Ngày 8/10, concert G-DRAGON mở bán vé đợt 2 dành cho khách hàng của nhà tài trợ danh xưng VPBank. Đúng 10h, cổng bán vé được kích hoạt đồng thời trên hai website VinWonders và CTicket. Cũng như ngày đầu tiên, chỉ sau vài giây đầu truy cập, hàng đợi đã tăng vọt lên hàng chục nghìn người. Toàn bộ vé đợt 2 sold-out chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Trước đó, vào sáng 7/10, vé đợt đầu dành cho người hâm mộ đã chính thức mở bán. Hạng vé VVIP được bán hết chỉ trong 30 phút, hàng đợi đạt đỉnh hơn 500 nghìn tài khoản - con số kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử concert Việt Nam. Không chỉ fan trong nước, người hâm mộ quốc tế của G-DRAGON cũng “đổ bộ” để săn vé.

Hiện vẫn còn một đợt bán vé công khai cuối cùng sẽ diễn ra vào sáng 9/10. Tỉ lệ phân bổ vé VIP và VVIP được chia đều cho từng đợt. Trong đó, vé VVIP với giá 8 triệu đồng và quyền lợi send-off (được gặp G-DRAGON sau show) là hạng vé được săn đón nhiều nhất. Sau đợt mở bán đầu tiên, giá vé VVIP trên thị trường “chợ đen” đã bị đội lên từ 40 đến 100 triệu đồng, phản ánh mức độ khát vé chưa từng có của fandom G-DRAGON.

Giữa “trận chiến” khốc liệt đó, có một điểm cộng khiến cộng đồng VIP và FAM đồng loạt tán dương chính là website bán vé của BTC 8WONDER vô cùng mượt mà. Lúc đạt đỉnh, lượng người truy cập lên đến hơn nửa triệu lượt trong cùng một thời điểm, hệ thống vẫn hoạt động ổn định, gần như không xảy ra tình trạng sập web hay “văng” người mua ra khỏi hàng chờ như những concert đình đám trước đây.

Theo ghi nhận, quy trình từ xếp hàng đến thanh toán diễn ra khá suôn sẻ, ít giật lag trên website VinWonders. Điều này được nhiều fan đánh giá là “điểm cộng lớn” giúp cuộc săn vé êm ru dù mức độ truy cập thuộc hàng “khủng” nhất lịch sử.

Đáng chú ý, website còn kiểm soát khá tốt lượng truy cập bất thường từ nước ngoài - một vấn đề từng khiến nhiều show của G-DRAGON gặp rắc rối. Concert Übermensch tại Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines hay thậm chí Hàn Quốc đều từng bị “phe vé” nước ngoài tấn công hệ thống, chặn lượt mua khiến nhiều khán giả thực sự không thể tiếp cận được vé. Với concert Hà Nội, tình trạng được khắc phục đáng kể.

Đây cũng là bước tiến lớn so với những sự kiện âm nhạc hot trước đây ở Việt Nam, khi hệ thống bán vé thường xuyên bị sập, treo hoặc lỗi thanh toán. Có thể nói, BTC concert Übermensch của G-DRAGON đang chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những show quốc tế với quy mô và độ chuyên nghiệp cao, nếu khâu kỹ thuật và quản lý được đầu tư đúng mức.

Trước sức nóng của ngôi sao số 1 Kpop, nhiều fan từng lo ngại “website sẽ toang” chỉ sau vài phút mở bán. Nhưng trái với dự đoán, nền tảng phân phối chính - VinWonders vẫn hoạt động ổn định xuyên suốt hai ngày liên tiếp. Điều này không chỉ giúp fan Việt có trải nghiệm săn vé chuyên nghiệp hơn, mà còn tạo được ấn tượng tốt trong mắt cộng đồng fan quốc tế đang dõi theo từng diễn biến của concert Hà Nội.