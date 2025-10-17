Chuyện gì đã xảy ra với nhạc Việt vào đêm 16/10?

Đêm 16/10 chính là đêm có nhiều sản phẩm âm nhạc đổ bộ nhất thời gian gần đây. Chưa bao giờ, nhạc Việt rộn ràng đến thế với 3 album, hàng loạt E.P và MV được các nghệ sĩ liên tục trình làng. Sản phẩm mới liên tục, thậm chí fan nhạc còn ngộp vì không biết nghe ca sĩ nào trước.

RHYDER ra album

Mở đầu bằng MV Sau Cơn Suy phát hành vào tháng 09/2025, ngày 16/10/2025, RHYDER chính thức ra mắt album đầu tay mang tên TRAP trên các nền tảng nhạc số. Đây được xem là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình với nhiều màu sắc trong âm nhạc của nam ca sĩ.

Album TRAP gồm 10 ca khúc do RHYDER tự sáng tác, phối hợp cùng nhiều nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi. Các track gồm: Không Vấn Đề, Do Dat, Nét Luân, Kiệt Tác, Nói Gì Nữa, Chẳng Tin Vào Tình Yêu... Thông điệp xuyên suốt album cũng chính là ý nghĩa tên gọi TRAP, xoay quanh vòng luẩn quẩn của tình yêu và tổn thương.

RHYDER chính thức ra mắt album đầu tay mang tên TRAP

Trong album, Không Vấn Đề được coi là ca khúc nổi bật nhất. Dựa trên demo được hé lộ trước đó khoảng 3 tháng, ca khúc gây ấn tượng với giai điệu bắt tai, bản phối tinh tế, cùng lời tán tỉnh tinh nghịch, đầy tự tin, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Do Dat cũng là ca khúc được chú ý, với phần nhạc bắt tai và MV tạo sức hút nhờ những tương tác sôi động giữa RHYDER và nữ chính. Trong khi đó, Nét Luân, kết hợp cùng Andree Right Hand và producer WOKEUP, mang đến màu sắc mới khi RHYDER hóa thân thành “trai hư” với phong cách Trap - Rap khác biệt. Hiện tại, các ca khúc đã đạt tới hơn 50 nghìn lượt view trên kênh YouTube chính thức của RHYDER.

RHYDER ft. CoolKid - Không Vấn Đề

Ngoài ra, ca khúc Tiếc Cho Em sẽ được “giữ kín” MV đến ngày 18/10/2025, nhưng đã có mặt trên các nền tảng nhạc số từ ngày 16/10 cùng album. Đây được xem là mảnh ghép khép lại câu chuyện của TRAP, khi RHYDER lựa chọn kết thúc bằng sự bình thản và quá trình tự chữa lành, tìm lại chính mình sau những đổ vỡ và sẵn sàng cho hành trình mới.

Qua video teaser được chia sẻ trước đó, MV được bối cảnh hóa với RHYDER đứng giữa một phòng làm việc hoang tàn, ẩn dụ cho thế giới nội tâm của nghệ sĩ sau tan vỡ. Xen kẽ là những hồi ức vụn vặt, những khoảnh khắc bình thường nhưng ám ảnh, phản ánh cảm xúc giày vò khi tình yêu không còn trọn vẹn.

Hiệu ứng album vẫn còn khá khiêm tốn với công chúng

Tuy nhiên, hiệu ứng album vẫn còn khá khiêm tốn với công chúng. Dù nhận được phản hồi tích cực về hình ảnh và âm nhạc từ phía cộng đồng fan, TRAP vẫn chưa tạo được sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội hay các bảng xếp hạng trong ngày đầu phát hành. Một số ý kiến cho rằng, dù RHYDER đã nỗ lực làm mới, màu sắc âm nhạc hiện tại khiến anh phần nào hòa lẫn trong thị trường Vpop, thiếu đi nét đặc trưng từng giúp nam ca sĩ ghi dấu ở giai đoạn trước.

WEAN bật khóc trong MV mới

Cùng thời điểm, Anh Trai WEAN cũng trở lại với MV Bao Lâu Rồi Em, ra mắt tối 16/10/2025. Ca khúc do chính WEAN sáng tác và sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật với dấu ấn cá nhân rõ nét. Nam nghệ sĩ hợp tác cùng ê-kíp hình ảnh sáng tạo Antiantiart, Tripodguys, đạo diễn Phương Vũ và Canon - những cái tên từng thực hiện nhiều sản phẩm nghệ thuật ấn tượng.

