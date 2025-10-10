11 giờ trưa 10/10 (giờ Việt Nam), Jisoo và Zayn Malik “thả xích” MV hợp tác - Eyes Closed. Trước đó, bản audio đã được phát hành vào lúc 0h, bước đi chiến lược đánh vào thị trường quốc tế của chị cả BLACKPINK. Sau E.P đầu tiên hậu rời YG vẫn gắn bó với Hàn Quốc, cuối cùng Jisoo cũng quyết định bước ra thế giới bằng màn collab với nam ca sĩ nhóm One Direction.

Eyes Closed là bản RnB nịnh tai, phù hợp với chất giọng của Jisoo. Khả năng hát tiếng Anh của cô nhận về nhiều lời khen vì tiến bộ, phát âm rõ ràng và tự nhiên hơn hẳn. Khi kết hợp với giọng hát quyến rũ của Zayn Malik tạo nên tổng thể hài hòa, dễ nghe và dễ “ngấm” - công thức hiệu quả để thăm dò thị trường quốc tế.

Phần hình ảnh trong MV Eyes Closed đi theo phong cách tối giản, hiện đại. Không có cốt truyện phức tạp, toàn bộ MV giống như một hành trình du hành vũ trụ của hai ngôi sao toàn cầu. Jisoo xuất hiện với visual trưởng thành, kiêu kỳ cuốn hút. Zayn Malik vẫn trung thành với hình ảnh “bad boy” lãng tử. Khung hình chung của cả hai khiến khán giả phải thừa nhận chỉ riêng nhan sắc thôi đã đủ “gánh” trọn MV.

Khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất chính là cảnh Jisoo kề má sát rạt Zayn Malik. Dù không có nhiều phân cảnh tương tác, chemistry của họ vẫn khiến fan đứng ngồi không yên. Trước đó, poster chung từng gây bão khi được ví như áp phích phim tội phạm ngầm hoặc tiểu thuyết “ông trùm”, với Jisoo mang vẻ quý tộc, còn Zayn Malik lại toát ra sự phóng khoáng, nổi loạn. Tất cả khiến kỳ vọng dành cho MV được đẩy lên rất cao.

Tuy nhiên, khi Eyes Closed chính thức ra mắt, nhiều người lại cho rằng mọi thứ dừng lại ở mức “đẹp vừa đủ”. MV không có cú twist hay chi tiết gây bùng nổ, thiếu yếu tố bứt phá cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Ngoại trừ visual tràn màn hình, Eyes Closed chưa mang đến cảm giác “đã nư”. Phần dựng MV khá cơ bản, gần như chỉ làm nền cho hai gương mặt hoàn hảo tỏa sáng.

So với 3 cô em, màn collab quốc tế của Jisoo chưa có nhiều dấu ấn. Nếu Rosé có Bruno Mars và hit toàn cầu APT. thì Lisa collab tận 5 ngôi sao trong album Alter Ego. Jennie phát hành MV với Dua Lipa, mời Kali Uchis lên sân khấu Coachella. Nhờ chiến lược đánh mạnh vào thị trường Mỹ, 3 mẩu BLACKPINK dần định hình vị thế toàn cầu. Jisoo thì bắt đầu muộn hơn.

Việc bắt tay với Zayn Malik là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình quốc tế của chị cả BLACKPINK. Jisoo đang dần thoát khỏi khuôn mẫu idol Hàn Quốc. Trong khi đó, Zayn Malik sau thời gian dài hoạt động độc lập cũng được “hâm nóng” trở lại nhờ màn collab gây chú ý này.

Cả hai sở hữu fanbase khổng lồ, nên Eyes Closed gần như chắc chắn sẽ đạt thành tích ấn tượng về lượt xem và streaming. Tuy nhiên, nếu nói về dấu ấn âm nhạc, đây vẫn là bước dạo đầu, chưa bùng nổ thật sự. Mọi thứ đều đẹp nhưng an toàn. MV cũng được gắn tag quảng cáo trên YouTube. Đây có thể là lý do mọi thứ được cân chỉnh vừa đủ để phù hợp với yếu tố quảng bá thương mại. Dân tình đặt nhiều kỳ vọng hơn, sau màn kề má cùng nam thần đẹp nhất thế giới, Jisoo sẽ sớm mang đến những dự án khiến người ta nhớ đến.