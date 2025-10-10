Bên cạnh dàn Anh Trai rapper đình đám xuất hiện tại chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2, những gương mặt mới như Jaysonlei, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn… cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ là những tài năng trẻ đầy triển vọng trên sân khấu, các Anh Trai còn khiến fan tò mò về cuộc sống đời thường và tính cách cá nhân trước khi tham gia chương trình.

Vì vậy, từ những hình ảnh hậu trường, clip tập luyện đến các khoảnh khắc đời thường, người hâm mộ liên tục “khai quật” loạt clip, hình ảnh hài hước trong quá khứ của dàn Anh Trai. Và mới đây, fan đã “đào” lại một số status hài hước của Anh Trai Jaysonlei, khiến cộng đồng mạng không thể ngừng cười.

Anh Trai Jaysonlei

Cụ thể, nội dung các status của Anh Trai Jaysonlei chủ yếu xoay quanh những chia sẻ vô tư và ngây ngô thời đi học, từ chuyện ăn uống, đi học đến ước mơ… đẹp trai và cao 1m8. Nhiều khán giả đùa rằng những thoại của Jaysonlei trong quá khứ “quá hoang dã”, đúng chất tuổi dậy thì đặc trưng của một Gen Z điển hình. Đặc biệt, fan còn phát hiện ra anh chàng có thành tích học tập cũng rất “ra gì” và này nọ khi đăng status flex khéo về điểm số “nể mấy người 10 điểm toán” và “5c bỏ nên có 9”. Phía dưới bình luận, không ít fan hài hước cho rằng rằng “đây là hình thức bạo lực mạng” “là điểm thấp dữ chưa hai”, hay “điểm kém mà lên mạng còn gặp này”...

Quá khứ "hoang dã", không ngại "mỏ hỗn" của Jaysonlei được fan "khai quật"

Trước đó, Jaysonlei đã gây ấn tượng mạnh với series trả lời câu hỏi fan trên story Instagram nhờ tính hài hước, dí dỏm và đôi lúc có phần “man mát” khiến người xem không khỏi bật cười. Trong đời thường, tác giả demo Cách Yêu Đúng Điệu bộc lộ tính cách “tẻn tẻn”, thường có những câu thoại ngẫu hứng, hài hước và cách phản hồi fan vừa duyên dáng vừa khéo léo, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện. Khi xuất hiện trên sân khấu chương trình, với vẻ ngoài tươi sáng, dễ thương và đầy năng lượng, Jaysonlei nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả. Nhờ sự kết hợp giữa cá tính đời thường duyên dáng và phong thái biểu diễn tự tin, Jaysonlei được netizen kỳ vọng sẽ mang đến nhiều mảng miếng “ê hề” đầy sáng tạo tại Anh Trai Say Hi mùa 2.

Jaysonlei cực sáng sân khấu, hóa thân được nhiều concept

Ngoài ra, tại theme song của Anh Trai Say Hi mùa 2, Jaysonlei cũng thể hiện tài năng nổi bật với đoạn rap solo mang đến năng lượng mới mẻ, flow chắc chắn và phong thái tự tin, khi đứng cạnh rapper kỳ cựu như B Ray. Trong màn ra quân đầu tiên giữa hai liên quân, phần rap battle của Jaysonlei cũng không kém phần “sát thương” so với các đàn anh như Phúc Du hay BigDaddy. Dù thời gian lên hình không nhiều, Jaysonlei biết cách tạo điểm nhấn nhờ mảng miếng và tương tác đáng yêu với các Anh Trai, khiến khán giả càng mong chờ những màn trình diễn ấn tượng và tiến sâu trong chương trình.

Jaysonlei biết cách tạo điểm nhấn nhờ mảng miếng và tương tác đáng yêu với các Anh Trai

Jaysonlei, tên thật Lê Hồ Phước Thịnh, sinh ngày 24/04/2003. Jaysonlei theo đuổi các thể loại Pop, RnB và Hiphop với phong cách hiện đại, trẻ trung, phản ánh cá tính và trải nghiệm cá nhân. Jaysonlei bắt đầu đam mê âm nhạc từ nhỏ, được truyền cảm hứng từ những bài cải lương cha anh thường hát, và từ năm lớp hai, khi nghe bài Baby của Justin Bieber, anh đã nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, Jaysonlei tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và từng biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn như Festival hay Unitour. Ca khúc đầu tiên mang tên U, phát hành ngày 31/07/2025, nhanh chóng trở thành bản hit, và anh còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Orange, Lazii, Chi Xê, SIVEN trong các dự án âm nhạc đình đám. Một số ca khúc nổi bật khác có thể kể tới Mùa Hạ Cuối Cùng, LOVEADDICT và Khi Mà Em (Live Session).

Jaysonlei đang được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt

Được biết, Jaysonlei đồng thời là tác giả bản demo Cách (Yêu Đúng) Điệu, một trong những sản phẩm nổi bật của chương trình Em Xinh Say Hi. Bản demo do anh sáng tác cùng Ánh Sáng AZA, mang phong cách trẻ trung, hiện đại, phù hợp với tinh thần của team Bích Phương.

Hiện tại, Jaysonlei đang được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt. Với tài năng, cá tính riêng cùng phong cách biểu diễn năng động, Jaysonlei được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng nổi bật, mang đến nhiều bất ngờ và tạo dấu ấn đáng nhớ tại Anh Trai Say Hi mùa 2.