âu đến Hà Nội. Từng cây đàn, bộ gõ quý giá được đóng hộp, bảo quản trong điều kiện đặc biệt để không bị ảnh hưởng bởi khí hậu nhiệt đới.

"Chúng tôi coi mỗi chuyến bay chở theo nghệ sĩ, nhạc cụ, thiết bị như một phần của buổi hòa nhạc. Đó là hành trình không chỉ vận chuyển vật chất, mà còn chuyên chở cảm xúc và khát vọng văn hóa", đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Không chỉ giữ vai trò vận chuyển hay tài trợ, Vietnam Airlines còn cho thấy vai trò của một nhà tổ chức văn hóa khi khởi xướng, nuôi dưỡng và duy trì VACC suốt nhiều năm. Bắt đầu từ 2017 với ý tưởng táo bạo về một buổi giao hưởng đẳng cấp quốc tế tại phố đi bộ Hồ Gươm, Vietnam Airlines đã phát triển chuỗi concert tạo giá trị văn hóa độc đáo khi để âm nhạc hàn lâm không chỉ bó buộc trong khuôn khổ khán phòng sang trọng mà còn kết nối cộng đồng, nơi âm nhạc không chỉ được trình diễn mà còn lan tỏa, kết nối và góp phần nâng tầm vị thế văn hóa quốc gia.

Từ không gian phố đi bộ đến khán phòng sang trọng của nhà hát Hồ Gươm, mỗi đêm hòa nhạc đều để lại ấn tượng khó quên với người yêu cổ điển khắp thế giới qua phần trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Sir Simon Rattle, César Álvare, Eva Gevorgya, Dàn nhạc Giao hưởng London, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga, vũ công nhà hát Bolshoi... Sau gần một thập kỷ kể từ khi xuất hiện lần đầu, VACC đã trở thành biểu tượng văn hóa của thủ đô.

Nói về sứ mệnh của chương trình, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines từng chia sẻ: "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert sẽ không chỉ là một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, mà còn trở thành cầu nối văn hóa đặc biệt, đưa công chúng Thủ đô và du khách quốc tế đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển thế giới".

Dàn nhạc giao hưởng London đồng hành năm thứ 4 cùng Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025. Nguồn: John Davis-min

Với tầm nhìn đó, Vietnam Airlines đã không dừng lại ở vai trò nhà tài trợ. Hãng Hàng không Quốc gia đã trở thành một nhà tổ chức văn hóa thực thụ – người kiến tạo không gian, người kết nối nghệ thuật, người đem giao hưởng đến gần công chúng. Mỗi concert không chỉ giúp người dân tiếp cận âm nhạc hàn lâm, mà còn đưa hình ảnh Hà Nội đến với thế giới như một điểm đến văn hóa quốc tế.

Vietnam Airlines Classic cũng là hạt nhân của chuỗi chương trình "Chạm thu Hà Nội" – sáng kiến của Vietnam Airlines nhằm quảng bá vẻ đẹp mùa thu Hà Nội đến du khách quốc tế. Trong không khí ấy, âm nhạc giao hưởng trở thành chất xúc tác, khiến người ta không chỉ nghe, mà còn "chạm" được vào vẻ đẹp Hà Nội – trong tiếng gió, trong màu lá, trong từng giai điệu ngân vang.

Năm nay, song hành cùng các đêm diễn chính, chương trình LSO Discovery tiếp tục mang lại cơ hội cho Dàn nhạc Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Orchestra – VYO) học hỏi và biểu diễn cùng nghệ sĩ quốc tế. Buổi biểu diễn của 70 nhạc công trẻ VYO cùng 9 nghệ sĩ LSO tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/10 là minh chứng cho cam kết của Vietnam Airlines trong việc nuôi dưỡng tài năng trẻ – để âm nhạc đỉnh cao không chỉ là của hôm nay, mà còn của mai sau.

Sau gần một thập kỷ, từ một ý tưởng mang tính thử nghiệm, Vietnam Airlines Classic đã trở thành một thương hiệu âm nhạc quốc gia, một biểu tượng văn hóa đương đại của thủ đô. Mỗi bản giao hưởng vang lên không chỉ mang theo âm thanh của thế giới, mà còn là tiếng nói của một Việt Nam cởi mở, hội nhập và tự tin.

Và khi những nốt nhạc cuối cùng ngân lên trong đêm thu, người ta hiểu rằng – để âm nhạc cất cánh, cần hơn cả tài năng của nghệ sĩ, còn là tầm nhìn của những người biết lắng nghe bằng trái tim. Trong bản giao hưởng ấy, Vietnam Airlines không chỉ là người đưa đón, mà là người kết nối nghệ thuật, người kể chuyện bằng những chuyến bay mang âm nhạc đến gần trái tim con người.