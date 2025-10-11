Cuối tháng 9 vừa qua, Doja Cat đã tái xuất làng nhạc sau 2 năm kể từ khi kỷ nguyên Scarlet kết thúc. Là nữ rapper/ca sĩ trẻ có cá tính nghệ thuật nổi loạn và độc đáo bậc nhất Hollywood hiện nay, Doja mang đến cho người hâm mộ một nhân dạng mới qua album phòng thu thứ 5 mang tên Vie, đánh dấu sự trở lại của cô về với nhạc Pop như cách Planet Her và Hot Pink từng tạo nên cơn sốt.

Mới đây, nữ nghệ sĩ trẻ đã xuất hiện trên sóng Saturday Night Live với tư cách khách mời trong chuỗi hoạt động quảng bá cho Vie. Doja đã thể hiện bộ đôi ca khúc ca khúc Aaahh Men! và Gorgeous, biến hóa với tạo hình và concept đối lập. Doja mở màn trên nền nhạc Aaahh Men!, gây ấn tượng với mái tóc xoăn vàng rực và bộ trang phục táo bạo: bodysuit xanh đậm phối cùng áo bra ren đen - đỏ và tất họa tiết báo. Cô nàng khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng rực lửa cùng cái chất quái điên đặc trưng.

Doja Cat - AAAHH MEN!

Toàn bộ phần trình diễn được đặt trong bối cảnh lấy cảm hứng từ thập niên 1980, với sàn kẻ caro đen trắng và phông nền ánh neon nổi bật. Cô nàng khoe trình độ hát live vững vàng, vừa nhảy vừa trình diễn bằng ánh mắt, thần thái mê hoặc khiến người xem khó rời mắt. Khép lại màn biểu diễn, Doja thở hổn hển trong tràng pháo tay lớn từ khán giả.

Tuy nhiên, ngôi sao 9x bất ngờ ngã gục xuống sân khấu, quằn quại như bị ai đó bóp ngạt. Hóa ra, đó chỉ là một phần kịch bản mà Doja đã chuẩn bị trước nhằm tăng thêm chút gia vị, tạo cao trào đỉnh nóc. Sau 4 ngày, màn trình diễn độc lạ này đã giúp Doja thu về 10 triệu view trên nền tảng X và hàng triệu view trên TikTok.

Ngôi sao 9x bất ngờ ngã gục xuống sân khấu, quằn quại như bị ai đó bóp ngạt

Người xem bày tỏ họ phải đơ người vài giây bởi tình huống đó quá thật mà ban nhạc hay ekip lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tài năng của Doja một lần nữa được ghi nhận rộng rãi, được netizen khen ngợi là một trong những performer xuất sắc của thế hệ. Bên cạnh hàng loạt bình luận tích cực, Doja cũng nhận về không ít gạch đá. Nhóm người dùng mạng này cho rằng cô nàng đang lan truyền và phổ biến thứ âm nhạc quỷ dữ, dị thường, có thể gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý, nhận thức khán giả.

Dù vậy, màn trình diễn vẫn nhận không ít chỉ trích vì chất quái dị của Doja

Không chỉ vậy, Doja còn bị chỉ trích vì đã hủy show ACL Festival (Lễ hội âm nhạc Austin City Limits) chỉ để tham gia một chương trình hài kịch mà cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cô muốn. Có một số ý kiến tinh ý chỉ ra, cách Doja cầm dây mic cuốn quanh cơ thể rồi thể hiện hành động như bị tắc thở là lời mỉa mai tới ACL Festival. Lý do là bởi đại nhạc hội đó quá đông, người người chen chúc nhau tạo thành một biển “da thịt”, nhìn vào chỉ muốn ngạt không khí.

ACL Festival là sự kiện âm nhạc thường niên được tổ chức tại Austin, Texas (Mỹ), được tổ chức trong 2 tuần liên tiếp. Đây cũng là lễ hội ngoài trời lớn top đầu Mỹ với trung bình 450.000 khán giả tham dự mỗi mùa. Ngoài các tiết mục biểu diễn, lễ hội còn có khu ẩm thực - đồ uống đa dạng, chợ nghệ thuật, khu vui chơi dành cho trẻ em và gia đình, cùng nhiều hoạt động tương tác khác dành cho khách tham dự, mang đến một không khí sôi động, sáng tạo và đậm chất văn hóa Austin.