WEAN - Bao Lâu Rồi Em

Bao Lâu Rồi Em được xem là MV chỉn chu nhất từ trước đến nay của WEAN, với concept cụ thể và đầu tư bài bản về cả hình ảnh lẫn kinh phí. Nữ chính MV, người mẫu Minh Thùy, gây ấn tượng với vẻ đẹp châu Á sắc nét cùng phong thái tự nhiên, góp phần làm nổi bật tinh thần thời trang của dự án.



Cảnh WEAN bật khóc ở cuối MV là điểm nhấn đặc biệt, được anh tiết lộ là khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc thật, không qua diễn xuất. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Đó là cảnh mình chỉ diễn đúng một lần, mọi thứ hoàn toàn tự nhiên. Cảm xúc mạnh đến mức khiến mình nổi da gà.”

Phân cảnh cần nhiều cảm xúc của WEAN

Ca khúc khai thác chủ đề tình yêu và những khoảng lặng nội tâm. Câu hỏi lặp đi lặp lại “Bao lâu rồi em không là em” phản ánh nỗi day dứt của chàng trai khi người mình yêu dần đánh mất chính bản thân trong mối quan hệ. Với giai điệu hiện đại và chất liệu thử nghiệm, bài hát thể hiện sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của WEAN, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

MV có nhiều phân cảnh táo bạo

WEAN vẫn cần thời gian để gây ấn tượng

Tương tự RHYDER, sản phẩm của WEAN hiện vẫn chủ yếu lan tỏa trong cộng đồng fan cứng khi MV chính thức được đăng tải trên Youtube chưa đạt tới 10 nghìn view. Dù sở hữu màu sắc âm nhạc đặc trưng, phong cách cá nhân rõ ràng và MV chỉn chu, sản phẩm vẫn chưa thực sự tạo ra sức hút mạnh mẽ với khán giả đại chúng. Giai điệu và concept của Bao Lâu Rồi Em có nét riêng, ấn tượng và tinh tế, nhưng thiếu những điểm nhấn đủ “bắt tai” hoặc yếu tố đột phá để khiến công chúng ngoài vòng fan chú ý ngay lập tức.

Mỹ Mỹ nỗ lực sau khi bước ra khỏi Em Xinh Say Hi

Không chỉ các Anh Trai, Em Xinh Mỹ Mỹ cũng góp mặt trong “đại hội album” khi phát hành Burning Blue vào tối 16/10/2025. Album đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ, lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa hai yếu tố đối lập, lửa và nước. Burning Blue tượng trưng cho ngọn lửa xanh lam cháy trong nước vừa tinh khiết, vừa bền bỉ, vừa dữ dội, lại vừa sâu lắng.

Mỹ Mỹ - Giản Hạ Thuỷ

Album gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 bài mới hoàn toàn, 1 ca khúc được làm mới và 3 ca khúc cũ. Các bài hát nổi bật gồm: Giản Hạ Thủy, Delulu, Love Me Like That, Stay Here, Em cười tươi vào ngày anh cưới, Đố anh giữ được em, Her Remix. Đặc biệt, Giản Hạ Thủy - ca khúc chủ đề mang ý nghĩa biểu tượng về cả âm nhạc lẫn tinh thần. Trong tử vi, “Giản Hạ Thủy” được ví như dòng suối nhỏ trong vắt, âm thầm chảy nhưng bền bỉ, tượng trưng cho người con gái dịu dàng, sâu sắc nhưng vẫn mạnh mẽ. Mỹ Mỹ đồng sáng tác bài hát cùng Pay, biến ca khúc này thành linh hồn của toàn bộ album.

Mỹ Mỹ và hình ảnh cá tính trong album mới

Nữ ca sĩ thể hiện rõ kỹ năng thanh nhạc thông qua cách xử lý tinh tế, luyến láy linh hoạt và biểu cảm giàu cảm xúc. Burning Blue được đánh giá có mạch liên kết ổn định giữa một số ca khúc, tuy nhiên vẫn tồn tại điểm yếu ở phần tracklist, thiếu các đoạn chuyển tiếp để kết nối cảm xúc và mạch truyện giữa các bài hát, khiến album chưa hoàn toàn liền mạch.

