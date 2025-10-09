Rhymastic "thay đầu" gây sốc

22 giờ đêm 8/10, Rhymastic lại có phen náo động MXH khi liên tiếp cập nhật bài đăng về YC (rap name thời underground, bản thể "máu chiến" nhất trong những trận rap diss) của chính mình. Khác với tuyên bố trước đó rằng tài khoản fanpage 1.8 triệu người theo dõi đã bị đột nhập, loạt động thái của Rhymastic đang cho thấy anh chuẩn bị tung 1 "cú nổ" khiến làng nhạc phải dõi theo. Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Rhymastic đã sẵn sàng trở lại và đáng nói - anh mang bản thể hip-hop thuần tuý nhất tái xuất giữa lúc rap Việt sôi sục hơn bao giờ hết.

Rhymastic - YC thông báo ra nhạc tối nay - 9/10

Trong 2 bài đăng mới của Rhymastic, nam rapper thông báo YC sẽ ra nhạc mới vào lúc 20 giờ tối nay - 9/10. Với loạt hint hiện tại, các rap fan có thể đoán được ca khúc mới của Rhymastic mang tên Thì Sao.

Đồng thời, Rhymastic cập nhật giao diện mới gây sốc. YC tái xuất không chỉ với âm nhạc, mà còn khiến Rhymastic "thay đầu". Lấy tone đỏ làm chủ đạo, Rhymastic phóng khoáng, nổi loạn với tóc tết dreadlock đậm chất hip-hop. Mắt đỏ ngầu cùng tạo hình như sẵn sàng lật đổ tất cả khiến ai nấy nhìn vào YC và "rén". Có thể thấy, sự trở lại lần này của YC không chỉ là ngẫu hứng, lên bài "chấn chỉnh" làng rap mà là dự án comeback chỉn chu, đã tính toán mọi đường đi nước bước - chuyên nghiệp đúng chất Rhymastic.

Trong giao diện mới, Rhymastic như "thay đầu" nhường chỗ cho YC

Loạt bài đăng của Rhymastic thu hút tương tác cực lớn trên MXH. Riêng bức avatar mới đã thu về gần 50 nghìn lượt reaction. Ai nấy đều "hóng" YC trở lại. Tuy nhiên, nhiều rap fan cũng cho rằng nếu YC thực sự trở lại, thì chỉ âm thầm ra nhạc và chứng minh bằng ca từ, giai điệu, chứ không "làm nhiều trò" náo loạn như hiện tại. Dù là gì, thì nhạc mới của Rhymastic cũng chính là dự án được quan tâm nhất Vbiz thời gian này.

Bài đăng làm náo động làng rap, thu về hơn 123 nghìn lượt tương tác của Rhymastic

Trước đó vào 23 giờ đêm 7/10, Rhymastic đăng tải một bức ảnh nền đen với dòng chữ đỏ:

"Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhym ạ!

Để tao mang thứ âm nhạc HipHop thuần túy trở lại đây!"

Bài đăng nhanh chóng "gây chấn động" cộng đồng rap fan. Sau 1 ngày, bài viết thu về hơn 123 nghìn lượt tương tác, hàng loạt chủ đề thảo luận nổ ra.

Những ngày này, rap Việt đang nóng hơn bao giờ hết bởi cuộc đại chiến rap - các rapper chia thành 2 phe "diss" nhau vì… Anh Trai Say Hi. Cuộc chiến được khơi mào bởi Dế Choắt - quán quân Rap Việt mùa 1 với album "vô công", diss thẳng mặt loạt rapper máu mặt đang thi Say Hi như Phúc Du, Robber, B Ray, BigDaddy, Karik,... Đại chiến Việt rap lên hồi cao trào khi quán quân King of Rap ICD lên track Chất Lượng Lên, gọi tên Dế Choắt, Phúc Du, HIEUTHUHAI, Minh Lai,... khiến Phúc Du đáp trả giữa đêm.

Cục diện làng rap thời gian này xoay quanh: rapper Say Hi, quán quân Rap Việt - King of Rap

... và MCK

MCK cũng nhập cuộc, âm thầm ra mắt bản rap N0L4BL3 cùng Thành Draw và Orijinn vào ngày 5/10. Ca khúc lập tức đạt hơn 1 triệu lượt nghe, thổi bùng làn sóng thảo luận về "chất rap" - hiphop thuần túy đang ở đâu giữa thị trường thương mại hóa. Giữa làn sóng này, việc Rhymastic gia nhập đường đua sau nhiều năm "gác kiếm" khiến rap fan sửng sốt. Anh lớn của Việt rap comeback, ai nấy cũng đều tò mò xem Rhymastic sẽ làm gì để "mang cái hiphop thuần tuý trở lại đây".

