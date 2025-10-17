Kết thúc tập 4 Anh Trai Say Hi mùa 2, khán giả đã được chứng kiến 4 tiết mục đầu tiên của Live Stage 2, được thể hiện bởi 4 team nhỏ từ 2 Liên Quân. Kết quả cuối cùng là team Negav và B Ray giành chiến thắng, có được số điểm có lợi cho vòng loại đầu tiên. 4 team còn lại sẽ tiếp tục tranh tài ở tập 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, dễ thấy Đa Nghi là sân khấu hot nhất trong số 4 sân khấu đầu tiên, quy tụ dàn sao gồm Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam và Dillian Hoàng. MV màn trình diễn “bỏ túi” hơn 1 triệu lượt xem sau gần 1 tuần đăng tải, tạm dẫn đầu đường đua chạy view. Dân tình replay liên tục không chỉ vì phần nhạc catchy mà còn vì phần nhìn cuốn hút, mãn nhãn.

Tuy nhiên, drama vừa nổ ra khi một bộ phận netizen phát hiện ra visual led đằng sau phần thể hiện của Dillian Hoàng có một hình ảnh lạ. Cụ thể, hình ảnh biểu tượng con thỏ của NewJeans bất ngờ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, được hiển thị khá rõ với kích cỡ lớn. Hình ảnh con thỏ là biểu tượng đặc trưng của NewJeans, có thể coi là linh vật đại diện cho nhóm ngay từ khi debut, xuất hiện trên nhiều trên bìa đĩa album, loạt sản phẩm merchandise. Logo thương hiệu mang phong cách retro và Y2K này góp phần tăng độ phủ của NewJeans, tên tuổi được biết đến rộng rãi hơn.

Người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi liệu đội ngũ nhân viên có nhận thức được hình ảnh độc quyền này hay không. Nếu nhận thức được thì đã có có được sự cho phép từ công ty chủ quản ADOR hay chưa.

Mạng xã hội đang nổ ra tranh cãi liên quan đến vấn đề này, chia ra 2 luồng ý kiến. Phần lớn dấy lên nghi vấn về tính xác thực, cũng như ekip chương trình liệu đã thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép sử dụng bản quyền hình ảnh của NewJeans hay chưa. Bên cạnh đó, một bộ phận netizen bày tỏ sự trung lập, cho rằng khán giả nên chờ đợi cho đến khi có thông báo chính thức từ BTC.

Chúng tôi đang liên hệ NSX Anh Trai Say Hi nhưng hiện chưa nhận được phản hồi chính thức.

Đây không phải là lần đầu tiên Vũ trụ Say Hi dính tới nghi vấn “mượn” ý tưởng. Trước khi chính thức phát sóng Em Xinh Say Hi, ồn ào đã nổ ra xoay quanh logo của gameshow đình đám. Mọi chuyện bắt đầu từ bài đăng của một nhà thiết kế đồ họa, người cho rằng logo của Em Xinh thực chất được mua từ Shutterstock - một nền tảng chuyên cung cấp ảnh, video, âm thanh và các mẫu thiết kế vector nổi tiếng trong giới sáng tạo. Theo chia sẻ này, mẫu logo mà chương trình sử dụng thuộc dạng Royalty Free, nghĩa là chỉ cần mua một lần là có thể dùng vĩnh viễn mà không cần trả thêm phí bản quyền cho mỗi lần sử dụng.

Không dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn chủ động liên hệ với tác giả gốc của thiết kế và nhận được phản hồi rằng chưa có bất kỳ khách hàng nào từ Việt Nam mua quyền sử dụng độc quyền. Theo quy định của Shutterstock, khi có người mua độc quyền, tác giả sẽ gỡ mẫu thiết kế khỏi trang để bảo vệ quyền lợi cho bên mua.

Thiết kế cũ có biểu tượng E - M trong khi logo mới và hiện tại của Em Xinh Say Hi được thiết kế theo phong cách tối giản, lấy màu xanh - hồng làm chủ đạo. kết hợp giữa 2 chữ E - X (viết tắt Em Xinh) lồng vào nhau. Ngoài ra ở Anh Trai Say Hi mùa 1, tiết mục Ngạo Nghệ bị đánh giá là nồi lẩu thập cẩm khi dính cáo buộc đại nhái vũ đạo ca khúc That That do PSY và Suga (BTS) thể hiện. Không chỉ vậy, verse rap của HURRKYKNG cũng có nét tương đồng với siêu hit Bang Bang Bang của BIGBANG.