Bích Phương: “Tôi là nữ hoàng về bét”

Khép lại hành trình Em Xinh với ca khúc Chu Kỳ Mới, Bích Phương không chỉ kết thúc một chương trình mà còn mở ra một chương mới trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Bên cạnh sự chân thành và nhiệt huyết trong nghề, giờ đây cô còn thể hiện sự tự tin và chín chắn của một người đàn chị, người đi trước với nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng thử thách và trải nghiệm mọi điều mới mẻ. Vì vậy, Em Xinh Say Hi đã trở thành một cột mốc quan trọng, giúp Bích Phương nhìn nhận lại sự nghiệp, cuộc sống và con người một cách đa chiều và sâu sắc hơn.

Bích Phương trong buổi phỏng vấn mới nhất

Mới đây, trong buổi phỏng vấn cá nhân, Bích Phương đã chia sẻ chân thành về hành trình của mình tại Em Xinh Say Hi. Cô cho biết bản thân đã trưởng thành rất nhiều sau chương trình và khám phá được những khía cạnh mới, sâu sắc hơn của chính mình.

Đặc biệt, tại Em Xinh Say Hi, bên cạnh việc được biết đến là người chị được các Em Xinh yêu quý nhất chương trình nhờ sự quan tâm chu đáo, Bích Phương còn có biệt danh là “nữ hoàng về bét” bởi kết quả trong mỗi livestage công chiếu. Chia sẻ về điều này, Bích Phương thừa nhận: “Ví dụ như năm nay tôi là nữ hoàng về bét đó. Tôi bét nhiều quá! Cuộc đời tôi có đi thi bao giờ đâu mà đi thi một lần bét quá, bét gì mà một cái livestage thua hai bài và bét cả hai? Bét mà bét bèn bẹt, vô địch trong cuộc thua về bét”.

Tuy nhiên, Bích Phương vẫn nhìn nhận việc “về bét” một cách tích cực: “Nhưng mà đấy, tuy về bét nhưng tôi vẫn cố gắng, trong cuộc sống vẫn tìm cách vươn lên thì cũng gây được ấn tượng theo kiểu về bét. Chứ còn nếu đứng giữa chuyện về bét đấy mà lại suy sụp thì cũng chỉ là một sự suy sụp thôi, cũng là một bài hát… về bét trôi qua”. Thậm chí, chính kết quả thường xuyên về bét lại càng khiến giọng ca Đi Đu Đưa Đi thêm động lực: “Nhưng tôi thì lại máu quá và không cam tâm với kết quả bét này, tôi phải cố gắng mông má cho bài hát của tôi ngầu hơn, và tôi cứ luyên thuyên về chuyện mình là nữ hoàng về bét và thấy mọi người cũng vui thì tôi cũng thấy ok. Tôi nghĩ: Về bét vẫn có thể thành công. Về bét vẫn có lối đi riêng!”.

Bên cạnh đó, Bích Phương cho biết cô làm nhạc không phải để thắng mà chỉ tâm niệm phải làm nhạc thật hay; chuyện thắng thua có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác mà bản thân không kiểm soát được. Ngay cả khi về bét nhưng được khán giả khen nhạc hay, cô cũng rất sẵn lòng. Tuy nhiên, với tư cách là người tham gia cuộc thi, nhận kết quả không như ý cũng khó tránh khiến nữ ca sĩ mất bình tĩnh.

Bích Phương mang các "nữ hoàng về bét" lên concert Em Xinh

Được biết, trong hành trình tại Em Xinh Say Hi, các team do Bích Phương đảm nhận với vai trò đội trưởng luôn có kết quả không mấy tích cực. Trong 5 Livestage của chương trình, ngoại trừ Livestage 1 không có người bị loại và Livestage 5 trình diễn cá nhân, 2 trong 3 số Livestage còn lại, team Bích Phương là team có số thành viên bị loại nhiều nhất chương trình.

Cụ thể, tại Livestage 2, Bích Phương đảm nhận vai trò đội trưởng và trải qua cảm xúc vỡ òa khi phải chia tay cùng lúc ba thành viên Ngô Lan Hương, Yeolan và Hoàng Duyên. Dù team về vị trí thứ 2, số lượng thành viên ra về lại nhiều nhất do thứ tự cá nhân của các Em Xinh. Tại Livestage 3, may mắn hơn, Bích Phương cùng liên quân 2 và Team Miu Lê, kết hợp với Juky San và Quỳnh Anh Shyn đạt số điểm cao thứ 2 và được bảo toàn, giúp team thoát khỏi nguy cơ loại.

Khán giả đã quá quen với hình ảnh Bích Phương cứ làm đội trưởng là lại khóc ở Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên, tới Livestage 4, Bích Phương quay lại vai trò đội trưởng cùng các Em Xinh Juky San, Lamoon, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn thì kich bản tại Livestage 2 trước đó một lần nữa lặp lại. Dù gây ấn tượng với hai tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời và Cách (Yêu Đúng) Điệu, tổng điểm và lượt vote lại xếp team ở vị trí thấp nhất, buộc 3 trong số 4 thành viên còn lại là Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ và Juky San phải dừng chân.

Chính những kết quả lên xuống này đã tạo nên hình ảnh “luôn về bét” của team Bích Phương. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối và thắc mắc, bởi các tiết mục của team luôn được đầu tư chỉn chu, đánh giá cao về mặt nghệ thuật, nhưng vẫn không đạt kết quả như ý muốn.

Bích Phương cảm thấy mình đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn

Chia sẻ về hành trình tại Em Xinh Say Hi, Bích Phương cảm thấy mình đã thực sự bước ra khỏi vùng an toàn. Cô phải làm quen với việc học nhảy, sáng tạo concept, dẫn dắt đồng đội và thậm chí là chơi board game. Đặc biệt, khi tham gia chương trình, Bích Phương thường xuyên phải đảm nhận trách nhiệm là đàn chị và leader trong team, trở thành điểm tựa cho các em, một “chị cả” hết mình quan tâm và đồng hành, vừa học cách gồng gánh trách nhiệm, vừa dám mạnh mẽ thể hiện bản thân.

Chính sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần dẫn dắt hết mình của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với các Em Xinh

Dù đối mặt với nhiều thử thách và kết quả của team liên tục khiến nữ ca sĩ phiền lòng, thế nhưng Bích Phương vẫn không ngừng nỗ lực. Ngược lại, chính sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần dẫn dắt hết mình của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với các Em Xinh. Kết quả, cô được bình chọn là The Best Leader với số phiếu áp đảo bởi tình cảm nồng nhiệt từ các Em Xinh, đồng thời lọt Top Best 5 trong đêm chung kết.