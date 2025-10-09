Lời tuyên bố của Rhymastic chỉ là chiêu trò marketing

Đúng 20h ngày 9/10, Rhymastic chính thức cho YC (rap name thời underground, bản thể "máu chiến" nhất trong những trận rap diss) tái xuất. Sau bài đăng tuyên bố “đem Hip-hop thuần túy trở lại” thu về hơn 125 nghìn lượt tương tác, cuối cùng Rhymastic (sau đây gọi là YC) cũng lên nhạc. Bài rap mới của YC mang tên Thì Sao, là track 02 - báo hiệu màn tái xuất này không chỉ dừng ở 1 track nhạc mà có thể là mini album hoặc thậm chí là album dài hơi.

Thì Sao viết đúng vấn đề của 1 rapper máu mặt đi lên từ underground, chuyển hướng hoạt động mainstream một cách chuyên nghiệp nhưng không mất chất. Ở bên trong Rhymastic, YC - bản thể “máu chiến”, sẵn sàng đáp trả lại mọi định kiến và đậm chất Hip-hop: thẳng thắn, nổi loạn, không ngại va chạm. Thì Sao không chỉ mang YC ra ánh sáng một lần nữa, mà còn có sự tham gia của Touliver. Với tài biến hóa đa dạng, con beat của Touliver làm đủ độ quái, “đủ quỷ” tạo không gian cho YC bắn flow.

Thì Sao - YC (feat. Touliver)

Vẫn lối viết vận dùng nhiều lối chơi chữ, đi vần điệu nghệ sử dụng tiếng Việt “premium”, Thì Sao có thêm sự ngông cuồng của YC khi khẳng định cái tôi, cho thấy bản thân vẫn đang đứng top. Bài rap cũng có nhiều từ ngữ nhạy cảm đúng chất nhạc diss. Nhưng, với tất cả những sự kỳ vọng của rap fan dành cho YC, Thì Sao chưa đủ.

Một số lyric của YC trong Thì Sao:

Đã lâu rồi, kể từ khi Rhymastic chuyên tâm cho gia đình, làm giám khảo Rap Việt và gia nhập Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - trở thành “Thiện-Toàn-Diện” của công chúng, YC mới trở lại. Do đó, đây là sự kiện được các rap fan vô cùng quan tâm kể từ khi Rhymastic đăng bài đăng đầu tiên về việc YC sẽ comeback. Đáng nói, động thái của YC như lời tuyên chiến của một huyền thoại ngay giữa lúc làng rap sục sôi.

Dòng trạng thái làm làng rap sôi sục trước đó

Những ngày này, rap Việt đang nóng hơn bao giờ hết bởi cuộc đại chiến rap - các rapper chia thành 2 phe "diss" nhau vì Anh Trai Say Hi. Cuộc chiến được khơi mào bởi Dế Choắt - quán quân Rap Việt mùa 1 với album "vô công", diss thẳng mặt loạt rapper máu mặt đang thi Say Hi như Phúc Du, Robber, B Ray, BigDaddy, Karik,... Đại chiến Việt rap lên hồi cao trào khi quán quân King of Rap ICD lên track Chất Lượng Lên, gọi tên Dế Choắt, Phúc Du, HIEUTHUHAI, Minh Lai,... khiến Phúc Du đáp trả giữa đêm.

Dế Choắt khiến cả MCK phải lên tiếng, ra track N0L4BL3 cùng Orijinn và Thành Draw. Chưa ngưng, tối 8/10 Low G lên bài Nét. Cả làng rap thay nhau chứng minh “chất” của mình. Việc Rhymastic “thả” YC gia nhập đường đua sau nhiều năm "gác kiếm" khiến rap fan sửng sốt. Anh lớn của Việt rap comeback, ai nấy cũng đều tò mò xem YC sẽ làm gì để xứng với cái danh huyền thoại. Không ít fan còn khẳng định, chính YC sẽ "cứu" Việt rap, cho thấy rapper mainstream vẫn có thể làm nhạc chất, phá vỡ rào cản.

Rhymastic "thay đầu" để thành YC

Thì Sao lên sóng, rap fan chia thành 2 luồng tranh luận. Người khen YC phong độ, lyrical đỉnh cao đúng như câu rap “làm sóng mũi nó cay mà không thèm chửi bậy”.

Nhưng ở hướng ngược lại, đa phần đều cho rằng bài này “chưa đủ đô”. Dù beat hay, YC rap gắt, nhưng với những gì đã diễn ra trong quá khứ, Thì Sao vẫn là 1 track khá hiền. Thậm chí nhiều người còn cho rằng YC thực sự đã bị Rhymastic “thuần hóa”, hiện chỉ ra nhạc thương mại, ra nhạc diss mà sợ người nghe "tổn thương".

Phản ứng trái chiều về bài rap của YC:

Nhiều người cho rằng, sự trở lại lần này của YC không chỉ là ngẫu hứng, lên bài "chấn chỉnh" làng rap mà là dự án comeback chỉn chu, đã tính đủ đường đi nước bước. Ngoài âm nhạc, Rhymastic còn cập nhật giao diện mới gây sốc. Lấy tone đỏ làm chủ đạo, Rhymastic phóng khoáng, nổi loạn với tóc tết dreadlock đậm chất hip-hop tạo hình cho YC. Tuyên bố “mang Hip-hop thuần túy trở lại” chỉ là chiêu trò marketing. Xét về chất lượng, Thì Sao đảm bảo. Nhưng xét về mức độ sát thương ở tầm vóc của YC, bài rap này chưa đáp ứng được kỳ vọng của những rap fan đã theo dõi YC từ thời hoàng kim của rap diss đời đầu.