Tối 14/10, buổi listening party ra mắt album đầu tay của OSAD mang tên O_O đã diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc mới sau 7 năm theo đuổi nghệ thuật. Kể từ siêu hit Người Âm Phủ năm 2018, OSAD nay trở lại với một sản phẩm dài hơi, khẳng định định hướng và phong cách âm nhạc đã có những bước tiến rõ rệt.

Sự kiện quy tụ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và giới báo chí, trong đó có không ít gương mặt nổi tiếng Vbiz như Mỹ Mỹ, Will, Pháo, LyHan, GiGi Hương Giang, Emma, Hoàng Tôn, Đỗ Hoàng Dương… Tại đây, anh chàng trình diễn liền 10 ca khúc thuộc album O_O, mang đến bầu không khí sôi động và náo nhiệt.

Bên cạnh nam chính, đêm tiệc còn thu hút sự chú ý lớn nhờ sự xuất hiện của dàn Em Xinh. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video Pháo bị fan “ghẻ lạnh”, và trùng hợp thay, LyHan lại có mặt tại “hiện trường”. Dễ thấy Pháo vắt chân, khoanh tay tỏ vẻ dỗi hờn, giận vui khi fan đổ dồn hết về phía LyHan để xin chữ ký. Nữ rapper trẻ nói vọng lại: “Sao không ai xin chữ ký? Em cũng là Em Xinh mà. Đừng ký nữa, đi qua đây em ký cho. Em Xinh cũng có Em Xinh this, Em Xinh that.”

Pháo kêu than khi bị fan ghẻ lạnh

Người hâm mộ cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc dí dỏm giữa Pháo và LyHan, đồng thời “thương thương” nữ rapper vì bị fan lơ đẹp. Pháo được khen dễ thương và “tồ”, dù chưa bật volume đã nghe ra giọng nói của cô nàng. Tuy nhiên, một số netizen chưa hiểu sự tình đã lên tiếng bênh vực, cho rằng Pháo không xứng đáng rơi vào tình huống như vậy. Sau đó, một số khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện đã lên tiếng đính chính: đó chỉ là content do Pháo tạo ra, thực tế cô nàng đã ký tặng cho fan từ trước.

Fan quây kín LyHan để xin chữ ký

Hóa ra đây chỉ là tiểu phẩm của Pháo

Từ khi tham gia Em Xinh, LyHan liên tục vướng vào nhiều điều tiếng, drama ngập tràn mạng xã hội. Mỗi lần cô xuất hiện, mọi ống kính gần như đều hướng về phía cô. Là một trong những nhân vật nổi tiếng - đồng thời bị anti nhiều nhất chương trình - LyHan từng dính vào loạt tin đồn với các Em Xinh khác như được BTC gọi là đội trưởng thay vì Mỹ Mỹ, nghi vấn xích mích với Linh Ngọc Đàm, hay bị Han Sara xa lánh…

Nguồn cơn dẫn đến việc LyHan bị chỉ trích gay gắt bắt đầu từ Live Stage thứ 2, khi cáo buộc “buff” dần xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội. Đỉnh điểm tranh cãi là sau khi LyHan giành chiến thắng ở Live Stage 4, cũng như đạt Top 1 bình chọn sau Live Stage 3. Càng về cuối show, LyHan càng bộc lộ nhiều hạn chế về kỹ năng, nhưng vẫn được tung hô là “all-rounder”.

LyHan bị chỉ trích gay gắt bắt đầu từ Live Stage thứ 2, khi cáo buộc “buff” dần xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội

Từ đây, dư luận bắt đầu đặt ra dấu hỏi: liệu LyHan có đang nhận được sự ưu ái quá rõ ràng từ phía chương trình? Không ít khán giả cho rằng cô đang trở thành “con cưng” mới của BTC. Nghi vấn càng có cơ sở khi nhiều ý kiến chỉ ra rằng, so với những màn thể hiện trước đây vốn chưa thực sự nổi bật, việc LyHan được “buff” quá mạnh ở nửa sau Em Xinh khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.