Mỹ Mỹ được đánh giá là vẫn đang trong quá trình định hình màu sắc âm nhạc riêng

Thế nhưng, lần trở lại này của Mỹ Mỹ vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng khi ca khúc chủ đề Giản Hạ Thuỷ đạt vỏn vẹn 9,7 nghìn view trên kênh YouTube, cho thấy Em Xinh cần nhiều nỗ lực hơn nữa để có thể tiếp cận với công chúng đại chúng sau chương trình Em Xinh Say Hi. Thêm vào đó, Mỹ Mỹ được đánh giá là vẫn đang trong quá trình định hình màu sắc âm nhạc riêng, và cần thêm thời gian cũng như những bước thử nghiệm táo bạo hơn về giai điệu, concept MV hoặc cách kể chuyện trong album.

Vẫn là một Chillies như từ trước đến nay

Bên cạnh đó, ban nhạc Chillies cũng tham gia “đường đua” khi phát hành album thứ hai mang tên KIM, sau 4 năm kể từ Qua Khung Cửa Sổ - sản phẩm từng giúp nhóm đạt thành tích khủng trên các nền tảng nhạc số.

Trước khi ra mắt album, Chillies đã giới thiệu single GOLD với âm hưởng disco/synth-pop, mở ra một không gian âm nhạc mang hơi thở tương lai pha lẫn hoài niệm retro. Ca khúc sử dụng hình tượng vua Midas để nói về tình yêu: “Em cứ hoá anh thành vàng đi, anh chẳng quan tâm gì khác”, đồng thời đóng vai trò như cánh cửa dẫn người nghe bước vào thế giới KIM. Hiện MV GOLD đã đạt hơn 6 nghìn lượt xem trên kênh YouTube chính thức.

Chillies tung album KIM

Album gồm 7 ca khúc hoàn chỉnh cùng 2 đoạn intro và outro, vận hành như một vòng tròn cảm xúc, từ năng lượng mãnh liệt đến những khoảnh khắc chiêm nghiệm sâu lắng. Nửa đầu album mang tinh thần tự do, lạc quan với các bài Không Hối Hận, GOLD, Đôi Cánh hay Lady; nửa sau lại thiên về sự nhẹ nhàng, suy tư qua các ca khúc Đi Tìm, Dễ và Bermuda.

Âm nhạc trong KIM là sự kết hợp giữa disco, city pop và synth-pop, thể hiện nỗ lực của Chillies trong việc tìm kiếm hướng đi mới, hiện đại và giàu năng lượng hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần “chill” đặc trưng. Tuy nhiên, sản phẩm chưa tạo được sức bật rõ rệt về mặt truyền thông khi các video ca khúc trên YouTube hiện chỉ đạt khoảng 2.000 lượt xem. Nhiều khán giả nhận xét rằng, dù nhóm mạnh dạn thử nghiệm, chất nhạc trong KIM vẫn thiếu những yếu tố “gây nghiện” hay cao trào cảm xúc, khiến người nghe chưa ấn tượng bằng những bản ballad trầm lắng và giàu cảm xúc từ Qua Khung Cửa Sổ.

Chillies vẫn là... Chillies, chưa có quá nhiều đột phá

Tuy nhiên, dù trở lại với phong cách rất mới mẻ, KIM vẫn chưa thực sự đánh dấu một bước tiến đột phá của Chillies. Một phần lý do có thể là khán giả đã quá quen với màu sắc âm nhạc trầm lắng, giàu cảm xúc từ Qua Khung Cửa Sổ, khiến sản phẩm lần này khó vượt qua chính cái bóng mà album trước đã tạo ra. Phong cách mới đôi khi tạo cảm giác xa lạ với người nghe trung thành, vốn đã quen thuộc với những bản ballad dễ “ngấm” của nhóm.

MANBO vẫn là “bạn thân HIEUTHUHAI”

MANBO, thành viên nhóm rap GERDNANG, đã ra mắt MV Chấp Nhận vào tối 16/10. Ca khúc là một bản rap được đầu tư về mặt âm nhạc với beat được phối hiện đại, giai điệu bắt tai, thể hiện rõ cá tính và phong cách riêng của MANBO. MV cũng có sự chú ý nhất định về mặt hình ảnh, với bố cục cảnh quay và màu sắc được chăm chút, tạo cảm giác mới mẻ so với các sản phẩm trước đây.

MANBO - Chấp Nhận

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng MV thiếu điểm nhấn, lyrics nhạt nhòa và chưa có sự đổi mới đáng kể so với các ca khúc trước đó. Một số fan nhận xét rằng dù hình ảnh được nâng cấp, phần nội dung bên trong vẫn chưa thực sự nổi bật, giọng rap chưa đủ sức thuyết phục, có cảm giác “gồng để tạo độ ngầu” nhưng chưa thực tế.

