Tối 25/9, Bích Phương tung poster dự án âm nhạc mới khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, Bích Phương sẽ “thả xích” dự án Thương vào ngày 30/9 tới đây - đúng sinh nhật của cô. Dự án mới của Bích Phương chỉ vỏn vẹn một chữ “thương”, làm dấy lên suy đoán đây sẽ là một bản tình ca lụy tim, đầy cảm xúc mà nữ ca sĩ vốn nổi tiếng sở trường.

Trong bức ảnh teaser, nữ ca sĩ xuất hiện trong khung cảnh mờ ảo, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, quyến rũ. Điều gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc Bích Phương ôm chặt một chàng trai lạ, hình ảnh chỉ hé lộ nửa khuôn mặt. Dân tình lập tức gọi tên Tăng Duy Tân. Khán giả bàn tán sôi nổi, không ít người tò mò nhân vật nam trong bức ảnh liệu có phải là “người tình tin đồn” của Bích Phương.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân vốn đã “rõ mồn một” với vô số động thái công khai tình cảm. Dù Bích Phương chưa một lần chính thức xác nhận, nhưng phía Tăng Duy Tân lại thường xuyên có động thái như “đòi danh phận”. Chính vì vậy, fandom Bích Phương gọi nam ca sĩ là “anh rể”.

Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của Bích Phương hậu Em Xinh Say Hi, đồng thời đánh dấu sự trở lại chính thức của cô sau hơn một năm rưỡi kể từ MV Nâng Chén Tiêu Sầu (tháng 3/2024). Đến cuối năm, khán giả chỉ mới thấy Bích Phương góp giọng trong ca khúc Ikigai thuộc album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Sau đó, nữ ca sĩ hoàn toàn tập trung cho hành trình tại Em Xinh Say Hi, góp phần giúp tên tuổi phủ sóng trở lại mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trong chương trình, Bích Phương cũng đã tiết lộ về kế hoạch phát hành album đầu tay trong tương lai gần. Bởi vậy, ngay khi poster comeback xuất hiện, người hâm mộ càng thêm háo hức mong đợi. Dự án mới lần này không chỉ hứa hẹn mở màn cho chuỗi sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Bích Phương mà còn có thể trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị trí của cô trên bản đồ Vpop sau quãng thời gian dài im ắng.