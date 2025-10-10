Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ “đào lại” đoạn video ghi lại màn biểu diễn của BTS tại Việt Nam gần 10 năm trước, khiến mạng xã hội bùng nổ trong sự phấn khích và tiếc nuối. Trong video, nhóm nhạc toàn cầu xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, năng lượng và vô cùng gần gũi. Góc quay cận cảnh giúp người xem có cảm giác như được đứng ngay trước sân khấu, chứng kiến từng biểu cảm, từng động tác vũ đạo của các thành viên. Nhiều người hâm mộ hiện tại chia sẻ họ cảm thấy “ghen tị” với khán giả năm ấy - những người đã có cơ hội chứng kiến BTS trình diễn ở khoảng thời gian nhóm còn đang trong giai đoạn gây dựng tên tuổi.

Video BTS biểu diễn tại Việt Nam từ 10 năm trước viral trở lại

Được biết, sự kiện được nhắc đến chính là Gala Vietnam Top Hits 2016, diễn ra tại TP.HCM. Đây là chương trình âm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao Kpop bấy giờ như Mamamoo, rapper Basick, và việc BTS xuất hiện khi đó được xem là một bất ngờ lớn đối với khán giả Việt.

Jung Kook đứng ngay trước mặt

Góc quay cực gần khiến dân tình hú hét

Khoảng cách đến BTS gần như = 0

V nhìn thẳng vào ống kính với cự ly siêu gần

Trong buổi biểu diễn, BTS đã mang đến loạt hit đình đám thời kỳ đầu như I Need U và Run, khiến không khí tại sự kiện bùng nổ. Các chàng trai không chỉ thể hiện kỹ năng trình diễn mạnh mẽ, vũ đạo đồng đều mà còn dành tặng người hâm mộ Việt những lời chào bằng tiếng Việt vô cùng đáng yêu. Dù khi ấy BTS vẫn còn được xem là một nhóm nhạc trẻ, chưa đạt đến vị thế như hiện tại, nhưng năng lượng, sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến của nhóm đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng fan Việt.

BTS ở sân bay Tân Sơn Nhất

Jung Kook thời mới debut

Nhóm nhạc toàn cầu 10 năm trước đã có fandom cực đông ở Việt Nam

Mặc dù chưa đạt đến độ nổi tiếng toàn cầu như hiện nay, BTS đã sở hữu một cộng đồng fan Việt vô cùng nhiệt huyết. Theo ghi nhận, vào sáng 19/01/2016, rất nhiều người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón thần tượng, tạo nên khung cảnh đông đúc và náo nhiệt. Các bảng hiệu, lightstick và khẩu hiệu cổ vũ “BTS fighting!” xuất hiện khắp nơi, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của fan Việt dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc.

Giờ đây, khi BTS đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, những thước phim cũ ấy càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Không ít người hâm mộ xem lại video và xúc động khi nhận ra hành trình dài mà nhóm đã đi qua, từ một nhóm nhạc trẻ non trẻ đến những ngôi sao hàng đầu, làm nên lịch sử với hàng loạt kỷ lục và giải thưởng quốc tế.

ARMY Việt Nam đang nuôi hy vọng rằng BTS sẽ một lần nữa trở lại mảnh đất hình chữ S trong tương lai

Trong vài năm gần đây, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều ngôi sao Kpop đình đám như G-DRAGON, BLACKPINK, SUPER JUNIOR,…, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường âm nhạc Việt. Chính vì thế, cộng đồng ARMY Việt Nam đang nuôi hy vọng rằng BTS sẽ một lần nữa trở lại mảnh đất hình chữ S trong tương lai. Lần tái ngộ này, nếu có, chắc chắn sẽ không chỉ là một đêm diễn, mà còn là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của nhóm cũng như tầm ảnh hưởng to lớn của cộng đồng người hâm mộ BTS tại Việt Nam.

Các thành viên BTS đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tập trung cho những hoạt động solo trước khi chính thức tái hợp vào năm sau

Hiện tại, các thành viên BTS đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tập trung cho những hoạt động solo trước khi tái hợp vào năm sau. CEO HYBE tiết lộ nhóm đang trong quá trình thực hiện album mới cùng các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, nhấn mạnh rằng: “BTS cần thời gian chuẩn bị để trở lại với tầm vóc xứng đáng của những nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu.” Đây sẽ là album đầu tiên của BTS sau khi xuất ngũ, được kỳ vọng vừa thể hiện bước tiến mới trong âm nhạc, vừa mang dấu ấn trưởng thành và khác biệt so với giai đoạn trước. Chính vì thế, công chúng càng thêm mong chờ vào một màn comeback bùng nổ của nhóm nhạc toàn cầu này.