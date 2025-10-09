Ngày 9/10, Jisoo (BLACKPINK) tung teaser cho MV Eyes Closed, sản phẩm hợp tác với Zayn Malik. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của chị cả BLACKPINK cùng một nghệ sĩ quốc tế, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng cá nhân của nữ idol sau khi rời YG. Ca khúc sở hữu giai điệu cuốn hút, Jisoo thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh và màn hòa giọng với nam thần đẹp nhất thế giới được đánh giá có tiềm năng viral mạnh. Theo kế hoạch, bản audio sẽ phát hành vào 0h ngày 10/10 (giờ Hàn Quốc), còn MV ra mắt lúc 11h trưa cùng ngày - thời điểm được xem là “giờ vàng” để đánh vào thị trường toàn cầu.

Teaser Eyes Closed - Jisoo x Zayn Malik

Trong teaser, Jisoo và Zayn Malik xuất hiện cùng nhau, chỉ số visual khiến fan “nghẹt thở”. Một bên là nhan sắc hàng top Kpop, một bên là nam thần từng được vinh danh đẹp trai nhất thế giới, cả hai tạo nên tổ hợp visual tràn màn hình. Tông màu đen chủ đạo cùng ánh sáng tối giản càng làm nổi bật khí chất sang trọng, lạnh lùng của bộ đôi. Poster chung được tung ra trước đó cũng nhanh chóng gây bão mạng xã hội khi nhiều người ví như áp phích phim thế giới ngầm hoặc tiểu thuyết “ông trùm”. Jisoo được ví như tiểu thư tài phiệt với nét đẹp kiêu kỳ, còn Zayn Malik toát lên vẻ nam tính, nổi loạn và phóng khoáng.

Jisoo bên cạnh Zayn Malik

Tổ hợp nhan sắc đỉnh nhất hiện tại

Poster của Jisoo và Zayn được ví như poster phim "ông trùm"

Đáng chú ý, Jisoo tung teaser nhạc mới giữa lúc đang đứng top tìm kiếm vì loạt hình ảnh tại Paris Fashion Week. Trong video thử đồ cho show Dior, Jisoo diện váy xanh được dân mạng khen ngợi hết lời, song sau đó tạo hình chính thức của cô tại show lại bị ví như “bồi bàn”. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, màn xuất hiện này vẫn giúp Jisoo phủ sóng truyền thông và trở thành đề tài bàn tán suốt nhiều ngày. Dư luận chưa kịp lắng xuống, Jisoo công bố luôn dự án collab với Zayn Malik. Dân tình công nhận đây là tính toán cực nhạy bén của ekip Jisoo trong việc nắm bắt dư luận.

Bộ váy xanh viral của Jisoo

Jisoo cuối cùng xuất hiện ở PFW với tạo hình trái ngược, bị nhận xét như "bồi bàn"

Sự kết hợp này càng đặc biệt hơn khi đặt cạnh 3 mảnh của BLACKPINK còn lại. Tách khỏi YG, Jennie, Rosé và Lisa đều định hướng trở thành ngôi sao toàn cầu, liên tục collab cùng sao Âu - Mỹ. Trái lại, Jisoo sau khi rời YG vẫn chọn hoạt động tại Hàn, phát hành nhạc tiếng Hàn và tập trung diễn xuất. Việc bất ngờ hợp tác cùng Zayn Malik, cựu thành viên One Direction, nghệ sĩ có chỗ đứng lớn tại thị trường Âu Mỹ cho thấy Jisoo đang muốn mở rộng phạm vi hoạt động, từng bước định hình bản thân trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Nếu Eyes Closed đạt được thành công như kỳ vọng, đây có thể là bước ngoặt giúp Jisoo chính thức gia nhập đường đua quốc tế

Từ việc chiếm sóng truyền thông ở Paris Fashion Week đến cú “đánh úp” hợp tác cùng Zayn Malik, có thể thấy Jisoo và đội ngũ đã tính toán kỹ lưỡng từng thời điểm xuất hiện. Sau nhiều năm bị nhận xét là “an toàn”, Jisoo đang thể hiện sự chuyển mình rõ rệt. Nếu Eyes Closed đạt được thành công như kỳ vọng, đây có thể là bước ngoặt giúp Jisoo chính thức gia nhập đường đua quốc tế, thoát khỏi cái bóng của BLACKPINK và khẳng định vị thế soloist toàn cầu.