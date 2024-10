Myra Trần khóc nức nở tại concert Anh Trai Say Hi, khán giả phản ứng trái chiều

Đêm 19/10/2024 có thể nói là đêm đi vào lịch sử nhạc Việt, với 3 đêm nhạc quy mô lớn tổ chức cùng lúc, ngay tại TP.HCM bao gồm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Anh Trai Say Hi và Hội Đồng Hội. Gay cấn nhất là màn "đụng độ" giữa 2 show thực tế anh trai gây bão thời gian qua, thay đổi cả thói quen "đu idol" quốc nội của đông đảo khán giả trẻ.

Myra Trần trên sân khấu Anh Trai Say Hi tối 19/10

Ngoài những màn trình diễn bùng nổ, moment tương tác thú vị của các anh trai, concert Anh Trai Say Hi mới nhất còn chứng kiến sự trở lại gây chú ý từ giọng ca Myra Trần. Nổi danh từ Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1, Myra Trần từng là ca sĩ vô cùng đắt show. Cô liên tục xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ, tham gia các game show lớn. Biến cố xảy ra khi Myra Trần được xác nhận sẽ hỗ trợ các Anh Trai Say Hi hồi cuối tháng 7.

Myra Trần từng bị cắt sóng khỏi Anh Trai Say Hi vì lộ clip không phù hợp

Khi ấy, đoạn clip Myra Trần đang trình diễn tại một sự kiện ở Mỹ cách đây khoảng 4-5 năm bị cư dân mạng "đào" lại. Trong đoạn clip có một số hình ảnh không phù hợp khiến Myra Trần nhận về nhiều chỉ trích từ netizen. Tranh cãi bùng nổ, Anh Trai Say Hi vốn mời Myra Trần tham gia phải cắt bỏ phần lên sóng của cô và thay bằng nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Sau thời gian im lặng, Myra Trần lên tiếng xin lỗi vì những hình ảnh không phù hợp hồi giữa tháng 8.

Myra Trần đầy tự tin trên sân khấu concert Anh Trai Say Hi

Do đó, việc Myra Trần bất ngờ biểu diễn tại concert Anh Trai Say Hi tối 19/10 khiến dân tình dậy sóng. Ở tiết mục Chân Thành, Myra Trần đảm nhận phần kết bài, phô diễn nốt cao nội lực. Cũng tại đây, Myra Trần vừa khóc vừa cúi chào khán giả. Cô nức nở cảm thán, cám ơn khán giả đã tha thứ cho mình. Hình ảnh này lập tức lan truyền khắp các nền tảng.

Nữ ca sĩ vừa khóc nức nở, vừa cúi gập người cám ơn khán giả

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Myra Trần thu về nhiều "gạch đá" trái mong đợi. Đến cả các fan Anh Trai Say Hi cũng không hài lòng, cho rằng Myra Trần "phá nát" phần trình diễn Chân Thành. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn chỉ trích BTC vì để nghệ sĩ dính ồn ào như Myra Trần lên sân khấu của các anh trai. Ở bài đăng của Myra Trần sau show, khán giả để lại bão phẫn nộ cùng nhiều bình luận tiêu cực. Có thể thấy, công chúng vẫn chưa thể tha thứ cho Myra Trần.

Bài đăng của Myra Trần bị khán giả bình luận tiêu cực cùng bão phẫn nộ

Người hâm mộ Anh Trai Say Hi chỉ trích BTC