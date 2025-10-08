Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao “ra chuồng gà”

Sự trở lại của Taylor Swift tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của nền nhạc pop khi được dự đoán sẽ là cái tên phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu mà Adele đã nắm giữ suốt hơn 10 năm qua. Theo trang HITSDD, Taylor có thể “nghiền nát” kỷ lục của "họa mi Anh quốc" với con số khổng lồ 4 triệu bản cho The Life of a Showgirl trong tuần đầu, qua đó giành lấy kỉ lục cả về tổng hoạt động lẫn doanh số thuần. Dù ở kịch bản nào, giới chuyên môn vẫn dự đoán cô sẽ cán mốc khoảng 7 triệu bản vào cuối năm nay.

Taylor có thể “nghiền nát” kỷ lục của "họa mi Anh quốc" với con số khổng lồ 4 triệu bản cho The Life of a Showgirl

Theo dữ liệu từ Nielsen Music, 25 của Adele vẫn giữ vững vị trí số một với 3,378,000 bản bán ra trong tuần đầu tại Mỹ. Xếp ngay sau là The Tortured Poets Department của Taylor Swift với 2,610,000 bản. Ở vị trí thứ ba là NSYNC với album Celebrity (1,878,000 bản), trong khi Eminem chiếm hai vị trí tiếp theo với The Marshall Mathers LP (1,760,000 bản) và The Eminem Show (1,322,000 bản). Với những dự đoán hiện tại, Taylor Swift không chỉ có khả năng vươn lên dẫn đầu danh sách những nghệ sĩ có doanh số tuần đầu cao nhất, mà còn trở thành nghệ sĩ hiếm hoi sở hữu hai album nằm trong top 5 lịch sử, củng cố vị thế đặc biệt của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Album 25 của Adele vẫn giữ vững vị trí số một với 3,378,000 bản bán ra trong tuần đầu tại Mỹ

The Life of a Showgirl được xem là một hiện tượng toàn cầu, đạt đến mức thành công ấn tượng trong âm nhạc đại chúng. Giữa một bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng phân mảnh, Taylor Swift vẫn duy trì mức độ phủ sóng rộng rãi, thu hút sự chú ý của cả những người không thường xuyên theo dõi nhạc pop. Sức lan tỏa này không chỉ đến từ cộng đồng Swifties, những người vẫn đang tích cực stream và theo dõi từng nội dung liên quan đến album.

Taylor Swift vẫn duy trì mức độ phủ sóng rộng rãi, thu hút sự chú ý của cả những người không thường xuyên theo dõi nhạc pop

The Life of a Showgirl chỉ bao gồm 12 ca khúc nhưng vẫn tạo nên hiệu ứng vượt trội. Dù không đạt đến 683.000 lượt stream quy đổi (SEA) trong tuần đầu như The Tortured Poets Department (31 ca khúc), album mới vẫn nhanh chóng thống trị các nền tảng nghe nhạc, chiếm trọn top bảng xếp hạng Spotify và Apple Music. Trong ngày đầu phát hành, The Life of a Showgirl ghi nhận khoảng 250 triệu lượt stream trên Spotify, với ca khúc The Fate of Ophelia phá kỷ lục lượt nghe trong một ngày - thành tích trước đó cũng thuộc về chính Taylor với Fortnight. Album đồng thời trở thành sản phẩm có lượt stream cao nhất trong một ngày trên Amazon Music.

Ngay cả khi doanh số vật lý và kỹ thuật số có xu hướng giảm nhẹ về cuối tuần, giới chuyên môn vẫn khẳng định chỉ trong vài ngày tới, Taylor Swift sẽ chính thức tạo nên màn trở lại lớn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Giới chuyên môn khẳng định chỉ trong vài ngày tới, Taylor Swift sẽ chính thức tạo nên màn trở lại lớn nhất trong lịch sử âm nhạc

Không dừng lại ở đó, Ophelia còn ra mắt ở vị trí #22 trên radio Pop và đang nhanh chóng tiến lên top đầu, trong khi nhiều ca khúc khác trong The Life of a Showgirl cũng đang đồng loạt tăng hạng. Video của bài hát đã đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong chưa đầy 24 giờ, trong khi TikTok tràn ngập các trend liên quan. Song song đó, bộ phim chiếu rạp Release Party of a Showgirl dài 90 phút đã thu hút hơn 2,5 triệu khán giả đến rạp.

Taylor chia sẻ rằng hiện tại chưa muốn biểu diễn tại Super Bowl, bởi cô muốn dành thời gian xem vị hôn phu thi đấu

Được biết, sau thông tin đính hôn với Travis Kelce, Taylor Swift cũng nhận được lời khen từ Ủy viên NFL Roger Goodell, người cho biết cô có thể xuất hiện tại Super Bowl bất cứ khi nào muốn. Tuy nhiên, Taylor chia sẻ rằng hiện tại chưa muốn biểu diễn tại Super Bowl, bởi cô muốn dành thời gian xem vị hôn phu thi đấu. Nữ ca sĩ tiết lộ việc theo dõi Kelce trên sân luôn khiến cô căng thẳng tột độ, và đó cũng là lý do khiến cô chưa sẵn sàng đứng trên sân khấu giữa hiệp năm nay.

Taylor Swift sẽ "soán ngôi" Adele

Với The Life of a Showgirl, Taylor Swift một lần nữa khẳng định vị thế của ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc pop. Mặc dù sự trở lại lần này vẫn vấp phải một số tranh cãi trong khâu quảng bá, song không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu mà Taylor Swift đang nắm giữ. Taylor Swift vẫn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận, từ giới chuyên môn đến khán giả đại chúng và mỗi hoạt động đều tạo ra làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông.