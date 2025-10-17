Mới đây, Y - Concert đã chính thức công bố line-up 55 nghệ sĩ biểu diễn tại đại nhạc hội dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới. Được quảng bá là sự kiện âm nhạc hoành tráng bậc nhất năm, Y - Concert quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám đến từ loạt chương trình thực tế ăn khách như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Đình Haha và Tân Binh Toàn Năng. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tại Hưng Yên, kéo dài gần 10 tiếng liên tục.

Line-up chính thức của Y - Concert

Theo poster chính thức được đăng tải vào tối 14/10, Y - Concert quy tụ ba “vũ trụ” nghệ sĩ gồm 23 Chị Đẹp, 20 Anh Tài và 12 Tân Binh.

Ở nhóm Chị Đẹp, 23 gương mặt được xác nhận tham gia gồm: Minh Tuyết, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh, MisThy, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Maitinhvi, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi, Mie, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh và Ngọc Phước.

Bên cạnh đó là 20 Anh Tài gồm: Tự Long, Thanh Duy, Jun Phạm, Cường Seven, Thiên Minh, Rhymastic, SOOBIN, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Kiên Ứng, HuyR, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Binz, BB Trần, Quốc Thiên.

Còn “vũ trụ Tân Binh” góp mặt với những gương mặt trẻ như Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi, Swan Nguyễn, Duy Lân, Long Hoàng, minhtin, Đức Duy, Lâm Anh, Phúc Nguyên - những gương mặt đang nổi sau chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Những dòng trạng thái ẩn ý

Ngay sau khi line-up Y - Concert được công bố, mạng xã hội bùng nổ phản ứng vì “nổ tung” vì danh sách 33 Chị Đẹp không góp mặt, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc như Hồng Nhung, Lệ Quyên, Thảo Trang, Châu Tuyết Vân, Thiều Bảo Trâm... Sự vắng mặt của những cái tên này khiến công chúng không khỏi thắc mắc, bởi họ đều là những gương mặt từng gây chú ý mạnh trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hai mùa vừa qua.

Câu chuyện bắt đầu khi Thảo Trang đăng tải dòng chia sẻ dòng trạng thái buồn sau khi Y - Concert chốt line-up

Đặc biệt, ngay sau khi danh sách được công bố, trên Threads xuất hiện loạt bài đăng tranh cãi về “ẩn ý” của một số Chị Đẹp không góp mặt. Câu chuyện bắt đầu khi Thảo Trang đăng tải dòng chia sẻ: “Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỉ niệm. Các em yên tâm. Từ đây đến cuối đời mình còn gặp nhau nhiều lắm. Không sự kiện này thì sự kiện khác. Không vũ trụ này thì vũ trụ khác.”

Ngay sau đó, Châu Tuyết Vân - vận động viên từng tạo dấu ấn mạnh tại Chị Đẹp mùa 2 cũng tâm sự với fan trong broadcast: “Đôi khi một câu nói ‘Chị chỉ là vận động viên thôi’ cũng nói lên nhiều điều rồi.”

Dù cả hai không trực tiếp nhắc đến Y - Concert, nhưng thời điểm đăng tải trùng khớp với lúc chương trình công bố line-up khiến netizen không khỏi liên tưởng. Một làn sóng tranh luận nổ ra trên mạng xã hội: Có người cho rằng 2 Chị Đẹp đang thể hiện sự bức xúc khi bị loại khỏi danh sách, trong khi một bộ phận khác lại bênh vực, cho rằng họ chỉ đang chia sẻ cảm xúc cá nhân, không hề có ẩn ý gì.

Chị Đẹp Châu Tuyết Vân

Câu chuyện càng nóng hơn khi bài đăng của Châu Tuyết Vân lan truyền mạnh, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng cô “nhạy cảm quá mức”, bởi Y - Concert vốn là đại nhạc hội quy tụ từ nhiều chương trình khác nhau, không phải concert riêng của Chị Đẹp Đạp Gió. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ đồng cảm, cho rằng việc một vận động viên như Tuyết Vân không có tên trong dàn line-up dù từng gây dấu ấn mạnh là điều đáng tiếc.

