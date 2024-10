Sau những đồn đoán kéo dài và sự mong đợi không ngừng của người hâm mộ, 2 chương trình truyền hình thực tế đình đám nhất năm là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội. Thông tin này không chỉ khuấy đảo cộng đồng fan, mà còn hứa hẹn mang đến những đêm nhạc bùng nổ, đầy cảm xúc, với hàng loạt màn trình diễn hoành tráng và ấn tượng.

Anh Trai Chông Gai xác nhận concert tại Hà Nội vào tháng 12

Trước đó, cộng đồng mạng và người hâm mộ của hai chương trình Anh Trai Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã dấy lên nhiều đồn đoán về việc các concert sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ đến thời điểm này, thông tin này mới được chính thức xác nhận bởi ban tổ chức của hai chương trình. Trang fanpage chính thức của Anh Trai Chông Gai đã xác nhận sẽ có một đêm concert diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm và phấn khích từ khán giả. Đáng chú ý, trên thảm đỏ đêm thứ hai của concert Anh Trai Say Hi, MC Lê Dương Bảo Lâm và Vũ Thảo My đã gây "sốt" khi bất ngờ công bố tin tức đêm thứ ba của concert cũng sẽ được tổ chức ngay tại thủ đô.

Anh Trai Say Hi cũng sẽ tổ chức concert ở thủ đô vào ngày 07/12

Hai đêm concert của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Chông Gai tại TP.HCM vừa khép lại với vô số cảm xúc khó quên và những màn trình diễn mãn nhãn. Người hâm mộ ở khu vực phía Bắc đã trông đợi một đêm nhạc cùng các anh tài và anh trai rất lâu, và giờ đây mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Với việc cả hai chương trình xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội, khán giả thủ đô hứa hẹn sẽ được chiêm ngưỡng những tiết mục đặc sắc, đầy cảm xúc, và không kém phần hấp dẫn, bùng nổ truyền thông như những đêm diễn trước.