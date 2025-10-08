Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn

Vừa qua, Myra Trần bất ngờ xuất hiện tại vòng Giấu mặt (Blind Auditions) của The Voice Mỹ mùa 28. Nữ ca sĩ chọn thể hiện Symphony (Clean Bandit), bài hát được cô phối lại nhằm khoe khả năng thanh nhạc và nốt cao nội lực. Tuy nhiên, dù cố gắng thể hiện trọn vẹn ca khúc, phần trình diễn của Myra Trần vẫn không nhận được cú bấm chọn nào từ dàn huấn luyện viên gồm Michael Bublé, Reba McEntire, Niall Horan và Snoop Dogg.

Phần thi của Myra Trần tại The Voice Mỹ vòng Giấu mặt

Khoảnh khắc cuối phần thi, khi Myra Trần bật khóc, rapper Snoop Dogg đã lên tiếng trấn an và dành lời động viên: “Cô có một bộ kỹ năng để trở nên tuyệt vời, chỉ là không thích hợp.” Snoop Dogg khẳng định giọng hát của Myra không phù hợp với hướng đi của đội mình, song bày tỏ sự tôn trọng dành cho nỗ lực của cô.

Symphony không phải lựa chọn phù hợp với Myra Trần

Ngay sau khi phần thi của Myra Trần được phát sóng, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bất ngờ. Nhiều người nhận xét, phần thi của Myra Trần bị "lên gân" khá nhiều. Symphony không phải lựa chọn phù hợp với Myra Trần. Cô chủ yếu khoe nốt cao mà không tập trung vào tinh thần ca khúc, cách xử lý khá lỗi thời, khó gây ấn tượng ở cuộc thi quốc tế như The Voice Mỹ. Thậm chí, phần thi này còn không cuốn hút bằng các ca khúc ballad Myra Trần từng thể hiện.

Myra Trần bật khóc

Dù không HLV nào chọn Myra Trần, Snoop Dogg vẫn ôm cô an ủi

Đây không phải lần đầu Myra Trần thử sức ở một cuộc thi tại Mỹ. Năm 2019, cô từng gây chú ý khi lọt vào Top 40 của American Idol. Ở vòng thử giọng, Myra được giám khảo Katy Perry và Lionel Richie khen ngợi bởi giọng hát mạnh mẽ và phong cách tự tin. Tuy vậy, con đường hoạt động âm nhạc tại Mỹ của cô sau đó vẫn khá lặng lẽ, không nhiều dấu ấn.

Myra Trần từng thi American Idol 2019

Tại Việt Nam, Myra Trần được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 (2022), với danh xưng “Lady Mây”. Màn lột mặt nạ đầy xúc động cùng giọng hát nội lực giúp cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Tuy nhiên, bước ra khỏi chương trình, Myra Trần lại chọn hướng đi khá an toàn, ít sản phẩm nổi bật. Ca khúc Thương Người Thương Người Khác (phát hành tháng 4/2025, sáng tác Vương Anh Tú) không tạo được hiệu ứng lớn dù được đầu tư chỉn chu.

Myra Trần hoạt động khá im ắng

Mùa 28 của The Voice Mỹ hiện đang trong giai đoạn phát sóng vòng Giấu mặt, bắt đầu từ ngày 22/9/2025. Dàn huấn luyện viên năm nay gồm Michael Bublé, Reba McEntire, Niall Horan và Snoop Dogg.