Năm 2025 có thể nói là đỉnh cao sự nghiệp của Hòa Minzy. Sau hơn 10 năm hoạt động, Hòa Minzy đang đạt đến phong độ đáng nể, vừa có hit, vừa đắt show lại còn được lòng khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Từ cú trở lại ngoạn mục với Bắc Bling đầu năm, cho đến Nỗi Đau Giữa Hòa Bình ra mắt tháng 8, Hòa Minzy liên tục bùng nổ thành tích.

Và khi âm nhạc đã “phủ sóng” khắp nơi, Hòa Minzy cũng trở thành cái tên được săn đón nhất trong loạt sân khấu lớn, từ đại nhạc hội, chương trình chính luận, đến các sự kiện cộng đồng. Mới đây, Hòa Minzy cập nhật lịch làm việc tháng 10 khiến dân tình choáng ngợp. Ngày 10/10, Hòa Minzy có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long để biểu diễn trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, hôm sau lại xuất hiện ở Hồ Gươm cho Lễ trao giải Thanh Niên Sống Đẹp 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Ngày 13/10, Hòa Minzy tiếp tục biểu diễn tại Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Chính phủ lần thứ nhất. Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 10 Hòa Minzy có mặt tại TP.HCM để tham dự lễ trao giải, rồi đầu tháng 11 lại ra Hà Nội làm khách mời trong liveshow Đan Trường. Lịch trình tiếp tục nối dài với hàng loạt điểm đến như Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng và trở lại Hà Nội cho đêm Countdown 31/12. Xen giữa loạt show trong nước, lịch trình của Hòa Minzy còn xuất hiện một điểm đến quốc tế - Trung Quốc, khiến khán giả không khỏi tò mò. Dù chưa tiết lộ cụ thể, nhưng động thái này khiến nhiều người đoán rằng cô sắp có hoạt động hợp tác hoặc biểu diễn đặc biệt tại nước ngoài.

Trước đó, trong tháng 8 - thời gian hướng đến Đại lễ A80 Hòa Minzy đã duy trì cường độ hoạt động đáng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian chỉ hơn hai tuần, cô đã biểu diễn tại ít nhất bảy sân khấu lớn quy mô hàng chục nghìn khán giả, chưa kể các buổi tập và chuẩn bị cho Đại lễ. Từ concert ở Mỹ Đình (17/8), buổi ra mắt MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình (22/8) tại cả TP.HCM và Hà Nội, đến đại nhạc hội 8Wonder (23/8, Đông Anh), Sao Nhập Ngũ Concert (24/8, TP.HCM), Việt Nam Trong Tôi (26/8, Hà Nội) và Đại lễ Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, tất cả đều có sự góp mặt của Hòa Minzy.

Ở thời điểm nhiều ca sĩ chọn nghỉ ngơi sau mùa lễ hội, Hòa Minzy vẫn tiếp tục bận rộn. Dù lịch chạy show kín mít, Hòa Minzy vẫn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Khi Đức Phúc sang Nga dự thi Intervision, Hòa Minzy "tháp tùng" cậu em. Mới đây nhất, cô về tận vùng bão lũ để giúp đỡ và động viên bà con. Với Hòa Minzy, danh hiệu nghệ sĩ không chỉ nằm ở sân khấu mà còn ở tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Nhìn vào hành trình suốt nửa năm qua, có thể thấy Hòa Minzy đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Không scandal, không chiêu trò, cô chinh phục khán giả bằng năng lượng sân khấu mạnh mẽ, giọng hát nội lực và tinh thần làm nghề nghiêm túc. Hòa Minzy không chỉ là ca sĩ hát hay, mà còn là hình mẫu nghệ sĩ biết cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực.

Với lịch trình dày đặc, phong độ ổn định và sức ảnh hưởng ngày càng lớn, Hòa Minzy xứng đáng là một trong những gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu “Nữ ca sĩ của năm 2025”. Tính đến hiện tại, đếm không xuể bằng khen danh dự mà Hòa Minzy nhận trong năm qua. Không cần ồn ào, không cần chiêu trò, cô vẫn đứng vững giữa thị trường, bằng chính giọng hát, sự tận tâm và tấm lòng với nghề.