Châu Tuyết Vân sau đó lên broadcast làm rõ nhưng tranh cãi vẫn gay gắt

Giữa tâm điểm tranh cãi, Châu Tuyết Vân lên tiếng làm rõ: “Chị chỉ nói là chị không nhận được lời mời thôi, chứ chị đâu có đổ lỗi tại ai đâu mà sao. Chị buồn chút thôi, nhưng mà họ nói có lý của họ, chúng ta chấp nhận và đừng nói gì nữa.” Phát ngôn này phần nào giúp xoa dịu bầu không khí, nhưng lại càng bùng thêm tranh cãi vì nhiều fan cho rằng Châu Tuyết Vân đã khẳng định bản thân nhạy cảm trước việc không được mời diễn Y Concert.

Phía Thiều Bảo Trâm nói gì về việc bị "ra rìa"?

Sau vụ việc của Thảo Trang và Châu Tuyết Vân, mạng xã hội tiếp tục “gọi tên” Thiều Bảo Trâm - một trong những gương mặt nổi bật nhất Chị Đẹp mùa 2. Dù lọt top 10 đội hình Hoa Sóng, có nhiều sân khấu viral và sở hữu lượng fan đông đảo, Thiều Bảo Trâm lại hoàn toàn vắng mặt trong dàn line-up của Y - Concert. Thông tin này khiến fan không khỏi bức xúc, cho rằng cô bị “ra rìa” một cách khó hiểu.

Sự vắng mặt của Thiều Bảo Trâm cũng gây chú ý

Nhiều bình luận cho rằng Thiều Bảo Trâm xứng đáng xuất hiện trong dàn nghệ sĩ chính, ít nhất với tư cách đại diện tiêu biểu của Chị Đẹp mùa 2. Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng cô bận lịch riêng, hoặc đơn giản là chưa đạt được thỏa thuận với đơn vị tổ chức.

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt bài viết xoay quanh việc Thiều Bảo Trâm bị gạt khỏi line-up liên tục leo top bàn luận. Nhiều người còn thêu dệt tin đồn về việc cô “không được lòng” các Chị Đẹp khác.

MXH đồn đoán về việc Thiều Bảo Trâm bị "ra rìa"

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ BTC show nhưng chưa nhận được phản hồi.

Về ekip Thiều Bảo Trâm, đại diện cho biết chương trình đã gửi lời mời nhưng vì không thể sắp xếp lịch trình nên đành lỡ hẹn. Phản hồi từ phía ekip Thiều Bảo Trâm cho thấy, hoàn toàn không có chuyện nữ ca sĩ bị cho “ra rìa” như lời cư dân mạng thêu dệt.

Hoàn toàn không có chuyện Thiều Bảo Trâm bị cho “ra rìa” như lời cư dân mạng thêu dệt

Nhìn nhận 1 cách công tâm, việc chỉ có 23 trong tổng số 58 Chị Đẹp hai mùa xuất hiện trong line-up là điều dễ hiểu, bởi ngoài câu chuyện lựa chọn nghệ sĩ, ban tổ chức còn phải cân đối lịch trình, hợp đồng và khả năng dàn dựng sân khấu. Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm với lịch diễn dày đặc, không phải ai cũng có thể góp mặt biểu diễn. Theo đó, BTC sẽ có bài toán phù hợp, sắp xếp lại các tiết mục để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Bỏ qua những tranh cãi, Y - Concert vẫn được kỳ vọng sẽ là đại nhạc hội “chốt sổ” năm 2025 một cách bùng nổ nơi những nghệ sĩ từ Chị Đẹp, Anh Trai đến Tân Binh cùng tạo nên bức tranh toàn cảnh cho hành trình 3 năm “bùng nổ show thực tế” của V-biz.