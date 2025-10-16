Lễ hội nhạc nước đình đám WATERBOMB sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Vạn Phúc City (TP.HCM) trong hai ngày 15 và 16/11, quy tụ dàn sao khủng bậc nhất Kpop và Vpop. Đến nay 20 cái tên đã lộ diện gồm Hwasa, Jay Park, B.I, Sandara Park, Rain, Shownu x Hyungwon (MONSTA X), EXID, tripleS, Skull & Haha, TEMPEST, Kwon Eunbi, ALL(H)OURS cùng dàn sao Vbiz là HIEUTHUHAI, tlinh, SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, MIN, Dương Domic, Quang Hùng MasterD. Hàng loạt tên đuổi đình đám sẽ cùng xuất hiện trên một sân khấu và biến không gian nhạc nước và năng lượng của hàng chục nghìn khán giả hòa làm một.

Với mô hình kết hợp âm nhạc - trình diễn - hiệu ứng phun nước, WATERBOMB được xem là festival quốc dân của Hàn Quốc, từng oanh tạc Seoul, Bangkok, Tokyo, Hong Kong và nay sẽ cập bến Việt Nam. Không chỉ hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 còn mang đến trải nghiệm toàn diện: khu vui chơi phun nước liên hoàn, khu check-in phong cách lễ hội, và đặc biệt là mục tiêu “Việt hóa” khi kết hợp sao nội - sao ngoại, đưa WATERBOMB thành một trong những festival đáng mong chờ nhất năm.

Sau khi kết thúc giai đoạn Early Bird, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 đã chính thức mở bán Phase 1 với loạt hạng vé đa dạng, phù hợp từng nhóm khán giả. Giá vé hiện dao động từ 999.000 đồng cho Daytime Check-in (check-in trước 16h), 1.039.000 đồng cho 1 Day Pass, đến 1.899.000 đồng cho 2 Day Pass trọn gói hai ngày. Với những ai muốn cháy hết mình ở khu vực gần sân khấu, có các hạng Splash (Fan Zone) giá 2.799.000 đồng và Splash Wave (Cat Zone) - khu vực cao cấp nhất, giá 4.399.000 đồng.

Mới đây, ban tổ chức còn bổ sung thêm hạng Splash Economy, phiên bản ưu đãi đặc biệt của khu Splash, cho phép khán giả cận sân khấu với giá chỉ 2.199.000 đồng (giá gốc 2.699.000 đồng) trong Phase 1. Tuy nhiên, hạng vé này không bao gồm bộ quà tặng như súng nước, kính bảo hộ và túi đựng đồ, và số lượng có hạn dành cho những khán giả nhanh tay nhất.

Điểm hẹn văn hóa 2 chiều kết nối cộng đồng fan Kpop và fan Vpop

Vốn đã là một lễ hội âm nhạc lớn ở Hàn Quốc, WATERBOMB dần lan rộng khắp châu Á. Và khi đặt chân đến Việt Nam, sự kiện này trở thành điểm giao thoa văn hoá rõ nét. WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 vẫn giữ quy mô quốc tế, song vẫn giữ được tinh thần bản địa ở năng lượng khán giả khi fan Kpop và người yêu nhạc Việt cùng hòa chung một bầu không khí.

Những người yêu idol Hàn sẽ được tận mắt chứng kiến loạt màn trình diễn sôi động từ những Hwasa, Jay Park, B.I, Sandara Park, Bi Rain, Shownu x Hyungwon… – dàn nghệ sĩ mang đủ màu sắc từ hip-hop, R&B đến pop. Cùng với đó, HIEUTHUHAI, tlinh, Tóc Tiên, SOOBIN, Chi Pu, MIN, Dương Domic và Quang Hùng MasterD đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, đem lại những bản hit quen thuộc, dự kiến sẽ được phối lại cho phù hợp phong cách festival ngoài trời.

Với fan Kpop, đây là cơ hội hiếm có để gặp gỡ thần tượng ngay tại Việt Nam; còn với khán giả nội địa, đây là dịp chứng kiến các ca sĩ trong nước cùng đứng chung sân khấu quốc tế, không còn ranh giới nhạc nội - nhạc ngoại. 2 cộng đồng fan riêng biệt có dịp tương tác và kết nối qua âm nhạc, góp phần lan tỏa những giá trị hay ho về văn hóa - nghệ thuật Vpop và Kpop tới toàn bộ khán giả. Trong tiếng nhạc, ánh đèn và làn nước phun tung toé, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 hứa hẹn là bữa tiệc nơi mọi người cùng hoà nhịp và tận hưởng trọn vẹn năng lượng âm nhạc mùa hè.