Chấp Nhận dù được đầu tư cả về bản rap lẫn hình ảnh, vẫn chưa thể hiện rõ sự tiến bộ trong kỹ năng của MANBO

Đa số cho rằng Chấp Nhận dù được đầu tư cả về bản rap lẫn hình ảnh, vẫn chưa thể hiện rõ sự tiến bộ trong kỹ năng của MANBO, và sản phẩm vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng từ cộng đồng yêu rap. So với thời Rap Việt với vị trí Á Quân, MANBO vẫn chưa tạo được dấu ấn vần điệu riêng, thậm chí là đi lùi so với trước đó chỉ dậm chân tại chỗ.

Thị trường nhạc Việt sôi động, nhưng thiếu tính đột phá

Tiếp nối các bản rap trong album đầu tay sắp ra mắt, ngày 16/10, YC (Rhymastic) chính thức phát hành MV Tiền Tươi, nối tiếp chuỗi sản phẩm mở đường sau Thì Sao?. Dù mới ra mắt, Tiền Tươi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng rap fan qua các video reaction và thảo luận trên mạng xã hội.

Ca khúc phản ánh thực tại xã hội xoay quanh đồng tiền, lòng tham và sự đánh đổi, với hình ảnh YC “hóa thân thành đồng tiền” và bước vào hành trình phiêu lưu trong một thế giới bị chi phối bởi vật chất, nơi mỗi quyết định đều gắn liền với giá trị vật chất và những hệ quả không thể lường trước.

Rhymastic cũng tiếp tục drop bài mới nằm trong album với rap name YC

Về mặt hình ảnh, MV tiếp tục thể hiện phong cách và cá tính đặc trưng của YC, mạnh mẽ và “máu chiến”. Trong Tiền Tươi, Rhymastic đã khéo léo cài cắm nhiều hình ảnh ẩn dụ, cảnh quay giàu chi tiết và màu sắc tương phản, vừa gợi cảm giác hiện thực vừa pha nét siêu thực, góp phần làm nổi bật thông điệp xã hội mà ca khúc muốn truyền tải.

Cùng thời điểm, Hoàng Thống cũng chính thức giới thiệu EP đầu tay mang tên Thực Đơn Hôm Nay Có Nỗi Buồn, được ví như “một bàn tiệc âm nhạc chứa đầy cảm xúc thật nhất” mà nam ca sĩ muốn gửi đến khán giả. EP gồm nhiều ca khúc mang màu sắc tự sự, nhẹ nhàng và đầy suy tư, nổi bật như Em chờ cho hết cơn mưa (Intro), Yêu như ngày hôm qua (New Version), Thời gian không còn nhiều và Bắc thang lên trời.

Bên cạnh bản audio phát hành trên các nền tảng nhạc số, Hoàng Thống cũng ra mắt loạt video trên YouTube, trong đó Bắc thang lên trời và Thời gian không còn nhiều được đầu tư hình ảnh chỉn chu, thể hiện rõ phong cách trầm lắng, mang hơi hướng indie-pop đặc trưng của nam ca sĩ.

Giọng ca indie Hoàng Thống cũng ra mắt E.P mới

Nhìn chung, Thực Đơn Hôm Nay Có Nỗi Buồn được đánh giá như một “menu âm nhạc ngon miệng”, mang đến trải nghiệm vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc cho người nghe. Cách sắp xếp thứ tự các bài hát từ trầm lắng đến cao trào tạo cảm giác như một thước phim ngắn, dẫn dắt người nghe qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nỗi buồn man mác đến những khoảnh khắc suy tư, day dứt nhưng vẫn nhẹ nhàng khiến khán giả muốn thưởng thức nhiều lần.

Đêm 16/10 có thể coi là một “đại hội phát hành” của Vpop và rap Việt, khi nhiều nghệ sĩ đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới. Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết các dự án vẫn đối mặt với thách thức trong việc tiếp cận công chúng đại chúng và để lại dấu ấn nổi bật. Nhiều tên tuổi mới, đặc biệt là các Anh Trai” và Em Xinh bước ra từ chương trình thực tế trước đó, chưa tạo được ấn tượng mạnh. Hiệu ứng lan tỏa trên thị trường vẫn còn hạn chế, và hầu hết sản phẩm cần thêm thời gian cũng như những điểm nhấn sắc nét hơn về giai điệu, concept hay lyrics để thực sự thu hút và ghi dấu trong lòng khán giả.