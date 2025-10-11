Cái giá của Mỹ Tâm

Tối 10/10, Mỹ Tâm chính thức công bố seatmap và giá vé cho live concert quy mô lớn nhất trong sự nghiệp mang tên See The Light, dự kiến diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 13/12/2025. Theo đó, hệ thống bán vé sớm sẽ mở lúc 20h ngày 5/11/2025.

Concert lần này của Mỹ Tâm được chia thành nhiều hạng vé, phù hợp với từng trải nghiệm khán giả. Cụ thể, GA (ngồi) có giá 1,500,000 đồng, Deluxe giá 2,000,000 đồng, Fan Zone (đứng) giá 2,800,000 đồng, VIP giá 3,400,000 đồng, VVIP giá 4,000,000 đồng, SVIP giá 4,600,000 đồng, và đặc biệt Seasoul Lounge - khu vực cao cấp nhất - có giá 12,000,000 đồng.

Đáng chú ý, mức vé cao nhất của Mỹ Tâm - 12 triệu đồng còn vượt cả concert BLACKPINK (9,8 triệu đồng) và G-DRAGON (8 triệu đồng). Tuy nhiên, với tên tuổi và uy tín của Mỹ Tâm tại Việt Nam, khán giả hoàn toàn tin tưởng sức mua và tiềm năng sold-out của show diễn. Các hạng vé còn lại được đánh giá là phù hợp và đúng với mặt bằng chung chi tiêu của fan Việt, đặc biệt với một liveshow được đầu tư quy mô và chỉn chu bậc nhất.

Sơ đồ chỗ ngồi được thiết kế với bố cục đối xứng, chia làm hai bên khán đài chính cùng các khu vực đứng sát sân khấu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trực tiếp và gần gũi nhất với Mỹ Tâm. Việc xuất hiện hạng vé Seasoul Lounge cho thấy sự đầu tư vượt bậc, mang tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế cho sự kiện âm nhạc này.

Nếu năm 2022, concert Tri Âm từng đi vào lịch sử khi thu hút 30.000 khán giả lấp kín SVĐ Mỹ Đình, thì ở See The Light, Mỹ Tâm quyết định phá kỷ lục chính mình khi nâng quy mô lên tới 40.000 người. Đây không chỉ là minh chứng rõ nét cho sức hút khổng lồ của “nữ hoàng Vpop”, mà còn khẳng định tầm vóc và vị thế đặc biệt của cô sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc.

Một nghệ sĩ Việt tổ chức solo concert tại Mỹ Đình vốn đã là điều hiếm, nhưng để chạm mốc 40 nghìn khán giả lại gần như chưa có tiền lệ. Vì vậy, See The Light được xem là concert đánh dấu cột mốc mới của thị trường Việt. Sau màn trình diễn lịch sử vào ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Mỹ Tâm tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng khi tung ra concert “chốt hạ” năm 2025. Với quy mô, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng quá lớn, Mỹ Tâm Live Concert See The Light chắc chắn sẽ trở thành sự kiện âm nhạc đáng mong đợi nhất năm 2025, nơi “họa mi tóc nâu” tiếp tục làm nên nhiều kỷ lục khó phá vỡ.