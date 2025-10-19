Tối 18/10, Anh Trai Say Hi mùa 2 tiếp tục hé lộ những tình tiết cuối cùng của Live Stage 2, đồng thời 4 team hoàn thiện nốt bảng đấu thứ 2. Kết quả là team Karik lội ngược dòng giành chiến thắng, theo sau là team Negav. Với thứ hạng này, team Negav đạt ngôi vương chung cuộc, bảo toàn đầy đủ lực lượng vào tiếp vòng trong.

Theo đúng thông lệ, 6 Anh Trai đầu tiên bị loại là KHOI VU, Vương Bình, Lohan, Nhâm Phương Nam, OgeNus và Jey B. Dù mỗi thí sinh đều để lại sự tiếc nuối khi phải dừng cuộc chơi, OgeNus lại gây bất ngờ nhất, khiến mọi người tại trường quay phải há hốc không tin. Anh chàng được đánh giá có phong độ ổn định, tất tay từ rap, vũ đạo, hát và làm nhạc.

Chưa kể, anh chàng còn góp phần làm nên chiến thắng cho team 3 Chìm 7 Nổi ở tập 4. Trấn Thành cũng phản ứng mạnh trước kết quả này. “Anh bị tức tại vì anh đã chứng kiến cách em làm nghề. Vậy tại sao em lại đứng đây. Chắc chắn việc em đứng đây khiến rất nhiều người khó chịu. Mình giỏi mà. Mỗi Live Stage ai cũng khen OgeNus”, nam MC nghẹn ngào bộc bạch.

Lời chia sẻ của Trấn Thành khiến nhiều thí sinh khác như B Ray, BigDaddy phải rơi nước mắt. Theo Emily, BigDaddy đã nhắn tin cho cô ở thời điểm ghi hình, thể hiện sự xúc động khi học trò cũ bị loại. Nam rapper đã khóc rất nhiều, bỏ ra ngoài không quay hình nữa.

Khi bầu không khí trên sân khấu trở nên trầm lắng, Trấn Thành bất ngờ công bố rằng toàn bộ 30 Anh Trai sẽ được giữ lại nhờ vào sự cố gắng xứng đáng được ghi nhận. Ngay lập tức, các thí sinh ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa. 6 thí sinh bị loại nay được hồi sinh, bày tỏ lòng biết ơn khi được trao thêm cơ hội trình diễn tại Anh Trai Say Hi. Đây là lần đầu tiên BTC lách luật qua các show thuộc Vũ trụ Say Hi.

Theo khán giả, thay đổi này là phù hợp để các nghệ sĩ có thêm cơ hội thể hiện tài năng và bứt phá trên sân khấu. Quá trình chia đội và hé lộ sân khấu Live Stage 3 sẽ có trong tập 6 vào tuần tới. Một số tin đồn cho biết, lần loại tiếp theo sẽ có tới 10 thí sinh ra về, bù trừ cho 6 chiếc pháo vừa rồi.