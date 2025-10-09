Myra Trần xin lỗi

Ngày 22/9, mùa giải thứ 28 chương trình truyền hình thực tế The Voice Mỹ đã chính thức khởi động. Ban HLV năm nay bao gồm Michael Bublé với 3 mùa liên tiếp tham gia; siêu sao nhạc đồng quê Reba McEntire và Snoop Dogg sau 1 mùa vắng mặt; cùng với mỹ nam Niall Horan. Điều lôi kéo người hâm mộ Việt chú ý tới mùa 28 The Voice Mỹ là sự xuất hiện của Myra Trần tại vòng giấu mặt.

Cô nàng mang đến trường quay một bản phối mới lạ hơn cho siêu phẩm Symphony. Với chất giọng nội lực, Myra Trần đã có phần thể hiện tốt tại một sân chơi quốc tế lớn như The Voice Mỹ, được đông đảo khán giả hưởng ứng. Đáng tiếc, nữ ca sĩ trẻ không nhận được bình chọn nào từ 4 HLV, đành ngậm ngùi dừng chân tại đây.

Symphony - Myra Trần

Trong phần nhận xét, Snoop Dogg đánh giá Myra Trần có lựa chọn ca khúc thông minh, lan tỏa năng lượng tươi mới, nhưng anh đang tìm kiếm chất giọng khác phù hợp hơn với định hướng của đội mình. Niall dành lời khen cho tinh thần của Myra Trần, cho rằng việc đứng trên sân khấu The Voice đã là một thử thách không phải ai cũng vượt qua được.

Reba nhẹ nhàng động viên, nhắc lại rằng nhiều thí sinh từng ra về tay trắng nhưng sau đó quay lại và chinh phục cả bốn huấn luyện viên. Trong khi đó, Michael nhận định vấn đề không nằm ở giọng hát, mà ở cách xử lý và biến tấu bài hát. Nhận được sự ủng hộ từ các HLV, Myra Trần bật khóc xúc động, cho biết ước mơ từ nhỏ của cô là được chinh phục The Voice.

Nhận được sự ủng hộ từ các HLV, Myra Trần bật khóc xúc động

Thông tin Myra Trần thất bại tại vòng giấu mặt mùa 28 The Voice Mỹ đã phủ sóng các trang tin tức Việt Nam, thu hút sự quan tâm từ khán giả đại chúng. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái, chia sẻ cảm xúc sau sân khấu Symphony.

Myra Trần cho hay, cô hiểu cảm giác tiếc nuối và thất vọng của khán giả khi phần thi của mình không nhận được nút chọn nào từ bốn huấn luyện viên. Khi xem lại màn trình diễn, Myra cũng thừa nhận bản thân có thể làm tốt hơn, song cô không quá buồn vì coi đó là một trải nghiệm đáng quý.

Dù kết quả không như kỳ vọng, Myra Trần vẫn cảm thấy biết ơn khi được đứng trên sân khấu The Voice, một sân chơi quốc tế mà cô từng mơ ước từ nhỏ.Theo nữ ca sĩ, việc góp mặt tại vòng giấu mặt đã là một cột mốc ý nghĩa, giúp cô nhận ra còn nhiều điều cần học hỏi về kỹ thuật thanh nhạc lẫn phong thái biểu diễn. Cô gửi lời xin lỗi vì chưa thể hiện tốt, sẽ lắng nghe mọi ý kiến đóng góp.

Cô gửi lời xin lỗi vì chưa thể hiện tốt, sẽ lắng nghe mọi ý kiến đóng góp

Nguyên văn bài đăng của Myra Trần