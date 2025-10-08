Hậu thành công của Anh Trai Say Hi 2024, mùa giải thứ 2 đã khởi động với 3 tập đầu tiên và đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. 30 nghệ sĩ đa dạng độ tuổi và lĩnh vực bước chân vào sân chơi Say Hi, cùng nhau tranh tài và bứt phá bản thân.

Sau 2 Live Stage, đội hình Anh Trai vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, thẳng tiến đến Live Stage thứ 3. Bên cạnh những anh đại trong showbiz Việt như Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường… - những người đã có danh tiếng và tên tuổi lớn, loạt gương mặt mới toanh cũng đã xây dựng được fandom cho riêng mình. Tuy nhiên, dân tình chợt nhận ra một nhân vật gần như “bốc hơi” khỏi Anh Trai Say Hi mùa 2 - đó là Otis.



Otis "bốc hơi" khỏi chương trình?

Trên nền tảng Threads, không ít người dùng mạng nhận định rằng Otis có thời lượng lên hình rất ít xuyên suốt 3 tập phát sóng, mảng miếng để tạo content cho fan cũng khan hiếm. Quả thực là vậy, Otis không những không phải một thí sinh hot mà còn ít được đề cập trên MXH, trên những topic của cộng đồng “Hi mom, Hi dad”.

Nhiều nhân tố nổi bật dần vươn lên và phủ sóng các trang thông tin như Sơn.K, Jasonlei, Ryn Lee, CongB… Otis thì hẩm hiu hơn nhiều, chưa kể anh chàng vốn là một hotboy khá có tiếng nhưng giờ đây lại bị các đàn em bỏ xa trên mặt trận truyền thông ở Anh Trai Say Hi.



Tìm kiếm Otis với từ khoá Live Stage 2 hay tập 2-3, kết quả gần như không cho ra content nào

Một số netizen chia sẻ, họ đã cố gắng tìm kiếm tư liệu hay content về Otis sau tập 3 nhưng kết quả lại cho ra những video về các nghệ sĩ khác. Điều này chứng minh Otis đang thiếu hụt đột nhận diện, lượng fan ổn định và cá tính riêng biệt để tạo dấu ấn cho bản thân.

Nhiều ý kiến nhận xét Otis có đủ yếu tố ngoại hình để có thể viral hơn: visual, chiều cao, body nhưng tài năng thì còn hạn chế trong khi Anh Trai Say Hi có format tập trung vào yếu tố ca nhạc, trình diễn. Ngoài ra, Otis khá… nhạt, không biết khuấy động không khí và quăng miếng. Chính vì còn thụ động, thiếu tự tin nên camera cũng không dành sự ưu ái cho anh chàng khi ghi hình. Bộc bạch mong muốn được vào sâu vòng trong, Otis khiến không ít netizen cảm thấy thương và xót xa.



Anh chàng không biết quăng miếng, còn thiếu tự tin nên không được lên hình nhiều

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997. Anh là nam diễn viên 9X được biết đến qua các dự án phim chiếu mạng của nhóm FAPTV như Chàng Trai Của Em, Chàng Trai Năm 17, Thanh Xuân Ký, Friendzone… Otis gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh như bạn trai nhà bên thời thanh xuân. Sau những năm đầu sự nghiệp hoạt động với tư cách diễn viên webdrama và sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định, Otis Nhật Trường bắt đầu chuyển hướng sang hình ảnh một diễn viên chuyên nghiệp hơn.



Anh chàng được biết đến lần đầu với những vai diễn thanh xuân vườn trường

Ngoài tham gia diễn xuất, anh còn là một trong những nam thần được nhiều người yêu mến khi từng ngồi "ghế nóng" show hẹn hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Tại đây, anh chàng kết duyên với hotgirl Thảo Trang, có mối tình được nhiều người ngưỡng mộ. 1 năm bên nhau, cả hai xác nhận đã đường ai nấy đi trước “lò vi sóng” 3 tháng sau đó. Vừa mới đây, cặp đôi huỷ theo dõi nhau, dấy lên nghi vấn chia tay.

Dân tình nghi vấn Otis và Thảo Trang đã chia tay

Otis cũng đã phát hành MV đầu tay mang tên Vì Anh Lo Xa Thôi nhưng không được khán giả đón nhận rộng rãi. Ngoài ra, anh chàng còn đăng tải video cover nhiều bản hit Vpop của Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh…

