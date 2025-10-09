Bích Phương bị kìm hãm

Từng là một trong những gương mặt nữ ca sĩ được yêu thích nhất Vpop với loạt hit quốc dân như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Một Cú Lừa,... Bích Phương khiến công chúng bất ngờ khi gần như “biến mất” khỏi Vbiz suốt giai đoạn 2021 - 2023. Không ra nhạc, không đi diễn, không xuất hiện tại sự kiện, thậm chí hiếm khi chia sẻ điều gì liên quan đến công việc, Bích Phương thời gian này xuất hiện chỉ để... chơi game. Hình ảnh một ca sĩ Bích Phương sôi nổi, thời thượng và luôn nắm bắt xu hướng bỗng "đóng băng" trong khoảng 2 năm.

Đầu năm 2024, Bích Phương mới trở lại với MV Nâng Chén Tiêu Sầu (ra mắt ngày 8/3/2024), đồng thời chính thức công bố việc rời công ty cũ của Tiên Cookie - người bạn, người đồng hành gắn bó cùng cô suốt hơn 10 năm. Đây được xem là quyết định mang tính bước ngoặt khi Bích Phương chọn tự mình điều hành công ty riêng, tự định hướng sự nghiệp.

Bước sang năm 2025, Bích Phương hoạt động năng nổ hơn bao giờ hết. Cô trở lại sân khấu, đặc biệt là tham gia Em Xinh Say Hi. Bích Phương trở thành chị cả òa đồng, vui tính, tự tin và sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ của các Em Xinh, Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của cô với Tăng Duy Tân cũng được công chúng yêu thích, trở thành một trong những "OTP” được ủng hộ nhất showbiz Việt.

Nhớ lại quãng thời gian “đóng băng” 2 năm, Bích Phương thừa nhận do cô tự kìm hãm chính mình. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, Bích Phương đã giãi bày nhiều hơn về lý do cô sợ sâu khấu. Đó là nỗi sợ đến từ việc “nuông chiều bản thân quá mức”. Bích Phương kể rằng trong suốt nhiều năm, cô đã cho phép mình ở trong vùng an toàn, nơi mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng, vừa vặn, không phải thử sức với điều gì quá mới mẻ. “Đứa trẻ bên trong” khiến cô tin rằng “không biết nhảy cũng không sao”, “không giao lưu khán giả cũng chẳng ảnh hưởng gì”, cho đến khi nhận ra chính sự an toàn đó lại là lý do khiến cô bị kìm hãm năng lực thật sự của mình.

“Cho đến lúc bước ra thì tôi mới nhận ra rằng vì sự chiều chuộng đó mà chính mình đã kìm hãm năng lực bản thân mình rất nhiều. Và quan trọng nhất là không được miễn cưỡng nha, bởi miễn cưỡng sẽ không thể mang đến kết quả tốt nhất. Cái cách ở đây là mình phải yêu lấy cái thứ mình ghét, mình sợ. Đôi khi là chúng ta không cảm nhận được những sự đáng yêu trong công việc đó đâu, nhưng chỉ cần quay vào bên trong quan sát kỹ một tí thì lại thấy… yêu lắm", Bích Phương tâm sự.

Bích Phương kể rằng khi tham gia chương trình Em Xinh, cô không còn thời gian để nghĩ đến chuyện “đẹp hay xấu”. Thay vào đó, nữ ca sĩ chỉ muốn tập trung làm tốt nhất có thể vì tập thể, đồng đội và niềm vui trong công việc. Cảm giác thoải mái và cởi mở đã giúp cô nhận ra bản thân vẫn có thể tỏa sáng, không cần quá cầu toàn.

“Lúc đầu thi thì tôi sợ mình sẽ kéo tụt các em xuống, thi rồi lại thấy mình có năng lượng để dẫn dắt thì lại mong mình có thể làm sao để giúp đỡ các em. Khi có động lực để cố gắng thì tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện mình nhìn như thế nào nữa mà chỉ tìm cách để làm tốt và thoải mái nhất thôi. Tôi nghĩ là mọi công việc phải đứng trước máy quay, nếu mà thoải mái được thì ai cũng đẹp và tự tin, còn nếu cứ chỉ quan tâm đến đẹp thôi thì… đôi khi lại xấu đấy. Chắc vậy, hihi!”, Bích Phương nói.

Sắp tới, Bích Phương chuẩn bị phát hành album đầu tay, đánh dấu cột mốc đặc biệt sau hơn 10 năm hoạt động. Album sắp ra mắt hứa hẹn sẽ là lời khẳng định Bích Phương đã thật sự tìm lại chính mình trong âm nhạc. Bích Phương không còn là cô gái sợ hãi ánh đèn sân khấu, mà là người phụ nữ đã học được cách yêu cả những điều từng khiến mình sợ và nhờ vậy, tỏa sáng theo cách rất riêng.