Nhập gia tuỳ tục và cách chiều lòng khán giả địa phương

Điểm làm nên sự đặc biệt của WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 là ở tư duy “bản địa hóa” khéo léo. Thay vì bê nguyên khuôn mẫu - cách festival đã vận hành ở Hàn Quốc, ban tổ chức đã khéo léo triển khai công tác “nhập gia tùy tục”, tinh chỉnh cả cách dàn dựng, lựa chọn nghệ sĩ lẫn trải nghiệm lễ hội để phù hợp hơn với gu thưởng thức của khán giả Việt.

Trước hết là line-up toàn gương mặt đang dẫn đầu thị trường Vpop kết hợp với dàn idol Kpop đình đám. Việc đưa HIEUTHUHAI, tlinh, SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, MIN, Quang Hùng MasterD và Dương Domic lên cùng sân khấu với sao Kpop rút ngắn khoảng cách giữa 2 giới showbiz mà còn khẳng định sự tự tin của Vpop khi đứng cạnh nghệ sĩ quốc tế. Đây là điểm cộng lớn khi WATERBOMB tại Việt Nam có thể thể hiện được tinh thần hội nhập đúng nghĩa.

Không chỉ dừng ở dàn nghệ sĩ, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 còn được kỳ vọng sẽ mang đến một “phiên bản Việt hóa” rõ nét trong phần trình diễn. Festival sắp tới được dự đoán sẽ chú trọng nhiều hơn vào sự tương tác và năng lượng khán giả, tất nhiên không thể lược bỏ những khoảnh khắc sexy, đắm mình trong làn nước mát lạnh. Nghệ sĩ có thể sẽ giao lưu bằng tiếng Việt, mời người xem cùng hát hoặc nhảy theo, tạo nên bầu không khí thân thiện và gần gũi hơn với khán giả.

Có thể nói, chính nhờ việc hiểu và chiều lòng khán giả địa phương, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 là lễ hội đúng nghĩa dành riêng cho người Việt gồm fan Kpop, fan Vpop mà những người muốn tìm đến một nơi chốn khỏi bộn bề cuộc sống. Không chỉ vậy, đại tiệc âm nhạc có thể còn thu hút tệp người xem từ nhiều quốc gia trong khu vực, tạo thành một không gian đa dạng văn hóa.

Setlist đủ loại nhạc hấp dẫn khó cưỡng, sẽ ra sao nếu Kpop pha trộn Vinahouse?

Một trong những điều khiến cộng đồng fan háo hức nhất chính là setlist nhạc khi 2 thể loại Vpop và Kpop cùng chung một “tần số”. Đây là cơ hội vàng để “pha trộn” những chất liệu độc bản của nhạc Việt vào dòng chảy nhạc Hàn - dự đoán sẽ làm nên bản sắc riêng của WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 . Nếu ở xứ củ sâm, WATERBOMB thường nghiêng về EDM và hip-hop, thì tại Việt Nam, khán giả có thể mong chờ những tiết mục đậm hơi thở địa phương hơn: Vinahouse, remix nhạc Việt, thậm chí là nhạc Bolero remix… Ekip DJ và kỹ thuật trong nước cũng được mong đợi góp phần làm bùng nổ bầu không khí, mang đến trải nghiệm âm nhạc gần gũi mà vẫn quốc tế.

Giới mộ điệu dự đoán rằng phần biểu diễn của HIEUTHUHAI hay tlinh sẽ mang vibe rap-trap hiện đại, xen kẽ với EDM khuấy động từ DJ khách mời. Trong khi đó, dàn Chị Đẹp như Tóc Tiên, Chi Pu hay MIN có thể lựa chọn mashup những bản hit Vpop dưới nền nhạc house, đem lại cảm giác sôi động, nhộn nhịp. Ở đầu bên kia cũng không kém cạnh khi sở hữu một vài cá tính âm nhạc độc đáo như Haha & Skull với chất nhạc reggae, Jay Park với R&B/Hip-hop quyến rũ…

Sự kết hợp này giúp WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 không còn là lễ hội “nhập khẩu” âm nhạc quốc tế đơn thuần, mà thực sự trở thành sự kiện văn hóa mang dấu ấn Việt Nam. Có thể coi đây là bước thử nghiệm thú vị về cách quốc tế hóa lễ hội tại Việt Nam. Việc mời cả dàn idol Kpop lẫn sao Việt hạng A, kết hợp cùng không khí trẻ trung, sôi động của EDM - Vinahouse, cho thấy ban tổ chức hiểu rõ cách chiều lòng khán giả bản địa mà không đánh mất tính quốc tế. Nếu thành công, WATERBOMB HỒ CHÍ MINH CITY 2025 sẽ không chỉ là “công viên nước” quốc nội lớn nhất năm, mà còn là cột mốc khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ sức trở thành điểm đến mới của các festival quốc tế.