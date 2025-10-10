Vé VVIP bị đôn lên 100 triệu, "chợ đen" concert G-DRAGON tại Hà Nội quá ảo giá!

10 giờ sáng ngày 9/10, concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, chính thức mở bán đợt 3 - cũng là đợt mở bán công khai cho toàn bộ khán giả. Vé được mở trên hai nền tảng VinWonders và Ticketbox, đánh dấu cơ hội cuối cùng để người hâm mộ Việt có thể sở hữu tấm vé gặp lại huyền thoại Kpop. Dù Ban tổ chức đã chia vé thành ba đợt mở bán riêng biệt bao gồm đợt cho fanclub, khách hàng Sponsor Club và đợt công khai - nhưng vé vẫn cháy với tốc độ thần tốc - chỉ sau 30 phút kể từ lúc mở website.

Vé concert G-DRAGON ở Hà Nội sold-out

MXH ngập tràn thảo luận, người khoe chiến tích “săn vé” thành công, còn người thì… than trời vì canh mãi may mắn vẫn không mỉm cười. Và đây chính xác là cơ hội vàng để "phe vé" đẩy giá, đánh mạnh vào tâm lý tiếc nuối của các fan cứng G-DRAGON không săn được vé chính thống.

Theo cập nhật mới nhất, hạng vé VVIP (trị giá 8 triệu đồng), kèm quyền lợi send-off gặp G-DRAGON sau show là vé được săn lùng khốc liệt nhất. Ngay sau đợt bán đầu tiên, nhiều bài đăng rao bán lại vé VVIP xuất hiện trên các hội nhóm với mức giá dao động từ 40 triệu đến 100 triệu đồng, tức cao gấp 5 - 10 lần so với giá gốc.

Vé VVIP bị đôn giá từ 50 triệu - 100 triệu đồng

Không chỉ VVIP, các hạng vé khác như VIP (7,3 triệu đồng), Premium (6,5 triệu đồng) hay CAT1 (6 triệu đồng) cũng bị đội giá chóng mặt, lên đến 15 - 20 triệu đồng/vé. Các khu vực GA, CAT2, CAT3 vốn thuộc nhóm phổ thông cũng được rao bán lại gấp 2 đến 3 lần giá gốc, từ 5 – 10 triệu đồng/vé tùy vị trí.

Các hạng vé khác cũng bị đôn giá đáng kể

Bảng giá vé gốc của concert G-DRAGON tại Hà Nội được niêm yết cụ thể như sau:

VVIP (Send off & Soundcheck): 8.000.000 VNĐ

VIP (Soundcheck): 7.300.000 VNĐ

Premium: 6.500.000 VNĐ

CAT 1A, 1B: 6.000.000 VNĐ (ngồi) / 3.300.000 VNĐ (đứng)

CAT 2A, 2B: 5.000.000 VNĐ (ngồi) / 3.800.000 VNĐ (đứng)

CAT 3A, 3B: 4.000.000 VNĐ (ngồi) / 2.500.000 VNĐ (đứng)

CAT 4A, 4B: 3.500.000 VNĐ (ngồi) / 2.000.000 VNĐ (đứng)

CAT 5A, 5B, 6A, 6B: 4.000.000 VNĐ (ngồi)

Khu vực giới hạn tầm nhìn: 3.000.000 – 3.600.000 VNĐ

Giá vé gốc concert G-DRAGON tại Hà Nội

Chênh lệch khổng lồ giữa giá vé gốc và giá “chợ đen” khiến nhiều fan ngã ngửa, nhưng đây là tình trạng chung với những concert được săn đón. Đặc biệt là với độ hot của “anh Long”, không ít fan sẵn sàng xuống tiền gấp 2 - 3 lần để mua lại vé sang tay. Điều này dấy lên vấn nạn những người thực sự yêu mến G-DRAGON phải mua vé từ nguồn không chính thống với giá cắt cổ, đối diện nguy cơ mất tiền - mất vé rất cao.

Người mua nên tuyệt đối cẩn trọng khi giao dịch vé sang tay, chỉ nên mua từ nguồn xác thực hoặc người quen tin cậy. Việc chuyển vé điện tử hoặc vé mã QR tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người hâm mộ được khuyến cáo không nên ham rẻ hoặc mua vội, đồng thời nên kiểm tra kỹ các thông tin chính thống từ BTC để tránh “ăn cú lừa” chỉ vì một phút nóng lòng.

Concert G-DRAGON tại Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới tại Ocean Park.