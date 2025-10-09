Sau 1 năm 6 tháng, Taylor Swift đã trở lại với âm nhạc và ngay lập tức tạo nên cơn “đại địa chấn” mang tên The Life Of A Showgirl. 12 track bao hàm niềm vui trong công việc, trong tình yêu và cách Taylor tận hưởng việc sáng tạo thay vì “oằn” mình làm ra những tác phẩm mang nặng tầng nghĩa, câu từ bay bổng mà evermore, folklore hay The Tortured Poets Department đã đặt ra tiêu chuẩn trước đó.

Taylor Swift và TS12 tạo ra luồng tranh luận lớn không chỉ trên MXH mà còn cả trong giới phê bình

TS12 gây sốt toàn thế giới, đồng thời chia người nghe thành 2 luồng dư luận: một bên thì ca ngợi hết lời, là một mốc son mang tính bước ngoặt đối với sự nghiệp của Taylor; một bên thì chê bai thậm tệ, khẳng định đây là bước thụt lùi của Taylor Swift so với những album khác. Không ít chuyên trang chấm điểm thấp cho TS12 như Pitchfork (5.9 điểm - thấp nhất sự nghiệp), The Guardian (2 sao), Financial Times, Sydney Morning Herald…

Nhìn chung, truyền thông thế giới lục đục nội bộ, tạo nên sự phân hoá rõ ràng về cách họ nhìn nhận về album. Yêu thích hay ghét bỏ, không thể phủ nhận The Life Of A Showgirl đang nắm trùm truyền thông thị trường nhạc, thu hút độ thảo luận cao đỉnh nóc và lượng sales kỷ lục.

Giữa vô vàn cuộc tranh cãi không hồi kết, dân tình chợt phát hiện làn sóng chỉ trích Taylor lẫn chất lượng của TS12 đã được tiên tri vào 9 năm trước. Cụ thể, trong tập 5 mùa 15 của series hoạt hình ăn khách The Family Guy , Chris - người con trai thứ 2 của cặp đôi chính Peter và Lois - đã thành công mời được Taylor Swift tới buổi tiệc khai giảng. Tại đây, Taylor đã phô diễn ca khúc mới viết về Chris trên sân khấu sự kiện.

Đoạn cut Taylor trong tập 5 mùa 15 của The Family Guy

“Chị giàu, chị đẹp và chị đang yêu. Taylor nè! Chị gặp được chàng trai trong mộng nè. Các cưng thấy sao?” - vừa cất giọng được vài giây, toàn bộ khán đài đã bày tỏ sự thất vọng, la ó cô nàng. Ai có gì ném đó, đồ ăn thức uống giày dép phi thẳng lên sân khấu khiến Taylor phải hốt hoảng chống đỡ.

Cô nàng bị la ó vì... đang hạnh phúc trong tình yêu

Khán giả cho biết họ yêu mến Taylor khi cô nàng đau khổ trong tình yêu chứ không phải hạnh phúc như bây giờ. Trở lại vào sau cánh gà, Taylor bày tỏ sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để sống với con người mới này, một Taylor khác hoàn toàn so với quá khứ. Chris thì không muốn điều đó xảy ra nên đã xúc phạm cô nàng, chỉ để nữ ca sĩ hiểu ra rằng fan sẽ tiếp tục ủng hộ mình nếu như cô sáng tác về những gã trai bội bạc.

Thế là bước ra sân khấu lần nữa, Taylor đã “lên con mã” bài hát vừa nghĩ ra về “bạn trai cũ” tên Chris. Khán đài đang thưa thớt, đìu hiu nhanh chóng được lấp đầy trở lại. Taylor viết tiếp câu chuyện về những gã người yêu cũ, fan cuồng nhiệt mê say còn Chris lủi thủi một mình vì đã hy sinh cuộc tình này để cứu lấy Taylor.

Taylor hát về gã bạn trai cũ bội bạc là fan ngay lập tức trở lại khán đài

Những điểm tương đồng giữa tập phim với tình cảnh của Taylor hiện giờ khiến netizen phải nổi da gà da vịt. Đúng thật, không chỉ người nghe nhạc, team qua đường mà cả một bộ phận Swifties cũng quay lưng với TS12, phê phán Taylor đã đánh mất chất thi vị, mơ màng và hoa mỹ của ngày trước. Dĩ nhiên, Taylor không bị ném đồ vật vào người hay bị la ó nhưng không khó để nhận ra 2 kịch bản này có sự liên kết với nhau, nói lên việc Taylor thay đổi phong cách âm nhạc khiến cô bị tấn công dữ dội.

Netizen không những trầm trồ mà rùng mình vì showbiz lại có thêm một trường hợp tiên tri trúng phóc đến vậy. Chỉ có điều không phải The Simpsons mà lại là The Family Guy. Nhiều người cho rằng đây là một tín hiệu “tâm linh” mà vũ trụ đã sắp đặt trước.

Netizen không những trầm trồ mà rùng mình vì showbiz lại có thêm một trường hợp tiên tri trúng phóc

Taylor Swift còn từng tự tiên đoán cho lễ đính hôn của mình qua bộ ảnh chụp cho album Lover, hay lời bài hát Mary’s Song và You Belong With Me. Mọi chi tiết đều dẫn đến việc Taylor tìm thấy chàng cầu thủ bóng bầu dục trong mơ của mình - Travis Kelce.



