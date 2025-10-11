Cái tên hot nhất khi gắn với WATERBOMB - lễ hội nhạc nước số 1 châu Á hiện tại chính là Kwon Eunbi. Đồng hành với WATERBOMB 3 năm, n ữ thần tượng mỗi lần trình diễn đều khiến MXH “phát sốt” vì vẻ đẹp gợi cảm, body rực lửa và khả năng trình diễn đầy năng lượng. Tại WATERBOMB SEOUL năm nay, Hình ảnh Kwon Eunbi trong chiếc áo caro đỏ, quần short siêu ngắn, khoe trọn vòng 1 nóng bỏng cùng bikini càn quét toàn bộ mạng xã hội và diễn đàn Kpop.

Trở lại với WATERBOMB, Kwon Eunbi chứng minh sức hút “không đối thủ” của mình qua loạt sân khấu bùng nổ, kết hợp giữa vũ đạo mạnh mẽ và biểu cảm cực cuốn. Đặc biệt, khoảnh khắc twerking tại WATERBOMB SEOUL 2025 D-3 đã viral trên Weibo với hơn 70 triệu lượt xem , lọt top hot search ngay trong ngày 6/7.

Ngay sau khi sân khấu khép lại, mọi chủ đề xoay quanh Kwon Eunbi lập tức phủ sóng truyền thông Hàn Quốc. Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi độ táo bạo, thần thái và nhan sắc “đỉnh chóp” của cô nàng sinh năm 1995. Không chỉ được gọi là “nữ thần WATERBOMB”, Eunbi còn được xem như biểu tượng mới cho hình tượng idol sexy thế hệ 4.

Khoảnh khắc hot hòn họt, thu về 70 triệu lượt xem của Kwon Eunbi mùa hè năm nay

Đối diện với ý kiến trái chiều về sự cố trang phục ở WATERBOMB, Kwon Eunbi đã lên tiếng làm rõ. Nữ idol chia sẻ, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết , từ miếng dán hai mặt loại cao cấp mua từ nước ngoài để tránh sự cố tuột dây khi bị ướt, cho đến lớp makeup được chọn theo tiêu chí khắt khe. “Trình diễn ở WATERBOMB, việc ướt là bắt buộc. Nên ngoài trang phục an toàn, lớp trang điểm cũng phải bền để giữ thần thái trên sân khấu” - Kwon Eunbi thẳng thắn chia sẻ. Chính sự đầu tư nghiêm túc này khiến khán giả càng thêm nể phục sự chuyên nghiệp của Kwon Eunbi.

Nữ thần WATERBOMB thế hệ mới

Sinh năm 1995, Kwon Eunbi từng debut lần đầu trong nhóm nhạc nữ Ye-A vào năm 2014 với nghệ danh Kazoo, nhưng nhóm nhanh chóng tan rã trong im lặng. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục thử sức tại Produce 48 , ghi dấu ấn mạnh mẽ và trở thành thành viên của IZ*ONE - nhóm nhạc dự án đình đám sản sinh ra nhiều idol top hiện nay như Jang Wonyoung, Ahn Yujin (IVE) hay Chaewon, Sakura (LE SSERAFIM). Tuy nhiên, khi IZ*ONE tan rã, các thành viên khác đều nhanh chóng nổi tiếng với nhóm nhạc mới, còn Eunbi lại chọn con đường solo - một hướng đi đầy thử thách, nhất là khi cô không có hậu thuẫn từ công ty lớn.

Năm 2023 được coi là năm bứt phá của Kwon Eunbi khi lần đầu chào sân WATERBOMB

Bước ngoặt chỉ đến khi Eunbi xuất hiện tại WATERBOMB 2023 . Màn trình diễn năm đó đã “đổi đời” cô. Hình ảnh nữ idol trong bộ bikini Burberry, áo trắng xuyên thấu khoe dáng vóc bốc lửa giữa làn nước mát khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Từ một ca sĩ solo chưa có bản hit, Kwon Eunbi bỗng chốc thành tâm điểm chú ý toàn châu Á, được ví như “nữ thần nhạc nước” mỗi khi mùa hè đến.

Mỗi lần đi diễn nhạc nước, Kwon Eunbi lại lên xu hướng

Sau màn chào sân ấn tượng, Kwon Eunbi liên tục góp mặt trong các lễ hội WATERBOMB ở nhiều quốc gia châu Á và những sự kiện nhạc nước khác. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến khán giả “mắt chữ A mồm chữ O” vì visual rực rỡ, thân hình cực phẩm và sự tự tin đáng nể. Như cá gặp nước, Eunbi biết rõ thế mạnh của mình nằm ở hình ảnh quyến rũ, năng lượng bùng nổ và sự tương tác trực tiếp với khán giả. Cô khiến người xem không thể rời mắt dù chỉ vài giây. Mỗi lần Kwon Eunbi tái xuất tại lễ hội, mạng xã hội lại “nổ tung” vì nhan sắc và thần thái của “nữ hoàng nhạc nước”.

Body cực phẩm của nữ idol

Sắp tới, fan Việt sẽ có cơ hội gặp trực tiếp Kwon Eunbi tại WATERBOMB HOCHIMINH 2025 , diễn ra trong hai ngày 15–16/11 tại Vạn Phúc City (TP.HCM) . Đây là lần đầu tiên lễ hội nhạc nước đình đám bậc nhất châu Á “đổ bộ” Việt Nam với quy mô siêu khủng. WATERBOMB năm nay hứa hẹn mang đến loạt trải nghiệm mãn nhãn từ âm nhạc - visual - hiệu ứng té nước đến các màn trình diễn đỉnh cao kết hợp dàn line-up Hàn - Việt.

Trong dàn sao hạng A góp mặt, Kwon Eunbi chắc chắn là gương mặt được chờ đợi nhất. Cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục “đốt nóng” sân khấu bằng những ca khúc gắn liền với WATERBOMB như Underwater , Door hay The Flash, kết hợp cùng vũ đạo cháy hết mình và visual không góc chết. Tháng 11 này, khi WATERBOMB “hạ cánh” tại TP.HCM, khán giả Việt sẽ được chứng kiến tận mắt vì sao Kwon Eunbi được gọi là “nữ thần WATERBOMB” - mỹ nhân chỉ cần xuất hiện là đủ khiến cả mạng xã hội dậy sóng.