Ngày 8/10, fanpage chính thức của LUNAS - nhóm nhạc bước ra từ show Chị Đẹp 2023 gồm Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh - đã phát thông báo về tình trạng nhiều trang mạng sử dụng hình ảnh cùng logo nhóm cho mục đích kinh doanh. Đây là hành động chưa được sự cho phép từ phía đơn vị chủ quản.

Đại diện công ty quản lý cho biết hành vi này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khẳng định nhóm LUNAS chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc kể từ khi chính thức ra mắt vào ngày 04/04/2024. Mọi hoạt động thương mại hoặc hợp tác sử dụng tên gọi, hình ảnh của LUNAS nếu không được công bố trên các kênh truyền thông và mạng xã hội chính thức của nhóm đều không có giá trị xác thực.

Trước đó, MXH lan truyền hình ảnh một quán bar tại quận 1 đã sử dụng tên và logo LUNAS để kinh doanh. Không ít fan tỏ vẻ khó hiểu và đăng đàn trên các nền tảng trực tuyến để tố hành vi vi phạm hình ảnh này.

Nguyên văn bản thông báo của đại diện LUNAS:

Chào mọi người, Hiện nay, các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về việc sử dụng hình ảnh, logo chính thức của nhóm nhạc LUNAS nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được sự cho phép là hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ. Đại diện đơn vị quản lý khẳng định, LUNAS là nhóm nhạc debut vào ngày 04/04/2024 và chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Mọi hình ảnh về LUNAS được sử dụng trong lĩnh vực khác không liên quan đến nhóm nhạc và các thành viên LUNAS. Mọi thông tin về việc nhóm nhạc LUNAS hợp tác với bất kỳ bên nào có sử dụng hình ảnh, tên gọi LUNAS sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội chính thức. Đơn vị quản lý đang làm việc với các bên liên quan để xử lý về hành vi tự ý sử dụng hình ảnh và thương hiệu LUNAS. Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào về việc tự ý sử dụng logo, hình ảnh của thương hiệu LUNAS, các bạn vui lòng liên hệ qua email "fansupport@yeah1.vn" để chúng tôi có thể trực tiếp xử lý. Chân thành cảm ơn.

Ngày 20/5/2024, LUNAS ra mắt MV đầu tay Moonlight - một sản phẩm mang âm hưởng Kpop hiện đại, kết hợp vũ đạo quyến rũ và hình ảnh cá tính. Sản phẩm đạt lượt xem lớn nhưng gây tranh luận về ca từ, giai điệu. Kể từ đó đến nay, nhóm biểu diễn ở một số sự kiện, chẳng hạn concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ra mắt vào năm 2024, LUNAS là nhóm nhạc được thành lập hậu thành công vượt sức tưởng tượng của Chị Đẹp Đạp Gió 2023. Nhóm bao gồm 5 thành viên: Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh. Tên nhóm LUNAS lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh trăng rực rỡ - biểu tượng cho vẻ đẹp quyến rũ và sức hút bền vững của người phụ nữ trưởng thành.

Sản phẩm debut của nhóm là ca khúc Moonlight, được phát hành ngày 20/5/2024. MV của Moonlight được đầu tư mạnh về hình ảnh, bối cảnh, vũ đạo và concept ánh trăng, từng nhanh chóng đạt top 1 trending YouTube chỉ sau vài giờ phát hành. Kể từ đây, bộ 5 nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, nhãn hàng và âm nhạc, được truyền thông săn đón nhiệt tình.